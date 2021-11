Het ene moment ben je de nieuwe Einstein, het volgende zit je als single moeder sappelend op een flat

Vrouwen die zich ‘kunstenares’ of ‘juriste’ noemen, zijn meestal in de eerste helft van de vorige eeuw geboren. Zij hadden vaders die vonden dat trouwen en kinderen krijgen de hoofdzaak was en moeders die daartegen niet protesteerden, omdat ze zich niet konden voorstellen dat er nog iets anders was dan dát.

Ze trouwden met mannen die verwachtten dat zij hun huishouding runden en werden moeder van kinderen, die nietbeter wisten dan dat zij er was voor hén.

Als ze talent hadden voor nog iets anders dan dat en daar eventueel een breuk met ouders en/of man voor over hadden, zetten ze op enig moment ‘e’ of ‘es’ achter het vak dat ze, ten koste van een heleboel, kozen.

Een eeuw later gaat het anders met vrouwen. Vernoemd naar (film)sterren en organismen (Tatum, Jupiter, Bloem) is hun talent geen bijzonderheid, maar uitgangspunt. Al op de kleuterschool barsten ze er schijnbaar van en indien niet, dan wordt door hun ouders een hartig woordje met de juf of meester gesproken.

Omdat talent in werkelijkheid schaars is en het leven vol tegenslagen zit, valt het, eenmaal volwassen, vaak tegen. Het ene moment ben je de nieuwe Einstein, het volgende zit je als alleenstaande moeder sappelend op een flat.

De derde feministische golf, die rond de eeuwwisseling begon, gaat niet over de drang om dingen te doen die je als vrouw niet mag, maar over de teleurstelling die nieuwe mogelijkheden brachten. Wie de schuldige daarvan ook mag zijn, toch niet jijzelf.

Nogal eens richt de onvrede zich op mannen, die topfuncties krijgen zónder dat zij ook kinderen hoeven te baren. Daarbij wordt vaak vergeten dat zij evengoed uitzonderingen zijn. Als je het aantal mannen dat volle uren draait afzet tegen het maatschappelijke resultaat dat daarmee wordt behaald, zul je zien dat ook hun levens niet over rozen gaan, en dan heb ik het nog niet over de offers die eenieder aan de top moet brengen.

Voor de gelatenheid waarmee mannen hun lot ondergaan, heb ik als lid van een soort die de laatste jaren met nogal wat kabaal door de instituties marcheert, respect. Bij de surfsters op de derde feministische golf gaat het idee dat aan ieder voordeel een nadeel zit, het leven van gebreken aan elkaar hangt en niet alles kan noch om jou draait, er op de één of andere manier niet in.

Grondwettelijke principes zijn intussen omver gegooid om hen in topfuncties vóór te trekken, terwijl steeds blijkt dat de meesten helemaal geen fulltimecarrière wíllen.

Ik ben benieuwd hoe Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994), over wie historica Jolande Withuis vorige week een prachtige biografie presenteerde, tegen het huidige feminisme zou hebben aangekeken. Op straffe van een breuk met haar familie en jarenlange armoede, koos zij voor het kunstenaarschap, een roeping waaraan ze zich met huid en haar wijdde. Dat daarvoor offers moesten worden gebracht, aanvaardde ze. Voor een echtgenoot was in haar ogen geen plaats, je kon tenslotte niet twee heren dienen.

Op het feit dat Oostings minnaars zowel mannen als vrouwen waren, wilde Withuis geen etiket plakken, vertelde ze, aangezien Oosting haar seksuele leven niet als een ‘publieke identiteit’ beschouwde. Omdat alles met die identiteit de laatste tijd juist staat of valt, is het huidige feminisme van dit soort autonome strijdsters een beetje vervreemd geraakt.

Dat Oosting ‘kunstenares’ heette, wordt tegenwoordig bijvoorbeeld ‘seksistisch’ gevonden. Toen ook ik tot ‘historicus’ werd gemaakt, protesteerde ik niet. Maar nu ik lees hoe kunstenares Oosting destijds in haar eentje het struikgewas in trok, komt de oekaze uit de feministische leunstoel me ineens potsierlijk voor.

Ik dacht altijd dat emancipatie een kwestie was van op eigen benen leren staan. Maar of het nu gaat om de obsessie met het bereiken van de ‘top’, het hip maken van de hijab of het door ingewikkelde lettercombinaties uitdragen van identiteit, alles lijken vrouwen er tegenwoordig voor over te hebben om níét, zoals Oosting, op zichzelf aangewezen te hoeven zijn.

Daniela Hooghiemstra is historicus.