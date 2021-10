Het foutje van Wopke kan niet op één hoop worden geveegd met de zelfverrijking van Sywert

Niets geeft de Nederlander een beter gevoel dan een hypocrisieverwijt. De constatering dat de ander ook niet heilig is, is alles wat men nodig heeft om niet meer over het eigen gedrag te hoeven nadenken. En hoe complexer de wereld wordt, hoe gretiger we mensen onder de bus gooien, zo lijkt het wel.

Wopke Hoekstra maakte één fout; hij suggereerde dat hij niet wist dat het ecotoeristische bedrijf waar hij een belangetje in had op de Maagdeneilanden was gevestigd. De rest van de uitleg van Hoekstra c.s. was prima te volgen. In de tijd dat het bedrijf werd opgericht, kostte het oprichten van een bv nog flink meer geld en, belangrijker nog, kraaide er geen haan naar gebruikmaking van brievenbusmaatschappijen.

Dit soort nuances lijken tegenwoordig impopulair, omdat de minderheid van zure zijlijnbewoners de megafoon van de social media in handen heeft. Enerzijds zijn er de cynische klootzakken, die door hun egoïsme moreel laakbaar maar wel consequent zijn. Anderzijds zijn er de professionele vingerwapperaars die wellicht moreel zuiver zijn, al sinds 1986 sociaal huren en wereldwinkelen, maar nooit in de positie komen waarin hun moraal getest wordt.

De grote groep die daar tussenin zit, zal vroeg of laat op een vorm van hypocrisie te betrappen zijn, omdat dat nu eenmaal onontkoombaar is een snel veranderende samenleving. En daar is eigenlijk niet zoveel mis mee. Zoals de Britse komiek Jonathan Pie het verwoordde: ‘Ik ben liever een hypocriet dan een klootzak.’

We leven in een tijd waarin eigenlijk niemand van onbesproken gedrag is, omdat zoveel zaken die vroeger nog niet de geringste verdenking opriepen tegenwoordig moreel laakbaar zijn verklaard. Zolang overheden te laf zijn om ingrijpender en dwingender te werk te gaan op belangrijke dossiers als ongelijkheid en klimaat, moeten we op ons eigen morele kompas varen, en telkens opnieuw onze keuzes bevragen.

Zelf hield ik in 2017, toen ik net hoofdredacteur werd bij Quote en een nieuw appartement kocht, mijn oude appartement aan voor de verhuur, iets dat iedereen mij destijds adviseerde. ‘Je bent gek als je het niet doet’, vond zelfs mijn bank. Vier jaar later is de woningnood van dien aard dat ik zelf heb besloten dat ik geen appartement meer wil verhuren aan starters, die daarmee mijn vermogen spekken en zelf niet de kans krijgen om in te stappen in de vastgoedmarkt.

Wopke Hoekstra zal ongetwijfeld ook een ontwikkeling hebben doorgemaakt in zijn denken over de wenselijkheid van belastingparadijzen. Dat lijkt me prima; mensen die van gedachten veranderen omdat de wereld is veranderd zijn in de regel redelijker dan de zogenaamd consequente lieden, die in hun intellectuele luiheid alles afdoen als opportunisme.

Het relletje rondom Hoekstra laat nog iets anders zien. Doordat iemand als Sywert van Lienden vooralsnog ongestraft wegkomt met schandalige zelfverrijking, wordt het foutje van Hoekstra nu op dezelfde hoop geveegd, onder het motto dat alle christendemocraten een stel hypocriete oplichters zijn. Nu is dat in de basis niet onjuist, maar de vergelijking gaat in dit geval toch echt mank. Wanneer we geen onderscheid meer maken tussen zware en lichte vergrijpen, blijft de politiek nog slechts aantrekkelijk voor de eerder genoemde cynische klootzakken en optieloze vingerwapperaars.

We hebben niet alleen de plicht zelf ons morele kompas constant te herijken, maar ook om de ander zorgvuldig te beoordelen. De gretigheid waarmee het hypocrisieverwijt wordt gebruikt in Nederland is daarbij contraproductief; ook in deze tijd is het onderscheid tussen lichte en zware misstanden heel prima te maken.