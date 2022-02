Het buitenspel zetten van grote groepen kiezers draagt bij aan een steeds groter bestuurlijk probleem

Beeld ANP

Het is de rituele dans geworden aan het begin van elke verkiezingscampagne: welke partijen sluiten samenwerking met de PVV en FvD het eerst uit? Dat leidde voorheen nog wel eens tot gehakketak in het politieke midden over de vraag wie er het meest vastberaden was in de afwijzing, maar dit keer liet niemand zich de kaas van het brood eten. GroenLinks-leider Klaver had zaterdag nog niet gezegd dat Wilders en Baudet in de ban gaan, of ook Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Mark Rutte bevestigden hun afkeer.

De vraag is wie zij daarmee denken te bedienen. Want wie rekende er nog op enige bestuurlijke betrokkenheid van een van de twee partijen, op welk niveau dan ook? PVV-leider Wilders toont zich steevast verbolgen als zijn eenmanspartij na de verkiezingen buitenspel blijkt te staan, maar doet er intussen niets aan om nog enigszins in gesprek te blijven met andere partijen. Zodra hij weer enigszins in beeld dreigt te komen, volgt altijd een zó grof offensief van beledigingen, generalisaties en discriminerende opmerkingen dat elk gesprek meteen weer onmogelijk is.

Sinds Rutte I, toen Wilders het even probeerde met bereidwillige coalitiepolitiek en prompt 40 procent van zijn kiezers verloor, toont hij in dat opzicht geen enkele ambitie meer. Datzelfde geldt inmiddels voor Baudet, die zich in heel zijn denken zo ver heeft verwijderd van de rest van het Binnenhof dat hij niet eens meer zegt te snappen waar de grote debatten daar over gaan. Baudet wil besturen in Forumland, niet in Nederland.

De partijen in het midden zouden er daarom niet zoveel woorden aan vuil moeten maken. Wilders en Baudet spelen zij nu slechts in de kaart: ‘Kijk eens hoe wij worden buitengesloten!’ Intussen kampt Nederland met een groeiend bestuurlijk probleem – met nu al twee rechtse partijen buitenspel – dat alleen kan worden opgelost door een rechtse beweging die niet discrimineert, geen mensen tegen elkaar opzet en die niet alleen maar tegen alles is. Die ontwikkeling komt niet dichterbij als de kiezers op die flank steeds worden bevestigd in het idee dat zij er voor bestuurlijk Nederland toch niet toe doen. Dat leidt slechts tot meer compromisloze boosheid in het stemlokaal.