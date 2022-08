Het boerenoverleg, met een delegatie waar huisartsen alleen van kunnen dromen

Vandaag vindt Het Overleg plaats van Johan Remkes over de stikstofdoelen van het kabinet. Er is veel aandacht voor het besluit van de grootste boerenbelangenorganisaties om het overleg te boycotten. Enkel LTO Nederland schuift aan. Niet als volwaardige gesprekspartner, maar slechts als afgevaardigde van de wegblijvers, die bij monde van LTO ‘een boodschap’ aan Remkes willen overbrengen.

Dat zal vermoedelijk een opsomming zijn van voorwaarden die éérst ingewilligd moeten worden voor er überhaupt met elkaar kan worden gesproken. Zo’n houding kun je je enkel veroorloven als je zwaar geschut achter de hand hebt, en dat ongestraft kunt inzetten.

Alle sectoren en mensen die zich door de overheid in een onmogelijke hoek gedrukt voelen, weten voortaan: dat laffe gedoe op het Malieveld is voor sukkels. Was daar trouwens laatst niet een schattig theekransje over de verzuipende huisartsenzorg? Maar laten we de aandacht bij de boeren houden. Namens de regering komen vandaag de ministers Van der Wal (Stikstof), Staghouwer (Landbouw) en Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Ook onze minister-president, de heer Rutte, is aanwezig. Een goede geste van de man die zich doorgaans behendig op afstand houdt.

Alles bij elkaar een stevige delegatie dus, eentje waarvan de huisartsen enkel kunnen dromen. Die moesten op 1 juli op het Binnenhof aankloppen om te vragen waar minister Kuipers, een drukbezet man, nou eigenlijk bleef. Gelukkig stond de politie klaar om te handhaven, want die huisartsen zijn een agressief volkje. Wegsturen die hap.

Namens de boeren geven vandaag elf belangenorganisaties wél acte de présence, waaronder vertegenwoordigers van duurzame boeren als Caring Farmers en Biohuis. Deze zijn qua omvang niet representatief voor de sector, maar vertegenwoordigen wellicht des te beter de weg naar voren. Uiteindelijk is de grote schuldige aan deze stikstofellende die verdomde natuur zelf, die, na decennia van braaf slikken, nu ineens een zuur gezicht trekt van een beetje ammoniak. Schandalig. Die massaal afstervende flora en fauna houden de boel ontzettend op, terwijl we net zo lekker bezig waren. Jammer van de ingewikkelde uitwerking, anders hadden we die egocentrische aarde er gewoon uit gesodemieterd. De bio-boeren schijnen echter te weten hoe we de natuur terug in het gareel kunnen krijgen, dus laat hen maar een paar ideeën erin gooien. Ze hebben de vergadertafel van Remkes nu toch voor zichzelf en daarmee een weelde aan gesprekstijd.

Dan blijft natuurlijk de vraag wat het kabinet moet doen nu de grote boerenorganisaties weigeren het gesprek aan te gaan. Moet de kritische depositiewaarde voor hen worden losgelaten? Moet het tijdpad van de stikstofmaatregelen worden verlengd? Moet het kabinet, met andere woorden, toegeven aan een sector die, gezien het overheidsbeleid van de afgelopen jaren, het volste recht heeft om woedend te zijn maar vervolgens het fatsoen lijkt te hebben verloren? Wat moet je met iemand die zichzelf de gelegenheid ontneemt om te worden gehoord?

Ik ontbeer het politieke inzicht en de biologische deskundigheid voor het antwoord op die vragen. Wat ik wel weet is dit: als mijn dochter acute oorpijn heeft, dank ik God op m’n blote knietjes dat ik meteen bij de huisarts terechtkan, de volgende dag een gehoortest bij haar wordt afgenomen en we een week later al bij de kno-arts zitten. Daar staat tegenover dat m’n pannekoeken ook prima blijken te smaken met een scheut van die laffe amandelmelk. Dan maar geen koeienmelk.

Dus nog even over die huisartsen – zit er al schot in de zaak?