Het Europese gasbeleid lijkt zich nu tegen ons te keren

Gasopslag in de Rotterdamse Nijlhaven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Grondstoffen stijgen vaker snel in waarde, maar een explosie van de prijs zoals nu bij gas, is waarschijnlijk nog nooit vertoond. In een jaar tijd is gas ruim vijftien keer zo duur geworden.

De meest genoemde verklaring is de oorlog in Oekraïne en het langzaam dichtdraaien van de gaskraan door Vladimir Poetin. De laatste tijd wordt ook de droogte vaak genoemd. Door de lage rivierstanden kunnen er minder kolen worden getransporteerd, waardoor er meer gas nodig is.

Een belangrijke verklaring wordt over het hoofd gezien: de paniek bij onszelf. In onze angst om komende winter zonder gas te zitten en onze ijver om snel minder afhankelijk te worden van het Russische gas is er een run op gas ontstaan, die een enorm prijsopdrijvend effect heeft.

Overheden overal in Europa zijn vastbesloten om hun gasvoorraden te vullen. Normaal gesproken doen commerciële bedrijven dat. Ze profiteren van het feit dat gas in de zomer, als ze het kopen, goedkoper is dan in de winter, als ze het weer verkopen. Nu werkt dat mechanisme niet. Bij de huidige hoge gasprijs is het juist zeer riskant voorraden op te bouwen. De reden dat bedrijven nu toch bereid zijn dat te doen is dat overheden hebben beloofd eventuele verliezen te dekken. De gasopslagen worden coûte que coûte gevuld.

Markten waarin de overheid zich garant stelt voor eventuele verliezen hebben de neiging te ontsporen. Risico’s worden dan niet meer ingeprijsd, waardoor prijzen in principe tot in het oneindige kunnen stijgen. Een dergelijk mechanisme leidde onder meer tot een ontsporing van de Amerikaanse huizenmarkt, die de kredietcrisis in 2008 veroorzaakte.

Wie op de markt vertrouwt om het evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen, kan er maar beter helemaal op vertrouwen. Het hele idee van marktwerking is immers dat de prijs stijgt als er te weinig is, waarop de vraag daalt en de prijs ook. Dat betekent onder meer dat de hoge prijzen geheel moeten worden doorberekend aan de gasconsument. In Frankrijk, waar de overheid haar burgers een maximale gasprijs heeft beloofd (en het verschil met de werkelijke gasprijs bijpast), gebeurt dat niet, maar ook in Duitsland wordt de hogere gasprijs niet doorberekend.

De overheid schakelt zo op meerdere vlakken het prijsmechanisme uit, waardoor de vraag naar gas op peil blijft en de prijs door blijft stijgen. Precies dat is nu aan de gang, anders kan niet worden verklaard dat de gasprijs verticaal omhooggaat.

Een alternatief is dat Europese overheden niet langer blind op de markt vertrouwen, maar bijvoorbeeld samen gas inkopen met langjarige contracten, en het vervolgens onderling verdelen in plaats van tegen elkaar op te bieden. Ze zouden ook kunnen afspreken dat ze gasvoorraden niet meer aanvullen dan strikt noodzakelijk en de verliezen bij de gasopslag maar tot een bepaalde hoogte afdekken. Tijdens de coronacrisis besloot Europa gezamenlijk vaccins in te kopen om een prijsoorlog te voorkomen. Het is niet goed te begrijpen waarom iets soortgelijks nu niet gebeurt.

Het is indrukwekkend hoe snel de gasvoorraden zijn gevuld sinds het begin van de oorlog, het is ook indrukwekkend hoe goed Europa erin is geslaagd Russisch gas is vervangen door LNG. Maar nu lijkt het Europese gasbeleid zich tegen ons te keren. Een half jaar na het begin van de oorlog is het hoog tijd voor een herbezinning.