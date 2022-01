Het dicteerapparaat van John de Mol

De Betrouwbare Mannetjes vonden het dicteerapparaat

- Beginnen met de mea culpa’s.

- We hebben heel veel loketten.

- Ik weet van niks, nou ja van één ding van Jeroen - en daar weet ik het echt erge niet eens van.

- Koffie drinken uit een kartonnen BNN/VARA-bekertje zo van ‘hee ik ben ook maar een normale kerel.’

- Zeggen dat je Jeroen tijdens gesprek destijds alle hoeken van de kamer hebt laten zien. Stevige taal. Misschien toevoegen dat je ’m wel op z’n bek had willen slaan. Wow!

- Johnny bellen en zeggen dat-ie in zijn uitzending moet zeggen dat Jeroen een klootzak is. Bam!

- Wel zeggen dat Johnny ook moet zeggen dat we wel van Jeroen houden anders lullig voor Lin.

- Benadrukken dat Jeroen geweldige bandleider is.

- Geweldige arrangeur ook. Bandleider én arrangeur.

- Tussengedachte: Gek idee dat Waylon uiteindelijk de minst erge blijkt.

- Humberto stuurde ook vaak appjes. Shownieuws-redactie mailen. ACTIE: Albert.

- SPOED: ITV mailen. Dickpics Jeroen waren zeker niet al bij de verkoop van Talpa bekend. Was pas in… 2019? Later iig. Zeggen dat je niet eens weet wat dat zijn, dickpics.

- Format-idee: Dick picks. In de aanloop naar WK in Qatar kiest Dick Advocaat zijn favoriete Oranje.

- Agenda: Morgen iedereen 08.30 uur in de grote zaal en met microfoon rondgaan om te vragen wie vindt dat er een angstcultuur heerst.

- Hoop dat slachtoffers hebben geleerd dat ze voortaan onmiddellijk aan de bel moeten trekken.

- Format-idee: Ring My Bell. Honderd slachtoffers in een zaal. Degene die als eerste aan een bel trekt wint iets.

- Agenda: Surprise-visit bij de redactie van Shownieuws. Patty, Albert, en Ronald Molendijk (Roland?) zeggen dat ik heel tevreden ben en deze week extra op ze ga letten ;)

- Agenda: Langsgaan bij VI Vandaag en melden dat ik heel tevreden ben, maar dat er ook een situatie mogelijk is waarbij ik niet heel tevreden ben, maar dat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken zolang ik heel tevreden ben.

- Misschien zeggen dat je soort werkgroep wil oprichten. Veel vrouwen. En dan praten over wat kunnen we doen. En dat als er iets gebeurt dat mensen het dan melden. Wel oppassen voor kippenhok.

- Format-idee: Kippenhok. Honderd vrouwen in een zaal. Als alle vrouwen netjes hun mondje houden, mogen ze (max.) kwartier gratis shoppen. Als een van de vrouwen wel iets zegt, wint alleen de vrouw die als eerste iets zegt kwartier gratis shoppen.

- Format-idee: Shop Till You Drop. Honderd vrouwen mogen in een zaal gratis shoppen tot ze er letterlijk bij neervallen. Laatste die staat mag gratis shoppen.

- Ik maak heel veel televisieprogramma’s, denk je dat ik tijd heb om alles te gaan zitten bijhouden?

- Johan bedanken dat-ie mijn optreden in VI Vandaag ‘heel sterk’ noemde.

- Agenda: Tussenevaluatie Shownieuws. Patty ++, Albert ++ Ronald/-land +, Natasha -/- . Zure vrouw.

- Gedachte-experiment: Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte om melding te maken van dit soort zaken.

- Vergeet gedachte-experiment. Domme gedachte. Note to self: Niet per ongeluk toch zeggen.

- Oproep doen: Vrouwen, als er iets is, zeg het voortaan gewoon meteen. En niet nu pas. Kinderen ook trouwens. Loketten zat.

- Benadrukken dat ik niet geloof dat Marco het gedaan heeft.

- Dan zou ik me wel heel erg in hem vergist moeten hebben. Onwaarschijnlijk.

- Format-idee: Vrouwen en kinderen eerst. Honderd vrouwen en kinderen in een zaal. Verder uitwerken.

- Aantal loketten benadrukken.

- Format-idee: Loket of kroket? Honderd slachtoffers moeten kiezen tussen of een warme gefrituurde beloning of… in een zaal… laat maar.

- Ja, wat moet je zeggen?

- Herhalen van de mea culpa’s?

- In het bankwezen gebeurt het ook?

- Format-idee: Bankwezen. Honderd ouderloze kinderen dansen in een zaal om een bank tot de muziek stopt. Bank wordt steeds kleiner. Wees die overblijft wint iets. GEEN BANDLEIDER!

- Jeroen waardeloze advocaat aanbevelen. Plasman? Of die van Ali.

- Tim feliciteren met geweldige cijfers. Bijna Big-Brother-achtig.

- Format-idee: Little Sister. Honderd media-giganten in grote zaal worden in problemen gebracht door flapdrolvriend van hun zus. Degene die onder hoge druk het beste format verzint, wint iets.

- Format-idee: Tim Hofman.