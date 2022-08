Het format van Summerschool kan het hele jaar mee

Zet een lekker koekje klaar, pak een warme kop thee en gooi de beentjes op tafel. Op uw tv staat Matthijs van Nieuwkerk met de armen over elkaar. Strakke blouse, nog strakkere blik. Hij houdt de adem in, en begint aan een opsomming: mers, sars, zika, ebola, covid-19 én de apenpokken. Welkom!

Het was een lekker gezellige introductie van professor Marcel Levi, die naar een kleurrijke studio was getogen om college te geven over virusuitbraken. Het was onderdeel van het in ere herstelde Summerschool, dat in 2019 voor het laatst te zien was onder de vlag van De wereld draait door. Het format is simpel: een bevlogen spreker komt een halfuurtje college geven over het eigen vakgebied.

Levi kreeg een welverdiende ‘succesboks’ van Van Nieuwkerk, en begon aan een betoog over virussen door de eeuwen heen, de steeds snellere ontwikkeling van vaccins én de vraag of James Bond-films een beetje profetisch zijn. Tussendoor leerden we dat in een menselijke drol al heel snel honderd miljard virussen zitten. Daar moesten we van Levi maar eens even flink over gaan nadenken. De koekjes gingen weer de kast in.

Levi toonde vervolgens óók nog een slowmotionfragment waarin we zagen wat er precies gebeurt als iemand niest. De behoefte om iemand ooit nog de hand te schudden, was daarna wel verdwenen. Levi bleef zelf de rest van zijn leven niet voor niets ‘de boks’ gebruiken, en kreeg Van Nieuwkerk daar meteen in mee.

Een welverdiende boks van Matthijs van Nieuwkerk voor Marcel Levi. Beeld BNNVara

Het was wat gehaast allemaal, maar deze terugkeer naar de collegebanken was verder verdomd interessant (al kon je je afvragen waarom dit college niet gewoon al in – ik noem maar wat – 2020 werd uitgezonden). De vorm van hoorcolleges op tv werkt uitstekend, zeker als die colleges worden aangevuld met Matthijs van Nieuwkerk die extreem indringend naar de spreker tuurt. Mede daarom lijkt het zonde om dit format alleen te beperken tot de zomer. Zeker met de juiste verscheidenheid in onderwerpen (volgende week is de beurt aan Hans Klok) kan dit format moeiteloos het hele jaar mee.

Tijdens de uitzending van Op1 viel meteen een mogelijke kandidaat op. Zanger Mart Hoogkamer had een wat onfortuinlijke positie, toen hij mocht aanschuiven na een moeizame discussie over de vluchtelingenopvang in Tubbergen. Zit je dan, om te vertellen dat je écht meer in huis hebt dan ‘zwemmen in Bacardi Lemon’. Ook als tv-recensenten zijn we er niet vies van om af te geven op de vaak tenenkrommende gastenkeuze van de talkshows, vooral als er aan het eind nog wat excuusentertainment moet worden ingefietst. Toch kwam het gesprek met de sympathieke Hoogkamer prima uit de verf, vooral toen hij vertelde over zijn onstuimige gezinssituatie. Het was heel makkelijk om er cynisch over te doen, maar zet Mart Hoogkamer in Summerschool en ik zou moeiteloos in de collegebankjes blijven hangen.