Het boerenprotest wordt door antidemocratische krachten ingekapseld

Het Nederlandse boerenprotest wordt geëxporteerd en tegelijk daarmee wordt de Amerikaanse cultuurstrijd geïmporteerd.

Wat Donald Trump zondag zei over de Nederlandse boerenprotesten is niet eens de grootste onzin die de ronde doet. Wie de internationale rechts-populistische tv-zenders en blogs bekijkt, krijgt de meest creatieve verzinsels voorgeschoteld.

Volgens deze kanalen gaan de demonstraties helemaal niet over stikstof. Nee, dit is een opstand van ‘de arbeidersklasse’ tegen de ‘culturele intellectuele elite’ die ‘het land wil afpakken’ middels een ‘collectivisering van de grond door een linkse regering die gelieerd is aan het World Economic Forum’ (de Britse zender GCNews). Op het Canadese RebelNews vallen woorden als ‘great reset’ en ‘tentakels’, en wordt gesproken over boeren die bloedlijnen hebben met hun bodem. Op Fox News mocht de Nederlandse Eva Vlaardingerbroek komen vertellen dat het stikstofverhaal ‘verzonnen is om migranten te kunnen huisvesten’.

Het zijn varianten op oude extreemrechtse recepten.

Steeds wordt de massaliteit van het protest benadrukt. Afgelopen zaterdag zouden in Amsterdam volgens het Italiaanse RadioGenova ‘minstens honderdduizend’ mensen hebben geprotesteerd, in plaats van de paar duizend die er werkelijk waren. Op GCNews mocht Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid voor de partij waarvan de leider zich vorige maand nog liet ontvallen dat hij niet wist wat hij moest zeggen ‘over die kutboeren’, komen vertellen dat het grootste deel van het Nederlandse volk achter de protesten staat, dat zou draaien om een complot van ‘de globalisten’ die in ‘de tri-state’ een megastad willen bouwen, en ons willen controleren met honger.

Bijna allemaal hebben ze het ook over de Agenda2030, Green Deal of klimaatbeleid. In deze extreemrechtse ogen is elke poging van de overheid om een groter goed na te streven, hoe democratisch ook, een inbreuk op hun individuele rechten en vrijheid. Dankzij hun complottheorieën wordt die vrees altijd op groteske manieren bewaarheid: er loopt een rechte lijn van de corona- naar de stikstofmaatregelen. Die link was zaterdag in Amsterdam ook zichtbaar. Het ‘boerenprotest’ werd georganiseerd door de actiegroep Nederland in Verzet, van vaccinweigeraar Michel Reijinga.

Het vermeende overkoepelende complot maakt de protesten ook internationaal uitwisselbaar. In Canada zwaaiden truckers deze week met omgekeerde Nederlandse vlaggen, zoals Nederlandse coronademonstranten met Canadese vlaggen zwaaiden. Dat is de ironie: de verzetsbeweging, verspreid op sociale media, aangewakkerd door multimiljonairs als Donald Trump en Tucker Carlson en gefinancierd door multinationale veevoederbedrijven, is precies zo’n globalistisch ‘complot’ waar de activisten zo bang voor zijn.

Het is jammer en gevaarlijk dat het boerenprotest door deze antidemocratische anti-overheidskrachten wordt ingekapseld. Jammer, omdat daarmee een oplossing steeds onbereikbaarder wordt. Precies zoals in de al eerder gepolariseerde Verenigde Staten wordt een praktisch probleem (te veel stikstof) tot een principiële strijd (vrijheid) verheven. Dat maakt een compromis onmogelijk.

Gevaarlijk, omdat de overheid een tirannieke overheid is geworden (Trumps woorden). En daartegen mogen de wapens worden opgepakt, zo opperde provocateur Raisa Blommestijn twee weken geleden. ‘Het wordt hier tijd voor een Nederlandse vorm van het Tweede Amendement.’

Zo wordt het Nederlandse protest geëxporteerd en de Amerikaanse cultuurstrijd geïmporteerd. Het lijkt allemaal nog klein, maar een beweging is het wel degelijk. We zullen moeten voorkomen dat de redelijke boeren door dat opportunistische gebral worden overstemd.