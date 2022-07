Het concept supermarkt is volstrekt achterhaald

Klanten in een Jumbo-supermarkt in Breda. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Geert Tomassen roept op om meer dingen zelf te doen om het huidige personeelstekort te beperken . Mee eens, behalve dan voor die wekelijkse boodschappen. Supermarkten zijn geen efficiënte pakhuizen waar burgers hun mondvoorraad wekelijks halen. Het zijn kermistenten gevuld met audiovisuele horror die consumenten moeten verleiden tot overconsumptie en aankoop van troep. Besluiteloze burgers en krijsende kinderen verstoppen de gangpaden, de inrichting is zo dat de bezoeker aan zoveel mogelijk prikkels wordt blootgesteld eer die kan afrekenen. Verpakkingen worden ‘vernieuwd’ zodat mensen in de war raken en de verkeerde producten kopen, zodat ze naar de winkel terug moeten om meer troep te kopen. Er zijn mensen die het als bullshitbaan hebben om dit soort concepten te ontwikkelen en in stand te houden.

Zonder supermarkt hebben we geen vlapakkenontwerpers, vakkenvullers, caissières en servicebaliemedewerkers nodig. Alle mensen die met de auto boodschappen doen wegens afstand, hoeveelheid of gemak vervuilen het milieu en hebben parkeerruimte nodig. Een supermarktbezoek is inefficiënt tijdsgebruik en uitputtend voor de geest. Daarom: redt de wereld: laat uw boodschappen bezorgen! En nee: ik hoef niet naar de Efteling.

Hedwich Scholtens, Enschede

Excuses

Excuses slavernij na 158 jaar. Excuses Nederlands Indië na 71 jaar. Excuses Srebrenica na 27 jaar. Je zou zeggen: het gaat de goede kant op. Maar volgende keer graag na een jaar gedegen onderzoek, zodat betrokkenen er daadwerkelijk iets aan hebben.

Paul Schipper, Bosnië-veteraan Diemen

Lof

Alle lof voor de column van Sander Schimmelpenninck over het pro-boerensentiment. Wanneer neemt er nu eens iemand echt stelling, bij de NPO, in de Kamer, of in de samenleving, tegen de opkomende golf van fascistoïde griezels die nauwelijks weerwoord krijgen? Ik bekeek deze week de documentaire Vastgelegd van Batya Wolff. Wij kunnen ons geen nonchalance meer veroorloven.

Liesbeth Pool, Den Haag

FvD-school

Door de nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is het eenvoudiger geworden een nieuwe school te stichten, wanneer voldoende ouders voor die school kiezen. Stichting Islamitisch Onderwijs en Forum voor Democratie staan nu in de rij om in aanmerking te komen voor bekostiging van eigen scholen. Er zijn enkele aanloopproblemen, maar volgens de nieuwe wet hebben ze recht op bekostiging.

Deze scholen bevorderen segregatie en gaan ten koste van het openbaar onderwijs. Een rampzalige ontwikkeling, zeker wanneer het middelbare scholen betreft. Leerlingen vanaf 12 jaar behoren op school niet in een religieus en ideologisch keurslijf te worden geperst, maar hebben volgens het Kinderrechtenverdrag vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Wie komt op voor hun belangen?

Annelies de Vries, Wageningen

Treintoilet

Jacob van Kokswijk klaagt over de deplorabele staat van de toiletten in treinen in Nederland. In Scandinavië is het volgens hem beter geregeld omdat treinpersoneel alles controleert, kaartjes, toiletten etc. en zaken aanvult en zelfs koffie verzorgt. Blijkbaar hebben ze daar treinen waarin dat kan.

Zelf werk ik al meer dan dertig jaar als conducteur en machinist. Wat mij altijd heeft verbaasd is dat elke ochtend, treinen schoon en opgeruimd de dienst in gaan en dat daar na de ochtendspits niets meer van is terug te vinden. Waarom maken mensen die volgens mij in een schoon huis wonen zo’n beestenboel van de trein? Waarom ruimen ze niet zelf hun rommel op en maken na gebruik het toilet even schoon? Reizigers zijn blijkbaar niet in staat om te bedenken dat zíj degenen zijn die deze bende veroorzaken, laat staan daar wat aan te doen.

Ad Seelt, Lexmond

Vloerkleed

Ik sla een bescheiden alarm. Je ziet ze overal – op balkons, op terrassen, op de camping: spotgoedkope, hippe plastic vloerkleden. Bij doe-het-zelfzaken struikel je over het aanbod. Ook ik ging voor de bijl en maakte mijn balkon er gezelliger mee.

Na enkele maanden van zon, regen en balkongeluk zag ik dat mijn plastic kleed aan het vergaan was. Stukjes plastic lieten los, het kleed was uit elkaar aan het vallen. Ik had ook niet verwacht dat ik voor een paar euro een duurzame vloerbedekking had.

Pas tóen kwam het besef dat al dat plastic bij elke regenbui in het riool en oppervlakte water wegspoelt. Heb je al zo’n kleed? Doe het bij het plasticafval voordat ook jouw kleed als microplastic in het milieu belandt. Er zijn prachtige natuurlijke alternatieven.

Mirjam Sweijd, Deventer

