Hoewel ik in S. Vestdijks bed heb geslapen – redelijk bedje, beetje hol, hij had wel een fijne douche trouwens, en een prettige, hoge pot, in plaats van zo’n kabouterding – mag ik mezelf geen kenner van zijn werk noemen. Van de 52 romans die hij schreef, heb ik er, even tellen, 22 gelezen – niet eens de helft dus.

Nee, dan tel je niet mee. Soms ga ik naar een discotheek, en dan is Maarten ’t Hart er, die ze wel allemaal gelezen heeft, twee keer zelfs, en als ik dan bier voor hem ga halen, staat-ie als ik terugkom in de verte te dansen met iemand die ze ook allemaal gelezen heeft, Wilbert van Walstijn bijvoorbeeld.

(Grapje, van die disco. Maar ik heb wel in Vestdijks bed geslapen, en de rest.)

Ook heb ik De kellner en de levenden gelezen, het boek waarover afgelopen week ‘enige commotie’ was. Lisa Bouyeure schreef een column over haar leesclub die Vestdijks klassieker op het programma had gezet. Goeie leesclub, dacht ik meteen, maar geen goeie Vestdijk. Het ergert me altijd dat juist De kellner en de levenden is komen bovendrijven, een wat stug, flauw boek voor S.’ doen, smeuïg, dat wel, dat altijd, maar niet tot de bodem. Het probleem is, dat niemand het overzicht heeft, en elkaar decennialang nalult, en nu zitten we met een matige Vestdijk opgescheept, en gooit Bouyeures leesclub – niemand kwam ‘lekker in’ De kellner, meldde ze, of begon er ‘niet eens aan’, dat laatste kan Vestdijk overigens niet helpen, vind ik, wij moesten vroeger in ieder geval één spruitje proeven – zonder het te weten de hele S. met het badwater weg.

Toch was ik blij dat Bouyeure niet de De kellner afbrandde, maar eigenlijk haar leesclub, die mogelijk niet meer in staat was lange zinnen te begrijpen. Stelletje tiktokkies. Ter geruststelling wil ik tegen ze zeggen: ligt ook wel aan De kellner, hoor, Vestdijk heeft zoveel beters te bieden. Neem alleen al mijn ranking:

1. De ziener, 2. Het glinsterend pantser, 3. Zo de ouden zongen… 4. De andere school, 5. De nadagen van Pilatus, 6. Ivoren wachters, 7. Terug tot Ina Damman, 8. Vijf vadem diep, 9. Else Böhler, Duits dienstmeisje. (Tot nog toe allemaal top shelf zalmneusjes.) 10. Surrogaten voor Murk Tuinstra, 11. De beker van de min, 12. De held van Temesa, 13. Kind tussen vier vrouwen, 14. Ierse nachten, 15. De filosoof en de sluipmoordenaar. (Rare, maar nog steeds erg goeie boeken.) 16. Sint Sebastiaan, 17. De dokter en het lichte meisje, 18. De kellner en de levenden, 19. Rumeiland, 20. De redding van Fré Bolderhey, 21. Juffrouw Lot, 22. Een huisbewaarder (Rare boeken. Maar leuk raar.)

De ziener, mijn nummer 1, niveau Donkere kamer en De avonden, schreef S. in een maand. Dan ben je geniaal, geloof mij maar. Dat is Het melkmeisje in een kwartier. De piramide van Cheops in een week. Alle Beatles-lp’s in een – u snapt mij.

Vestdijk zelf werd er laconiek van, droogkomisch zelfs. Laatst hoorde ik een interview uit 1960, hij had net De ziener af, waarover-ie te spreken was, goed gelukt, vond hij. Maar Het vijfde zegel had hij onlangs proberen te herlezen, een vroege historische roman, maar nee, kwam hij niet doorheen, beetje taai toch. Niet dat hij het een slecht boek vond, maar bijzonder trots was-ie er niet op. Toch Ans?

Ans Koster-Zijp, zijn roemruchte hospita, lachen. Ik ook: lachen.

Meneer Visser’s hellevaart, ging Vestdijk door, was hem beter bevallen, ook een raar boek, maar wel erg grappig, om de haverklap had hij moeten schaterlachen, toch Ans?

‘Zeker’, zei Ans schaterlachend.