Het demonstratierecht wordt bedreigd door relschoppers én de Tweede Kamer

In een tijd van grote omwentelingen, en probeer ze maar eens te ontkennen, is het des te belangrijker dat burgers gehoord worden. En juist nu raakt een van hun voornaamste mogelijkheden, de demonstratie, in de knel.

Van de week nog letterlijk, fysiek, in Staphorst. Waar een vreedzaam protest tegen Zwarte Piet niet eens van start kon omdat tegenstanders tekeergingen met zware bedreigingen en grof geweld. Het relaas van een Amnesty-medewerker die mee was als waarnemer en belaagd werd in haar auto, was huiveringwekkend. Ze kon geen kant op, werd bekogeld en ontsnapte slechts ternauwernood in een vernielde wagen.

Sinister zijn de vergoelijkende reacties op het geweld. Een commentaar van De Telegraaf kwam niet verder dan een tactische kanttekening bij de rellen. Het grootste probleem vindt de krant dat dit ‘verzet’ een ‘militant clubje’ aan media-aandacht helpt. Joost Eerdmans vroeg namens de zogenaamd fatsoenlijke Forum-afsplitsing aan de minister of zij ook niet vond dat juist de anti-Piet-demonstranten ‘opruiend’ waren geweest en de ‘tegenkrachten’ dus ‘begrijpelijk’. Ja hij keurde de ‘clash’ af hoor, uiteraard.

‘Ik keur het af, maar...’ Hoor je dat uit linkse hoek over bijvoorbeeld islamitisch geïnspireerd geweld, dan druipt het schuim bij Eerdmans en De Telegraaf terecht uit de mondhoeken. Maar telkens weer blijkt het ingewikkeld om op te komen voor principes in plaats van voor je eigen stam.

Moet zo’n demonstratie dan uitgerekend bij een intocht? Ja, heel gek, maar demonstranten willen ergens demonstreren waar het aandacht trekt. In de buurt van hun onderwerp. En nog gekker, overheden moeten dat ook mogelijk maken. En dat is niet per ongeluk, nee, dat raakt aan de hele kern van een vrije samenleving waarin je alles aan de kaak mag stellen wat je niet zint. Je hebt je daarbij te realiseren dat elke beperking die je voor een ander eist, voor jou zal gelden. Wil je dat de staat Kick Out Zwarte Piet ver bij een intocht vandaan houdt? Dan vraag je er in één moeite door om zelf te worden gekneveld als jij eens iets kwijt wilt dat anderen aanstootgevend vinden.

De acties tegen Zwarte Piet zijn een pijnlijk nuttige lakmoesproef gebleken. Vanaf het begin, in 2011, is het voorgekomen dat demonstranten onrechtmatig zijn opgepakt. Of dat autoriteiten hun veiligheid onvoldoende hebben gewaarborgd. Gezegd moet dat Staphorst vast van plan lijkt te zijn geweest om dat wel te doen. Er was begeleiding voor een colonne geregeld en een enorme politiemacht op de been. Nu het toch is misgelopen, stellen politie en burgemeester zich deemoedig op en komt er naar beide een onafhankelijk onderzoek.

Het is hoogst onbevredigend dat de burgemeester uiteindelijk de demonstratie tegen Zwarte Piet heeft verboden omdat hij de veiligheid niet meer kon garanderen. Geweld loont bijna altijd. Omdat zo’n burgemeester de vrijheid voor een actie moet garanderen, maar óók slachtoffers moet voorkomen worden nette activisten de dupe van relschoppers.

Je mag verwachten dat onze volksvertegenwoordigers zich hier het hoofd over breken: hoe kunnen ze die vrijheid beter beschermen? Maar nee, een Kamermeerderheid onder leiding van de VVD is bezig het demonstratierecht verder aan te tasten. Net deze week werd een motie aangenomen die erop aanstuurt dat elke actie die niet van tevoren is aangemeld kan worden verboden.

Omdat er bij die demonstraties steeds vaker strafbare handelingen zouden worden gepleegd, is de redenering. Maar strafbare handelingen – hoe moeten we dit nu uitleggen zodat ook de VVD het snapt? – die zijn strafbaar. Weliswaar sanctioneert het demonstratierecht een zekere mate van ongehoorzaamheid, vaak genoeg wordt er hard gestraft. Neem de man die laatst met zijn hoofd aan Vermeers Meisje met de parel geplakt stond: een maand cel en een maand voorwaardelijk, vergelijkbaar met straffen voor geweldpleging.

Het is glibberige censuurgeilheid van de Kamer om alles wat niet is aangekondigd de kop te willen indrukken. Sterker nog, uit een eerdere, gemakshalve genegeerde evaluatie van de Nederlandse wet in opdracht van het kabinet blijkt dat die al te veel mogelijkheden biedt voor zulke verboden, in strijd met de Grondwet en met mensenrechten.

Dat je alleen maar zou mogen demonstreren met toestemming is een hardnekkig misverstand. Het mag, zo lang het niet al te gevaarlijk wordt, ook spontaan. Logisch, want protesteren doe je vaak tegen de autoriteiten en dan kan het ongemakkelijk zijn om je eerst bij die autoriteiten te melden. Zeker naarmate het gezag nare trekjes heeft – iets waar Nederland niet van is gevrijwaard. Stel je als oefening anders even voor dat de politici die je het meeste vreest het voor het zeggen hebben.

Vrijheid bestaat niet zonder pijn. Het lijkt edel om te zeggen dat rond abortusklinieken bufferzones van honderden meters moeten worden opgetrokken, zodat vrouwen op een moeilijk moment niet kunnen worden lastiggevallen door engerds met godsdienstwaanzinnige praatjes. Maar wat je met zoiets doet, is de macht een middel in handen geven om ook jou op een achterafhoekje te zetten wanneer jij een belangrijke boodschap hebt.

Het is niet makkelijk, en bestuurders komen voor dilemma’s te staan, maar het gaat om de hoofdgedachte: geef zo veel mogelijk ademruimte. Onderdruk alle onvrede, en de erupties zullen des te wilder worden.