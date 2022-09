Het failliet van de vrijwillige ouderbijdrage: een ouder die de speelplaats moet aanharken wegens geldgebrek

En wéér is er gedonder over de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage aan scholen blijkt in de praktijk nog altijd niet zo vrijwillig te zijn. Aanleiding is nu dat de organisatie Ouders en Onderwijs een klacht binnenkreeg van een ouder die 1.875 euro moest betalen aan een middelbare school. Het ging om de ‘vrijwillige’ bijdrage, maar er stond bij dat ouders die het niet konden betalen ‘klusjes’ op school konden doen, of ‘een financiële coach’ konden krijgen (De Telegraaf, 23 september). Fijn om te horen als je niet kunt rondkomen. Een ouder die de speelplaats moet aanharken wegens geldgebrek: hoe vernederend en stigmatiserend kan het zijn?

Zo’n hoge ouderbijdrage is uitzonderlijk. De gemiddelde bijdrage in het voortgezet onderwijs is 77 euro. Voor schoolreizen, werkweken en uitstapjes komt daar in het vmbo gemiddeld 140 euro per jaar bij, op het vwo 289 euro (cijfers Regioplan). De onduidelijkheid over de betalingsverplichting is geen uitzondering. Ouders en Onderwijs krijgt er veel klachten over, net als de Stichting voor Werkende Ouders: de schoolgids is onduidelijk over de bijdrage; scholen blijven aanmaningen sturen.

Sinds augustus 2021 staat in de wet dat de ouderbijdrage vrijwillig is en dat kinderen niet mogen worden buitengesloten van gezamenlijke activiteiten als hun ouders niet betalen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar nee. Kinderen die niet mee mochten op schoolreisje omdat hun ouders niet hadden betaald, die de bus met klasgenootjes uitzwaaiden en zelf binnen mochten knutselen – het kwam voor. Volgens een onderzoek van Ouders en Onderwijs in september 2021, net na de invoering van de nieuwe wet, sloot 26 procent van de middelbare scholen en 14 procent van de basisscholen kinderen voor wie niet was betaald uit.

Onderwijsminister Dennis Wiersma stuurde op 19 april een brief naar de scholen: zij moeten in hun schoolgids duidelijk zijn over de vrijwilligheid van de bijdrage. Volgens de Onderwijsinspectie meldde slechts eenderde van de scholen in hun de schoolgids dat leerlingen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten als ouders niet betalen. Afgelopen juli constateerde de inspectie, na een steekproef onder honderdzestig scholen, dat nog steeds een meerderheid van de middelbare scholen onduidelijk was over de ouderbijdrage.

Onderwijs is in Nederland gratis. Op school is ieder kind gelijk. Maar scholen in Nederland verschillen enorm en daarmee de kansen van kinderen. Op de ene school kun je bijles krijgen, of lessen Chinees, of Cambridge-Engels, met bijhorende reizen – ouders betalen daar grif voor. Op een andere school – vaak vmbo’s – gaan kinderen één dagje naar Lunteren. Een hoge bijdrage is voor scholen een middel om exclusief te zijn, om de gewenste leerlingen binnen te hengelen. Ouders weten dat en vinden het prima. Zo houdt het systeem zichzelf in stand.

De wet uit 2021 die uitsluiting van kinderen verbiedt is goed, maar bevordert gelijke kansen niet. Op de ene school betalen alle ouders de hoge bijdrage en is geen uitje te dol, op een andere school betaalt de helft de bijdrage van een paar tientjes en krijgen leerlingen weinig extra’s. Dat zijn nu juist de kinderen die toch al niet met hun ouders naar Rome gaan.

De enige oplossing is om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen en alle scholen te verplichten een deel van de lumpsum te besteden aan reizen en extra’s. Culturele activiteiten kunnen ook worden betaald uit het Nationaal Programma Onderwijs-geld, dat scholen hebben gekregen om corona-achterstanden te verhelpen. Ook kun je scholen verplichten om eerst het opgepotte geld aan activiteiten te besteden. Een kabinet dat gelijke kansen op school propageert mag geen schrijnende verschillen in stand houden.