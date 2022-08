Het einde van de vleesdictatuur is in zicht. En dat is, voor al het leven op aarde, ontzettend hoopvol nieuws

Dit is het begin van het einde. Welk einde vraagt u zich wellicht af. Het einde van het kapitalisme, of juist het einde van onze leefbare biosfeer? Geen van beide. Ik heb het over het einde van de vleesdictatuur.

Er is een heuse bewustwording gaande onder de Nederlandse bevolking dat veehouders en andere belanghebbenden bij de veehouderij een voorkeursbehandeling krijgen in ons land. Door de overheid, door de politie en zelfs door de rechterlijke macht.

Tim Reijsoo is filosoof en in de maand augustus gastcolumnist op volkskrant.nl.

Het Openbaar Ministerie wilde het dodelijke ongeval van 15 juli niet toekennen aan de boerenprotesten. Supermarktketen Jumbo haalde onder druk een reclame van Wakker Dier weg, ondanks dat de stichting betaald had voor deze rechtmatige advertentie. Een vleesvervangersfabriek werd geïntimideerd omdat ze op hun website uitlegden wat vlees voor gevolgen heeft. Personeel dat door veehouders gedumpt asbest wilde opruimen werd bedreigd, hetzelfde gold voor gemeentemedewerkers die omgekeerde vlaggen probeerden weg te halen.

Net zoals voorgaande rijken en imperiums, zal ook deze niet zonder slag of stoot het toneel verlaten. Dat werd de afgelopen weken wel duidelijk. Ik vrees dat we nog ergere dingen gaan meemaken dan koeien die naar het parlement worden meegenomen en het dodelijke verkeersongeval.

De huidige frictie is bekend van andere economische imperiums die niet willen dat het doek valt. In de energietransitie bijvoorbeeld, werkt de fossiele industrie continue een schoon energiesysteem tegen. Het is in dit geval niet zozeer cultuur of ideologie die vooruitgang tegenhoudt, maar enorme commerciële belangen en hun niets ontziende lobbypraktijken.

Roetveegpiet

Een ander voorbeeld van een transitie waarin niet commerciële belangen, maar ideologie en traditie een sterke rol speelden, was de overgang naar roetveegpiet. De ophef omtrent Zwarte Piet was er niet omdat er een groep Nederlanders grote commerciële belangen had bij Zwarte Piet-merchandise. De ophef kwam veeleer voort uit een angst voor verandering en het erkennen van institutioneel racisme in Nederland. Dat was gewoonweg confronterend en ongemakkelijk voor velen.

De huidige weerstand vanuit de Nederlandse veehouderij en gerelateerde belanghebbenden kent minstens zulke commerciële belangen als die van de fossiele lobby. Daarnaast kunnen we met gemak stellen dat discriminatie van mens tegenover dier – het speciësisme – nog veel ouder, groter en sterker ingebakken is dan racisme.

De meeste mensen zijn nog niet eens bekend met de term speciësisme. Laat staan dat onze samenleving een grondig begrip heeft van hoe het zich verhoudt tot andere systemen van onderdrukking zoals racisme, seksisme, nationalisme, fascisme, etcetera.

Je hoeft dan ook geen orakel of historicus te zijn om te voorzien dat dit ingebakken systeem van onderdrukking, dat gepaard gaat met zulke grote commerciële belangen, niet geruisloos verdwijnt. Dit wordt bevestigd door wat ik nu aan alle kanten om me heen zie: intimidatie, rellen, blokkades, agressie, desinformatie.

Maar wat ik ook zie is het begin van het einde. Een totalitair systeem kost simpelweg teveel energie om in stand te houden. Lobbygroepen die de politiek infiltreren, dure pr-bureaus die de media helpen met de juiste verhalen en framing, terwijl undercover materiaal telkens uit slachthuizen naar buiten lekt en burgers steeds beter begrijpen hoe destructief de vleesdictatuur is.

Suprematiedenken

Ongetwijfeld was de combinatie van eeuwenoud menselijk suprematiedenken (dieren zijn er voor ons in plaats van met ons) gecombineerd met kennisinstituten zoals Wageningen University & Research met hun vele Frankenstein-creaties en hebzuchtige belanghebbenden die brood zagen in het massaal uitbuiten van dieren, een perfecte voedingsbodem voor het miserabele voedselsysteem van vandaag de dag.

Maar waar het voor weggestopte plantage-eigenaren in Suriname makkelijk was om dat wat het daglicht niet kon verdragen verborgen te houden, is het in ons informatietijdperk een stuk lastiger om onrecht verborgen te houden (al slagen totalitaire systemen als Rusland en China er verbazingwekkend goed in).

In Amsterdam rijdt tot mijn verbazing zelfs al een tram waar met koeienletters op staat: ‘Stop Speciësisme: Go Vegan’. Dit is slechts één van de vele voorbeelden hoe we ons als maatschappij bewuster worden van de dierenrechtenbeweging.

Dat er een imperium is dat belang heeft bij het uitbuiten van dieren, en dat de belanghebbenden niet zonder slag of stoot hun recht om dieren uit te buiten zullen opgeven, is inmiddels wel duidelijk. Ze zullen het zelf nog niet onder ogen durven komen, maar het einde van de veehouderij is echt in zicht. En dat is, voor al het leven op aarde, ontzettend hoopvol nieuws.