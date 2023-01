Het eeuwige dilemma: aandacht voor extremisme

Voor sommige lezers begon de Volkskrant het nieuwe jaar direct al verkeerd door (te) veel aandacht te besteden aan de publiciteitsstunt van een extreem-rechts groepje. Een succesvolle stunt, constateerden de verslaggevers in hun artikel: ‘De missie van de extremisten om racisme te normaliseren is op z’n minst deels geslaagd.’ Dat was ook de conclusie van columnist Emma Curvers: ‘Er zullen meer acties komen van die lui, want ja: wát een succes.’ Binnen een week kreeg de stunt in de Volkskrant aandacht in zeven stukken, waarvan drie verslaggevend, twee columns, één aflevering van De Speld (‘typisch links om bij nazileuzen te roepen dat het nazistisch is’) en één groot opinieartikel. Met deze rubriek komt er daar trouwens weer eentje bij.

Ik kreeg drie brieven met treurnis over dit oeroude mechanisme. Journalistieke aandacht voor een verwerpelijk wereldbeeld en deels illegale acties van een klein clubje kan zulke denkbeelden belangrijker maken en aanhangers een duwtje in de rug geven. ‘En dan ook nog die grote foto’s erbij’. In het NOS-journaal was zelfs even de QR-code te zien waarmee de kijker via zijn telefoon direct naar de Telegram-groep van de activisten kon doorklikken.

Ook de Groene Amsterdammer keek met gemengde gevoelens terug op dit ‘constante journalistiek dilemma’. Media schrijven of bewust níét over een provocerende gebeurtenis met het risico dat dit wordt uitgelegd als het dulden ervan, of ze doen dat wel en genereren zo nog meer aandacht voor een haatdragende boodschap. Citaat uit de Groene: ‘Hoe je het ook wendt of keert, als journalist speel je extremisten in de kaart.’

Kritisch doorlichten

Zo bekeken zou elke aanleiding verkeerd zijn om de Volkskrant-verslaggeving over zo’n incident nog eens kritisch door te lichten. Tegelijk gaat het om een dilemma dat zich in een of andere vorm vrijwel dagelijks op de redactie voordoet, wat lezers gezien hun brieven niet ontgaat. Dus vooruit, nog één keer over de actie van een onbekend groepje dat met een beamer racistische en neonazistische boodschappen projecteerde op de Rotterdamse Erasmusbrug, op de avond dat daar het nationale vuurwerk zou worden afgestoken. Heeft de redactie daar te gretig of met te veel aandacht op gereageerd?

Aan die vraag gaat een andere vooraf: hebben media in het algemeen te gretig gereageerd op dit incident? Het ging immers om uitingen die ook dagelijks te lezen zijn op extreem-rechtse en antisemitische podia, en waarover media al regelmatig berichten. Geen nieuws dus. Een goede reden om er wél over te publiceren was echter dat ze te zien zouden zijn voor een miljoenenpubliek tijdens het aftelmoment op Oudjaar op de nationale televisie. Dat moment viel weliswaar grotendeels in het water omdat de vuurwerkshow wegens de harde wind werd afgelast. Maar bij omroep RTL kwam de projectie toch in beeld, net als bij het Rotterdamse publiek dat naar de versoberde bijeenkomst was komen kijken.

Ironie: als het vuurwerk wél zou zijn doorgegaan, had de projectie-stunt waarschijnlijk nauwelijks effect gehad, zei de organisator later tegen de regionale nieuwszender Rijnmond. De vuurwerkshow was grotendeels vanaf de oostkant van de stad geweest en zou vooral van die kant worden gefilmd. Terwijl de projectie kwam vanaf de westkant van de brug. Nu stroomde de leuzen bij een onbekend aantal kijkers de huiskamer binnen en kregen Rotterdammers ze live te zien. Zo werd de laserbeamer voor de eerste maal ingezet als publiciteitswapen om een nationaal moment te verstoren; iets waarmee in de toekomst rekening gehouden zal moeten worden. Dat media dit melden en onderzoeken wie erachter zit, lijkt me onomstreden. Dat is hun taak.

Negatieve effecten

De betrokken Volkskrant-verslaggevers waren zich bewust van het dilemma dat hun aandacht ook negatieve effecten zou kunnen hebben, zeggen ze desgevraagd. Op Nieuwjaarsdag werd het incident daarom afgedaan met twee regels omdat onduidelijk was wie of wat erachter zat. Dat veranderde toen een groep de actie maandag ‘opeiste’. Het is een clubje dat ook wel eens meeloopt in demonstraties en dan niet meer dan vier of vijf mensen op de been weet te krijgen, wisten kenners te vertellen. Dat werd vermeld, net als dat uiting volgens het OM strafbaar was, dat de politie een onderzoek was begonnen en dat de jeugdafdeling van Forum voor Democratie de actie toejuichte. Verzwijgen was geen optie meer. Het nieuws was alom op radio, tv en internet aanwezig.

Het tweede grote artikel ging bewust níét over de actiegroep, maar nam het incident als aanleiding voor een verhaal over hoe radicalisering kan worden voorkomen. Een bewuste keuze, zegt de verslaggever: ‘Het gaat om méér dan vier jongens met een beamer. De gebeurtenis past in het grotere verhaal van extreem-rechtse radicalisering waar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor waarschuwt. Volgens hem gaat het om enkele honderden jongeren die een serieus risico vormen voor de samenleving.’ De exacte naam van de Telegram-groep werd echter niet vermeld en de ‘codetaal’, waarin de actiegroep haar neonazistische en antisemitische gedachtengoed verhult, werd ontleed zonder de kwetsende begrippen daarin opnieuw te noemen.

Maatschappelijke achterstand

Terugkijkend ziet een andere betrokken verslaggever één punt dat beter had gekund. Volgens haar kwamen sommige supporters van de actie te gemakkelijk weg met de tegenwerping: waarom zou je geen actiegroep mogen hebben met de naam ‘White Lives Matter’, en wel een met ‘Black Lives Matter’? Die laatste komt echter voort uit een emancipatiebeweging en strijdt tegen maatschappelijke achterstand, terwijl rechtse activisten zich keren tegen andere groepen, vaak met geweld. ‘Ze zijn tegen wat ze ‘rassenvermenging’ noemen en openlijk antisemitisch en neonazistisch. Dat is wezenlijk anders, maar dat hebben we dus niet uitgelegd.’

Sommige andere incidenten laat de Volkskrant wel bewust liggen, licht de chef verslaggeverij desgevraagd toe. Steekincidenten in het buitenland waarbij één man met ‘terroristische motieven’ omstanders doodt of verwondt, halen niet meer als vanzelf de krant. Tijdens de boerenprotesten dook een foto op van een nazivlag met hakenkruis, maar omdat onduidelijk was wie daarvoor verantwoordelijk was, haalde het de kolommen niet. Dat lijkt me terecht.

Maar het was volgens mij onvermijdelijk om serieuze aandacht te besteden aan de Rotterdamse actie. De trits gretige columnisten, opinieschrijvers en De Speld die daarop volgde, is het logisch gevolg van het feit dat er zoveel van die rubrieken en opinie-auteurs zijn. In mijn ogen mag dat wel wat minder, maar dat heb ik al vaker betoogd.