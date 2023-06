Het eindexamengala is een uitputtingsslag van beter, mooier en meer

Eindexamenleerlingen van middelbare scholen passen hun jurken bij Dreamdresses in Arnhem. Veel jonge meiden uit de regio Gelderland (vanuit Kampen, Winterswijk en het Brabantse Uden komen naar Dreamdresses vergezeld van moeders, vriendinnen en soms ook oma's. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Bijna elk meisje droomt er weleens van om aan het einde van de middelbare school naar een prachtig galafeest te gaan. Wie wil er niet een mooie jurk dragen en met een leuke vent aan de arm de balzaal betreden? We hebben allemaal wel een filmscène in ons geheugen die bij dit plaatje past.

Toen ik afstudeerde in de jaren negentig begon het idee van galakleding net op te komen. De ene helft van de klas durfde het aan en kwam in galakleding, de andere helft kwam in hun kloffie de dansvloer op gelopen. Als ik vriendinnen nu hoor praten over het galafeest van hun zoon of dochter, denk ik weleens: waar gaat het heen?

Ik hoor tussen de zinnen door hoeveel stress het de jongeren van nu oplevert: heb ik wel de juiste jurk, in welke auto kom ik, laat ik een visagiste komen, wil ik gelnagels of van acryl, laat ik nepwimpers zetten? Om nog maar niet over het prijskaartje hiervan te spreken.

Het galafeest van nu zal menig ouder wat zweet onder de oksels bezorgen, want kan ik mijn zoon of dochter wel die leuke autorit bezorgen? Laatst sprak ik een moeder die 50 euro bij elkaar had ­geschraapt om mee te betalen aan de ­limousinerit van haar dochter. Heel leuk deze nieuwe hypes allemaal, maar we vergeten soms de realiteit. Niet iedereen kan dit zomaar betalen.

Plus de stress die het jongeren oplevert. Pas ik wel in mijn jurk? Moet ik gaan lijnen? Ben ik wel mooi genoeg? Suïcide en eenzaamheid onder jonge meiden is nog nooit zo hoog geweest als de laatste jaren. Onderzoek wijst dan ook vooral over de opkomende social media en de vergelijkingsmaatschappij wat onze jongeren nekt. Nu komt daar dus weer wat bovenop: het galafeest.

Een galafeest inclusief jurk is geweldig, maar wie houdt ons nu nog in toom? Moeten we auto’s huren en een visagiste? Waar gaat het heen? We raken uitgeput van alles maar steeds beter, mooier en meer willen. Het is onze teloorgang, maar kunnen niet meer stoppen, als een soort verslavend gedrag.

De grote vraag die ik mezelf stel: ga ik hierin mee omdat anders mijn kinderen buiten de boot gaan vallen? Veel tijd om erover na te denken heb ik niet. Ik zal alvast het zekere voor het onzekere nemen en een nieuwe spaarrekening voor het galafeest openen, want in de tijd dat mijn meiden gaan afstuderen zal alles vast nóg veel mooier, beter en meer zijn.

Roos Vallentin, Heerlen

Stil

Theatermaker en musicus Diederik van Vleuten nodigt – op zijn kosten – het voltallige kabinet uit voor het bijwonen van een popconcert. Dit om permanente gehoorschade te voorkomen bij wet. Van Vleuten is ook schrijver. Misschien kan hij tegelijkertijd daarbij ook collega-auteur Leon de Winter eens uitnodigen voor een goed gesprek. De Winter blijft sinds zijn aankondiging dé oplossing te hebben voor de verschrikkelijke kwaal tinnitus (Volkskrant Magazine, 22/10/22), oorverdovend stil.

Basjan Mol, Soesterberg

Oordoppen

Diederik van Vleuten wil dat de overheid iets doet aan het volume bij popconcerten. Oordoppen aanbevelen mag niet van hem. Toch doe ik dat, omdat die veruit te verkiezen zijn boven het kakelende deel van het publiek, dat niet alleen tussen de liedjes, maar ook tijdens de liedjes boven het geluid probeert uit te komen.

Tal van concerten heb ik zo beleefd, in ergernis over het gedrag van dergelijke bezoekers. En kom mij niet aan met ‘dan zeg je daar toch wat van’. Ik ga naar een concert om me te ontspannen en vermaakt te worden, niet om politieagent te spelen. Alsof de kletsers zich daar iets van zouden aantrekken.

Jan Riemersma, Winterswijk

Bioscopen

Naar aanleiding van het opiniestuk van Diederik van Vleuten heb ik de volgende aanvulling: pas ook het geluidsniveau in bioscopen aan. Na mijn laatste ervaring met een film over het leven van Elvis ga ik geen bioscoop meer in. Wat een herrie!

Ik heb mijn gehoorapparaten uitgedaan, maar dat verbeterde de situatie nauwelijks.

Els Stehouwer, Zeewolde

Slachthuizen

Op sigarettenpakjes staan, ter ontmoediging van de aanschaf en consumptie, onsmakelijke afbeeldingen die geassocieerd worden met roken. Waarom niet foto’s uit slachthuizen op vleesverpakkingen plaatsen? De consument maakt ook hier zelf de – goed geïnformeerde – keuze.

Mitsy Tak, Lisse

De vrouw van

Het overlijden van Françoise Gilot, ‘de enige vrouw die Picasso ooit heeft ­gedumpt’, werd herdacht. Zij was zelf een vermaard kunstenaar en hangt in negentien musea. De illustratie? Een schilderij van Picasso. Een mooi staaltje van ‘de vrouw van’.

Ellen König, Amersfoort

Zuivering

Ik wil graag aansluiten bij Janine Peek om de verzachtende en versluierende term ‘vrouwonvriendelijk’ niet meer te bezigen. Als we toch bezig zijn, ik erger mij al jaren aan de term ‘etnische zuivering’.

Zuivering wil zeggen: ontdoen van alle ongerechtigheid, schoonmaken et cetera. Een volk zijn bestaansrecht ontnemen door het uit te roeien is geen ­zuivering, maar massamoord. Noem het dan ook zo. Door de term ‘zuivering’ klakkeloos over te nemen van de klootzakken die deze massamoord bedrijven, zou bij hen weleens het idee kunnen ­ontstaan dat we het eens zijn met hun gruweldaden.

Dat willen we toch niet? Zuivering kunnen we beter toepassen op onze ­politieke houding ten opzichte van ­medemens, natuur en milieu.

Dries van Leeuwen, Gouda

Schimmelpenninck

Wat toch te doen met Sander Schimmelpenninck? Column na column erger ik me zo aan de man dat ik me herhaaldelijk heb voorgenomen niets meer van hem te lezen. En dan komt hij met een juweel van een column over het zelfbeeld van mannen en mannelijkheid in een wereld waarin steeds meer vrouwen en steeds minder mannen studeren. Een column die zo op de lijst van beste columns im 2023 gezet kan worden. ­Vreselijk, je mening moeten bijstellen over iemand waaraan je zo’n hekel hebt.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Columnisten

Zeer regelmatig wens ik, dat de columnisten van de Volkskrant bij De Telegraaf gaan werken. Niet meer preken voor ­eigen parochie, maar ongelovigen overtuigen. Afgelopen week gold dat voor de column van Thomas von der Dunk en omarm ik warm zijn hartekreet: geen stallen voor extra varkens, maar extra huizen voor mensen. Nog beter als ­Telegraaf-lezers dit gaan vinden.

Siebo Hakse, Harderwijk

Voltooid leven

Elke keer als de discussie weer eens opduikt, vraag ik mij af: wat is in vredesnaam een ‘voltooid leven’? En als er zoiets is, waarom zou je dan dood willen? Ik kan mij een paar omstandigheden voorstellen waarin de dood een verlossing kan zijn. Uitzichtloos lijden, pijn (ook geestelijk), het verlies van kinderen of dierbaren, een zware depressie – het kan een mens helaas te veel worden. En daar hebben we regelingen voor, voor wie dat wil. Maar een voltooid leven als criterium?

Je bent vanaf je geboorte gegroeid, hebt dingen geleerd, zaken ook op bescheiden niveau verworven, wat van de wereld gezien, kinderen grootgebracht, idealen al dan niet met succes na­gejaagd, gewerkt, kansen gegrepen of laten lopen en bovenal vrienden gevonden.

Als je het geluk hebt gehad om zolang in leven te blijven, komt er uiteraard een tijd waarin er geen dagelijkse verplichtingen meer zijn, geen eisen worden ­gesteld, sommige noodzakelijkheden en sommige mogelijkheden wegvallen. Misschien is dan je leven tot dat moment voltooid. Maar waarom zou je er dan in hemelsnaam willen uitstappen?

De dood is zo niksig en er kan nog van alles komen, je kunt misschien iemand voor een aanstormde trein wegtrekken, ergens iemand overeind helpen, finan­cieel over een drempeltje heen helpen of een bus in helpen, een gevallen kind troosten, iemand misschien zelfs on­bewust een hart onder de riem steken, kennis en cultuur doorgeven, adviesje of goede raad geven. Je weet nooit of je nog eens ergens nodig bent.

Of je gaat gewoon lekker niks doen. Naar je tuintje kijken, glaasje, boek, reisje of praatje maken, bezinning, genieten, whatever. Kortom, je kunt niet ­weten of je leven voor altijd voltooid is, wat dat inhoudt. En wie dat uitmaakt.

‘Voltooid leven’ lijkt in te houden dat je iets moet presteren om ‘het (nog steeds) in leven zijn’ te verdienen. Wat een nare gedachte. Je leeft, maak er iets van. Lukt dat even niet, zoek hulp.

Anne Jacobs, Groningen