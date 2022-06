Het format van ‘Busje Komt Zo’ is verrukkelijk simpel

Als we de kenners mogen geloven, zijn het zware tv-tijden voor Paul de Leeuw. Internetautoriteit Mediacourant pakte de afgelopen weken uit met koppen als ‘Heftig: 58 procent kijkers zapt weg als Paul de Leeuw in beeld komt’, ‘Heftig nieuws voor Paul de Leeuw: Tv-carrière abrupt ten einde’ en ‘Paul de Leeuw bijna uit top 25: ‘Volgend seizoen niet meer op tv’.

Mediacourant-ramptoeristen (ook ik ben niet zonder zonden) konden bij gebrek aan context denken dat het tv-pensioen van Paul de Leeuw nu echt een noodzakelijk kwaad was. Zou zijn programma Busje Komt Zo – inmiddels bezig aan het tweede seizoen – dan definitief zijn Waterloo zijn als presentator en tv-maker? Het programma schommelt de laatste weken rond de 450 duizend kijkers, terwijl het geprogrammeerd staat tussen kijkcijferkanonnen Tussen Kunst en Kitsch en Op1. Is het misschien toch gewoon mooi geweest?

Daar kunnen we kort over zijn: absoluut niet. Busje Komt Zo is De Leeuws beste programma in jaren. Na een jarenlange wandeltocht door de woestijn van het tv-landschap, is De Leeuw terug in zijn natuurlijke habitat: plezier maken, mensen een dienst verlenen, en soms de draak met ze steken. Het format van het programma is daarbij verrukkelijk simpel: De Leeuw rijdt met een bus door het land om wensen te vervullen. Denk aan een jochie uit Boskoop dat een dagje mee wil in de bus. Of aan twee uitbaters van een Afrikaanse snackbar in Dordrecht die hopen op meer klanten. Of aan een man die samen met zijn beste vriend gewoon een keer zelf een frikadel wil maken.

Hans Kesting en Paul de Leeuw in Busje Komt Zo Beeld BNNVARA

De wildcard van het programma is ‘voice-over’ Hans Kesting, die De Leeuw voortdurend vergezelt. De Leeuw en Kesting zijn goed bevriend, en waar dat soort kliekvorming in andere programma’s vervelend had kunnen uitpakken, geeft hun chemie Busje Komt Zo juist een aangename speelsheid. Dat zien we bijvoorbeeld in hun geklier met stemvervormers, of als ze in afgrijselijke ABBA-kostuums zingen voor een lege zaal in een partycentrum, omdat de eigenaresse van een delicatessenwinkel in Hattem nu eenmaal een groot ABBA-fan is. De Leeuw en Kesting zijn op dat soort momenten net twee vrolijke jongetjes, die zich gierend van de pret mogen uitleven. Het werkt bijzonder aanstekelijk, vooral omdat de ABBA-fan naast hen tegelijkertijd even helemaal zichzelf kan zijn. Hier werd misschien geen tv-geschiedenis geschreven, maar we zagen wél mensen die drie minuten lang gewoon even héél blij waren.

En zo vindt Busje Komt Zo precies de juiste balans tussen gezellige onzin en kleinschalige, hartverwarmende hulp. En nee, het is misschien niet revolutionair of spraakmakend; dit is gewoon een fijn, vrolijk stemmend programma met het hart op de goede plek. Kesting, na een item waarin De Leeuw een moeder en dochter onverwacht herenigde: ‘Paul, dat was wat je noemt eerlijke, heerlijke en gewoon mooie televisie.’ En zo was het.