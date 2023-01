Het ‘extreem gevaarlijke’ Duitse Leopard-besluit is een lichtstraaltje in donkere tijden

Het leveren van Leopard 2-tanks aan Oekraïne is een lichtpuntje in de oorlog met Rusland. Het is de vraag of het ook meer is dan dat.

Het besluit van de Duitse regering om, na lang dralen, Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen en groen licht te geven voor de levering van deze tanks door andere landen, is een lichtstraaltje in donkere tijden. Datzelfde geldt voor de bereidheid van een tiental Europese landen ook bijdragen te leveren, opdat de komende maanden tientallen Leopard 2-tanks richting Oekraïne kunnen.

Het is wederom een geschenk voor de Europeanen dat de regering-Biden (voorafgegaan door de Britten) leiderschap toont in haar geduld met de Duitse zielenstrijd en haar bereidheid Abrams-tanks te sturen (die later zullen arriveren) om Scholz’ draai dekking te geven. Europeanen beleven hun ‘strategische autonomie’ op Amerikaanse krukken.

Bondskanselier Scholz nam zijn besluit onder grote interne en externe druk – tien maanden na het eerste verzoek vanuit Kyiv. Het besluit is onderdeel van een patroon van westerse wapensteun aan Oekraïne die weliswaar steeds verdergaat, maar tot dusver altijd genoeg was voor Oekraïne om overeind te blijven en onvoldoende om Rusland echt terug te dringen.

De vraag of de steun die de Verenigde Staten en Europese landen de afgelopen weken hebben aangeboden meer doet dan een bloedige patstelling in stand houden, kan nu nog niet worden beantwoord. Dat antwoord zal de komende maanden op het slagveld worden gegeven.

Er zijn tekenen van hoop, die duiden op een groeiend besef van de ernst van de situatie in westerse hoofdsteden. De gecombineerde steun van luchtafweersystemen, artillerie en mobiele gevechtskracht (met name de honderden pantserinfanterievoertuigen) die recent werd aangeboden, is echt substantieel. Aangevuld met tientallen Leopard-tanks zou het een verschil kunnen maken.

Maar laten we de woorden van de Amerikaanse minister van Defensie op de top in Ramstein niet vergeten: ‘Rusland hergroepeert, rekruteert en probeert te herbewapenen, dus dit is geen moment om het rustig aan te doen.’ De Russische kracht-in-aantallen is dagelijks langs de lange frontlinie te merken, in de vorm van golven infanterie-aanvallen en nooit aflatende artilleriebeschietingen.

Wat eigenlijk ontbreekt om met meer vertrouwen de offensieven van de komende maanden tegemoet te gaan – die richtinggevend kunnen zijn voor het verdere verloop én de uiteindelijke afloop van de oorlog – zijn twee dingen (behalve de behoefte aan meer tanks). Ten eerste raketten met een groter bereik, die Ruslands logistieke lijnen dieper achter de frontlinie kunnen verstoren en de Krim voor Rusland onveilig maken. Ten tweede ‘gecombineerd’ optreden, waarbij manoeuvres te land (eindelijk) kunnen profiteren van luchtsteun. Hier komen de F-16’s om de hoek kijken.

Rusland heeft het Leopard-besluit ‘extreem gevaarlijk’ genoemd. Die term is niet van toepassing op het sturen van tanks: vanaf het begin van de invasie reageren Oekraïne en zijn partners op Russische escalaties, niet andersom. Maar het label past wel op de komende fase in de oorlog, die nog bloediger kan worden dan de voorgaande.

Goed nieuws dus, over de Leopard-tanks, maar of het echt meer is dan een lichtstraaltje in donkere tijden moet nog blijken.