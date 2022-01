Het echte gesprek van de dag vindt lang niet altijd aan een talkshowtafel plaats

Robin was arts, hij wilde voor Artsen zonder Grenzen gaan werken. Toen zijn vriend Axe in een romantische bui een bloemetje voor hem liet afleveren bij het ziekenhuis waar Robin werkte, kreeg Axe te horen dat er ooit wel eens iemand met die naam stage had gelopen, maar dat was intussen al lang geleden.

De anekdote bleek het begin van de ontmanteling van een leugenpaleis dat Robin rond zichzelf had opgetrokken in de tijd dat hij en Axe elkaar ontmoetten. Toen zijn vriend er dinsdagavond op NPO3 in Naar Bed (VPRO) vrijelijk over begon te vertellen, leek Robin de pijnlijke herinnering aanvankelijk grootmoedig te ondergaan, maar bij nader inzien bleek de wond nog onvoldoende geheeld. Er ontspon zich een haast tedere discussie, waaronder je talloze ingewikkelde gesprekken kon voelen meetrillen. Moest Axes verhaal eruit geknipt worden, of kon het erin blijven?

Het bleef erin, zoals er veel in bleef in Naar bed, waarin stellen in bed (en: voor de camera) vertellen over hun leven en hun relatie. Eenvoudig idee, simpel uitgewerkt, werkt top. Want hoe vaak de als bubbletea-winkels in winkelstraten opduikende talkshows ook benadrukken dat zíj het gesprek van de dag voeren: in werkelijkheid vindt het gesprek van de dag vaak plaats in programma’s als Naar bed of Olympische dromen (Avrotros), waarin Wilfried de Jong een verhaal voorleest over een Olympische sporter die gefilmd wordt terwijl-ie in bed ligt. Of in De nachtzoen, waarin Marleen Stelling, every inch EO, bekende en onbekende gasten aan het woord laat: ‘Hoe kijkt God naar jou, en naar je nachtkastje vol opgestapelde zorgen?’ Terwijl op NPO 1 en RTL 4 coronaspecialisten en belanghebbenden elkaar maar weer eens in de haren vliegen en op 6 René van der Gijp en Johan Derksen naar tafelgast Henk Krol kijken zoals je kijkt naar een funniest homevideo met een kind en een schommel (je weet dat het misgaat, je weet alleen nog niet hóé), treedt op de omringende netten al langzaam de stilte in.

Nancy en Dexter in 'Naar bed' Beeld VPRO

Hoe prettig zou het zijn wanneer, zo’n halfuurtje voor aanvang van het superbe Radio1-nachtprogramma Nooit meer slapen (dat volgende week zijn 2000ste aflevering bereikt), ergens op de NPO per definitie een kwartiertje wordt ingeruimd voor iets kleins, iets bescheidens. Iets als het Vlaamse Winteruur, het dagsluitingachtige programma van Wim Helsen op Canvas waarover ik op deze plek al vaker mijn enthousiasme heb laten blijken. Gewoon, een kwartier praten. Wie weet waar het toe leidt. Het kan pijnlijk worden, of lief, of grappig, of onbegrijpelijk, of – bijna terloops – precies raak. Zoals dinsdagavond, toen Nancy en Dexter in Naar bed vrolijk vertelden over hun verkering, tot het moment dat een groot gedeeld verdriet aan de orde kwam, Dexter stilviel en Nancy het woord nam.

Dat fragment – kijk het zeker even terug. Het was het gesprek van de dag.