Het Duitsland-panel over het tv-debat: ‘De nieren zijn geproefd, de verschillen tussen de partijen benadrukt’

Annalena Baerbock en Armin Laschet begroeten elkaar voorafgaand aan het tv-debat. Olaf Scholz staat al klaar om de vragen en stellingen van de presentatoren van RTL te beantwoorden. Beeld AFP

Hanco Jürgens (historicus verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam)

‘Eindelijk ging het over de inhoud. De strijd leek gelijk op te gaan, maar: Olaf Scholz positioneerde zich boven de partijen. Hij trok de kaart van de zittende regering, verdedigde besluiten die hij samen met Bondskanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer nam, en daarmee zelfs ook typische CDU-standpunten, zoals versterking van de politie en de verlaging van de solidariteitstoeslag voor Oost-Duitsland. Dat is de tactiek waarmee Angela Merkel tot nu toe de verkiezingen won: standpunten van de tegenstander overnemen waardoor de angel uit het debat wordt gehaald.

‘Ook Annalena Baerbock won door het foutenfestival achter zich te laten en vol energie de groene agenda uit te rollen. Laschet zit in een lastig parket: hij verdedigt het kabinet waar hij zelf niet inzit en heeft daarnaast ook nog CSU-voorman Markus Söder in de rug die zich steeds positioneert als de beste kandidaat die het niet is geworden. Laschet had overtuigend moeten winnen om het tij te keren. Dat is hem niet gelukt.’

Georgi Verbeeck (hoogleraar Duitse geschiedenis, verbonden aan de Universiteit Maastricht en de KU Leuven)

‘Het was een primeur, geen duel, maar een debat, voor het eerst drie kandidaten in plaats van twee. Maar het debat, Triell zoals de Duitsers zeggen, was dan wel naar de vorm opzienbarend te noemen, maar nauwelijks naar de inhoud. Laschet, Scholz en Baerbock behoren alle drie tot de ‘gematigde’ stroming binnen hun politieke families, en echt scherp op de snede werd het in het eerste grote televisiedebat dan ook niet. Van een echte winnaar was dan ook geen sprake. Wel opvallend, en strategisch niet onbelangrijk tijdens het debat: dat zowel de Groenen als de SPD wel kritisch waren voor de kleine socialistische partij die Linke (die bijvoorbeeld Duitsland uit de NAVO wil), maar niet duidelijk waren of een coalitie al dan niet uitgesloten is.’

Jacco Pekelder (historicus en Duitsland-deskundige aan de Universiteit Utrecht)

‘Bij het eerste Triell in deze Duitse verkiezingscampagne deden de kanselierskandidaten alle drie wat ze moesten doen. Laschet gaf de leden van CDU en CSU met een paar felle aanvallen weer moed om voor hem de straat op te gaan. Baerbock weerstond die aanvallen tamelijk soeverein en deelde ook zelf wat tikken uit. En Scholz toonde ons, geheel naar verwachting, zijn onverstoorbare, presidentiële zelf.

‘Strategisch was interessant om te zien hoe Baerbock, zelf jonge moeder, poogde het thema gezinsbeleid voor haar partij te claimen. In de debatronde over het coronabeleid beschuldigde ze de huidige regeringscoalitie van CDU/CSU en SPD ervan kinderen en hun ouders met de lange onderwijs-lockdown in de steek te hebben gelaten. Ook toen het over sociaal beleid en belastingen ging, poseerde zij als kampioen van Duitslands gezinnen.

‘Baerbock maakte zondagavond echter een cruciale fout door geen directe financiële belofte aan de kiezer te doen. Hierdoor hield Scholz de ruimte om erop te wijzen dat zijn partij in de afgelopen regeerperiode daadwerkelijk voor meer geld voor armere gezinnen heeft gezorgd. Zo bleef het thema kind en gezin toch vooral van de SPD.

Scholz hamerde in zijn slotminuut bovendien het duidelijkst op de centrale slogan van de SPD-campagne: ‘Respect voor jou’. Het lijkt mij de boodschap die het beste bij de tijdgeest past. Zijn opmars zet zich ongetwijfeld voort.’

Willem Melching (historicus en Duitsland-deskundige aan de Universiteit van Amsterdam)

‘Het debat was een stoet van dwergen: middelmatige politici met weinig charisma en een totaal gebrek aan humor. Alle drie waren ze binnen hun partij tweede keus en alle drie waren ze doodsbang om fouten te maken. Die missie is gelukt, maar een enerverend debat leverde het niet op. Politici als Brandt of Schmidt of Kohl of Schröder waren er op uit om de tegenstander te vernietigen. Hier zagen we mensen die bezig waren met Schadensbegrenzung, het voorkomen van ongelukken. Olifant in de studio was het thema migratie. Dat leeft sterk bij de Duitse kiezers, maar blijkbaar wilde niemand de rechts-nationalistische Alternative für Deutschland (AfD) in de kaart spelen.’

Margriet Brandsma (oud-correspondent voor de NOS in Duitsland (2002-2011), schreef o.a. Het mirakel Merkel)

‘Het eerste debat tussen de kanselierskandidaten doet uitzien naar de volgende twee in september. De nieren zijn geproefd, de verschillen tussen de partijen benadrukt. Twee conclusies: eindelijk heb je het idee dat er een verkiezingsstrijd gaande is, en de kandidaten die de afgelopen weken zo onder druk stonden, zijn terug. Dat gold vooral voor Baerbock, Laschet overtuigde minder. Scholz werd slapend rijk in de virtuele kiezersgunst en presenteerde zich als de staatsman aan wie de Duitsers het land wel toe kunnen vertrouwen.

‘Zijn concurrenten hebben de moed nog niet opgegeven. Baerbock was energiek en inhoudelijk sterk, Laschet liet zien dat hij wil knokken, ook als dat ten koste gaat van regeringen waar zijn partijgenoot Merkel leiding aan gaf. Scholz zou de Duitse kiezer het meest zijn bevallen en dat verwondert niet. Ze houden nu eenmaal van de manier waarop hij opereert, zakelijk en haast boven de partijen. Of Laschet het hem echt nog moeilijk kan maken, valt na zondag te bezien. De verrassing van het debat was Annalena Baerbock.

Marja Verburg (redacteur van Duitslandweb, verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam)

‘Baerbock liet zien over veel detailkennis te beschikken en presenteerde zich als kandidaat voor vernieuwing en klimaatbeleid. Qua overtuigingskracht deed ze niet voor haar tegenstanders onder. Terwijl Baerbock en Laschet met elkaar in de clinch lagen over klimaat- en belastingbeleid, presenteerde Scholz zich als de rustige staatsman. Tot voor kort dichtte niemand hem en zijn kwakkelende SPD veel kansen toe. Nu is hij met afstand de populairste kanselierskandidaat – kiezers zien in hem de bedaarde crisismanager die ze ook in Merkel waarderen. Scholz benadrukte zijn ervaring als minister van Financiën en vice-kanselier. Zijn rust was soms wel erg nadrukkelijk. Maar in eerste peilingen zeggen kiezers hem als winnaar van het debat te zien.

‘Duitsland is na 16 jaar Merkel toe aan vernieuwing, is vaak de verklaring voor het succes van de Groenen van de afgelopen jaren. Maar aan de opmars van Scholz te zien, houden ze nog meer van stabiliteit. We hebben nog vier weken. Zelden zijn Duitse verkiezingen zo veranderlijk geweest.’