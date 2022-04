Het draagvlak voor de moraal van de bejaarde man, met zijn racisme en vrouwenhaat, smelt als een ijsschots in heet water

Je ziet het weleens wanneer instituten op hun laatste benen lopen. Een laatste opflakkering. Nog één luide grom, een laatste uithaal met uitgeslagen nagels, nog eenmaal met de borst vol lucht gezogen en het gezicht op niksaandehand doen alsof de zaken horen te gaan zoals ze altijd al gingen, want zo doen we het hier al jaren.

Je ziet het bij het patriarchaat. Vandaag is het Johan Derksen die dacht ongestraft ten overstaan van honderdduizenden tv-kijkers de verkrachting van een bewusteloze vrouw als ‘jeugdzonde’ af te kunnen doen. Morgen zullen ook zijn imbeciel hinnikende omstanders erachter komen dat ze op een ijsschots in heet water staan.

In hoog tempo slinkt het draagvlak voor de moraal van de bejaarde man die zich lange tijd onaantastbaar waande in zijn universum waarin racisme, homohaat en vrouwenmisbruik dingen zijn om leuke geintjes over te maken. Het duurt lang voordat alle ruïnes zijn geruimd, te lang wellicht, maar als je uitzoomt zie je het. We maken een revolutie mee.

Je ziet het bij de vermogende klasse. Decennialang heeft die in stille dankbaarheid aanvaard dat het belastingstelsel de wettelijke uitwerking is van de duvel en de grote hoop, met talloze ontsnappingsclausules voor het grootkapitaal. Jubeltonnen, talloze handigheidjes voor ondernemers in box 2 en voor de bezittende klasse in box 3, allerhande mogelijkheden tot grensverkeer tussen die boxen.

Op gezette tijden werd er een grote bek opgezet als het onverhoopt de andere kant op dreigde te gaan. Met een laatste grote uithaal werd onlangs via de hoogste rechter ‘te veel’ betaalde belasting over spaarbelasting terug geharkt. Voor de goede orde: dit gaat over mensen die ruim méér dan de belastingvrije voet van een halve ton (voor echtparen ruim een ton) aan spaargeld bezitten, waarmee maar weer eens is bewezen dat comfortabel veel bezit geen spijkerharde garantie biedt voor een leven dat vrij is van inhaligheid en van rancune tegen de staat.

Nu keert de wal het schip en onderzoekt het kabinet mogelijkheden om ondernemersvermogen en particulier vermogen iets minder licht te belasten. Omdat het geld voor alle gaten die mede door de oorlog in de begroting zijn geslagen érgens vandaan moet komen. Opnieuw: het duurt lang, té lang voor een land met een volgens sommigen superieure beschaving, maar toch. Het is een kleine revolutie.

Je ziet het bij grote ondernemingen. Jarenlang hebben die kunnen rekenen op bewondering en op drommen sollicitanten aan de poort, en op een overheid die ‘hoe hoog?’ vroeg, wanneer een ceo verzocht of de premier wilde springen. Ze komen het Torentje niet meer ongezien in, er golft geregeld publiekswoede op bij misdragingen, rechters treden corrigerend op bij het overschrijden van stikstof- en CO2-normen. En wanneer PostNL of KLM betrapt worden op onfatsoen tegenover hun laagst betaalde medewerkers, valt er weinig begrip op te tekenen. Milieudefensie dreigt nu bestuursleden van Shell persoonlijk aansprakelijk te stellen voor niet-naleving van het klimaatvonnis.

Ook hier is er een tegenoffensief met veel kabaal: ceo’s die zichzelf almaar méér belonen (gemiddeld 5,3 miljoen euro, een stijging van 35 procent ten opzichte van 2020, zo berekende het Financieele Dagblad onlangs). De terugkeer van de bonussen. Zo geeft Booking.com de topman met terugwerkende kracht meer dan 50 miljoen euro aan bonussen over de jaren 2018 en 2019.

Het zijn oprispingen in een wereld waarin ze niet meer boven op de apenrots staan.