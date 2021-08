Het demissionaire kabinet wekt nog weinig vertrouwen in betere politieke tijden

Beeld ANP

In de Afghanistancrisis staan veel stuurlui aan wal. De overname door de Taliban werd door velen voorspeld, maar weinigen voorzagen hoe snel zich dat zou voltrekken. De paniek overviel in het weekend ook de bondgenoten in Kabul. Het Nederlandse kabinet mag zich daar best op enige overmacht beroepen.

Dat geldt niet voor het totaal ontbreken van een exit­strategie voor iedereen in het land die iets met de Nederlandse missie te maken had en daardoor nu ernstig rekening moet houden met represailles. Ook daar verwezen de bewindslieden Kaag, Bijleveld en Broekers-Knol deze week in de Tweede Kamer gretig naar de onvoorziene omstandigheden, maar dat deden ze zonder veel overtuigingskracht. De herhaalde oproepen van een Kamermeerderheid om een ordentelijk evacuatieplan op te stellen voor onze mensen in Kabul − de tolken voorop − leidde sinds begin juni niet tot noemenswaardige stappen. Nu nog steeds is niet in beeld welke mensen überhaupt voor evacuatie in aanmerking komen, gaf minister Bijleveld dinsdag toe in de Kamer.

Het kabinet heeft daarin niet zozeer de situatie in Afghanistan als wel de stemming in Nederland totaal verkeerd ingeschat: het algehele draagvlak voor de opname van grote groepen asielzoekers mag misschien niet zo groot zijn, maar in dit specifieke geval wordt de morele noodzaak juist wel gevoeld, ook in de achterban van VVD en CDA.

Het had de bewindslieden gesierd als zij dit in de Kamer gewoon hadden erkend: sorry, verkeerde inschatting gemaakt, we doen er alles aan om dat te herstellen. Maar zelfs die drang tot herstel kwam er pas nadat duidelijk was dat een Kamermeerderheid het kabinet daartoe zou gaan dwingen. De ergernis in de Kamer is na twee dagen debatteren alleen maar groter geworden.

Was die reflex om overduidelijke missers halsstarrig te ontkennen niet de basis van de Toeslagenaffaire? En hadden vrijwel alle partijen zich niet voorgenomen dit voortaan niet meer zo te doen, omdat problemen nou eenmaal pas kunnen worden opgelost als ze eerst worden erkend?

Een lichtpunt is dat de Kamer zich in deze kwestie zeer dualistisch opstelt. Ook de coalitiefracties laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. De staat van ontkenning van de drie bewindslieden van VVD, D66 en CDA daarentegen wekt nog weinig vertrouwen in de komst van betere politieke tijden.