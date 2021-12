Het diepe pessimisme van de epidemioloog

Epidemiologen behoren tot een pessimistische mensensoort. Ze zien overal beren op de weg en verklaren graag dat we niet te vroeg mogen juichen, juist op het moment dat we zin hebben om heel hard te gaan juichen. Een epidemioloog is de sikkeneurige oom op een verjaardagsfeestje die altijd zeurt dat er nog een hoop ellende zit aan te komen. Epidemiologen houden van het woord ‘vooralsnog’: het ziet er vooralsnog goed uit, maar morgen wacht de volgende tegenslag.

Donderdag meldde de Volkskrant dat de Nederlandse ziekenhuiscijfers in vrij hoog tempo blijven dalen – vooralsnog. Het aantal opnamen op de ic en verpleegafdelingen was met een kwart afgenomen.

Maar niet meteen de polonaise gaan lopen, epidemiologen verwachten dat het aantal opnamen begin januari weer gaat stijgen, door de omikronvariant.

Het is alsof de epidemioloog nu al heimwee heeft naar de gloriedagen van de pandemie. Straks wacht hem weer de anonimiteit. Geen telefoontjes meer van krantenredacties, geen uitnodigingen meer van talkshows. De coronacrisis als het finest moment van de beroepsgroep – is het nu al voorbij, of kunnen we het nog even rekken?

Uit twee studies, een in Zuid-Afrika en een andere in Engeland, blijkt dat bij omikron het risico op ziekenhuisopnamen kleiner is dan bij voorgaande varianten. Dat zou erop kunnen duiden dat het virus muteert naar een onschuldiger variant. Hoera!

Ho ho, riep epidemioloog Rosendaal, studies in andere landen zeggen niets over de vooruitzichten in ons land. In Zuid-Afrika is het zomer en de bevolking is er jong – in tegenstelling tot de grijze massa in Nederland. Uit de Engelse studie bleek, dat er 20 tot 25 procent minder kans is op ziekenhuisopname en zelfs 40 tot 45 procent minder kans op ziekenhuisopnamen van langer dan een dag. Rosendaal: ‘Niet te snel juichen. Dit zijn allemaal prille, lastig te interpreteren gegevens.’

Is omikron minder virulent – ziekmakend? Dat kan wel zijn, maar het R-getal is naar het schijnt veel hoger, dus de wet van behoud van ellende laat zich weer gelden, concludeert de epidemioloog. Pillen die het virus remmen? Oké, maar remmen ze ook het omikronvirus?

Remmen ze de volgende letter in het Griekse alfabet?

De harde lockdown van dit moment is ingesteld vanwege de doemscenario’s van epidemiologen die ic’s met duizenden patiënten voorzagen. ‘Onvermijdelijk’, zei premier Rutte over het Grote Op Slot. Dat was wel begrijpelijk, de epi’s voorzagen in hun modellen een armageddon en Rutte is ook maar een leek. De wetenschappelijke viruswatchers hebben zich, ondanks de aanwijsbare fouten van de afgelopen twee jaar, een air van onaantastbaarheid aangemeten waarvoor zelfs de minister-president door de knieën gaat.

Hun voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en aannamen. Hun opperhoofd, Jaap van Dissel, weet over omikron vooral één ding zeker: dat hij het ook niet weet. Je zou zeggen: wacht dan even af, kijk het even aan, voor je winkels en restaurants de nek om draait. Maar dan zijn we misschien te laat, zegt de epidemioloog.

Het liefst zou hij de boel een paar jaar lockdownen, om elk risico uit te sluiten en nooit meer te laat te zijn.

Een epidemioloog is een automobilist die voor een spoorwegovergang nog een kwartier blijft wachten nadat de trein is gepasseerd en het licht is gedoofd – er kan nóg een trein komen!

Sterker, als je maar lang genoeg wacht, komt-ie.