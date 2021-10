‘Het einde is begonnen. Blijft u achter? Kies Jezus!’ is niet zomaar een boodschap

Op weg naar de christelijke tv-zender Family7 passeer ik bij de afslag Apeldoorn-Zuid zo’n digitaal reuzenbillboard met deze tekst: ‘Het einde is begonnen. Blijft u achter? Kies Jezus!’.

Niet zomaar een boodschap. Volgens het Reformatorisch Dagblad is het een initiatief van een 25-jarige gelovige, sinds kort te zien op meer plaatsen in Nederland. Hij betaalde dat uit crowdfunding.

Ook in professionele studio’s van Family7, in een onopvallend gebouw op een Apeldoorns bedrijventerrein, hoor ik even later hoe de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen het geloof in de eindtijd onder evangelische christenen in de kaart speelt. Ik mag een middag meelopen met het dagelijkse actualiteitenprogramma Uitgelicht! en spreek de blijmoedige senior presentator Riekelt Pasterkamp, presentator en eindredacteur Stephan Bouman, en Stephanie van der Horst. Stephanie is behalve presentator ook de dochter van Family7-oprichter Dolf van de Vegte.

Het is vrijdagmiddag, twee uur voor de opnames. Ze openen met demissionair minister De Jonges uitspraken over mogelijke maatregelen voor niet-gevaccineerden. Peter Schalk, fractievoorzitter van de SGP in de Eerste Kamer, komt daar in de studio met Riekelt over praten.

Dolf van de Vegte, destijds werkzaam als producent voor de EO, begon Family7 in 2005. Inmiddels zenden ze van de vroege ochtend tot ’s nachts een mix uit van aangekochte en zelf geproduceerde evangelische tv. Met veel Bijbelstudie (Gods geest in actie, Luisteren naar de Psalmen) en een reeks eigen talkshows (Kracht & Luister, Van Binnen Uit). Een ‘schone’ kabelzender, zoals christenen dat noemen, te ontvangen op 4 miljoen adressen.

Uitgelicht! is er iedere doordeweekse dag. Op vrijdag komt er iemand uit Den Haag van SGP, ChristenUnie of het CDA naar de studio. Twee weken geleden was Hugo de Jonge hier voor het eerst, toen mailden 300 kijkers vragen.

Presentator Stephanie draagt zelf stilettohakken en een nauwsluitende jurk, maar Hugo De Jonge had voor de gelegenheid een ernstig zwart pak, wit overhemd en zwarte das aangetrokken. Zoals reformatorische christenen die geen tv maar wél naar Family7 kijken. Zij noemen Family7 geen tv maar ‘een internetzender’, want internet mag wel.

Ook steile christenen kunnen kortom best pragmatisch zijn als ze willen. Rond het vaccineren lijkt het de kunst zo’n geitenpaadje te vinden. Uitgelicht! zal daar dan vermoedelijk als eerste over berichten, want ook christenen die voor vaccinatie zijn komen hier aan tafel.

Riekelt Pasterkamp las De Jonge een selectie kijkersvragen voor. Veel over de coronapas, maar ook vragen die aan complottheorieën deden denken.

‘Kent u de Bijbel, openbaring 13? Het teken van het Beest? De eindtijd?’

De Jonge wuifde die vraag ‘With all due respect’ wat ongeduldig weg. Dat was misschien niet zo verstandig.

Ik vraag even voor de uitzending wie van de drie hier is gevaccineerd. Raad maar, lachen ze. En ik gok precies verkeerd: Riekelt, die met verve het recht van weigeraars verwoordt in welluidende Bijbelcitaten (‘Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd!’), die is dus wél geprikt. En Stephan en Stephanie juist niet.

Krijgen we het over christelijke smaakverschillen. Over gereformeerden die gewoon niet willen ingrijpen in Gods plannen. En over evangelische christenen die ‘nu de eindtijdtheorie als een spoorboekje uitpluizen’: Jezus vertelt in het Bijbelboek Openbaring dat epidemieën en rampen aan zijn terugkeer vooraf zullen gaan. Evangelische christenen vrezen dat het met de coronapandemie zover is en dat de corona-app en QR-codes de bijbehorende ‘tekenen van het beest’ uit de Bijbel zijn – de antichrist. ‘Sommige mensen zijn echt bang hun eeuwig leven op het spel te zetten als ze de QR-code accepteren’, zegt Stephanie. Stephan houdt als eindredacteur in Uitgelicht! consequent de lijn aan dat je beter zelf kunt nadenken over wat God van jou persoonlijk wil.

En Riekelt Pasterkamp gelooft dus dat God juist zelf voor dit vaccin heeft gezorgd. ‘We hebben allemaal dezelfde Bijbel’, zegt hij opgewekt, ‘en het blijft fascinerend te zien hoe de een op basis van diezelfde tekst wel, en de ander niet vaccineert.’

Individualisme, maar anders.