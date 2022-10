Het boerenoproer is slechts een schermutseling in de slag om het landelijk gebied

Een boer in Oosterhout doet zijn kalveren naar buiten, tegen de achtergrond van een nieuwbouwwijk. Beeld Marcel van den Bergh

De heer Remkes kreeg boeren en natuurbeschermers om tafel. Het stikstofkaartje is weg, het gaat nu eerst om 500 piekbelasters en een substantiële vermindering van de emissie van stikstof. Remkes toont begrip voor natuurbeschermers én boeren, benoemt de tegenstelling tussen stad en platteland, hekelt het gebrek aan daadkracht van de regering en waarschuwt de FDF voor contraproduktieve acties. Daarmee heeft hij alle pijnpunten benoemd en lijkt een oplossing in zicht. ‘Remkes spaart niemand, het land is gered!’ juichen de media.

Maar zover is het nog niet. Het boerenstikstofoproer was slechts een korte schermutseling in de slag om het landelijk gebied. Het draait uiteindelijk niet alleen om natuur, boeren en stikstof. De actuele vraag is hoe we óók ruimte kunnen vinden voor bijvoorbeeld een miljoen woningen, energieparken, gasopslagplaatsen en nieuwe infrastructuur. Onvermijdelijk in het landelijk gebied, ten koste van diezelfde boeren, de natuur en het landschap.

Dat vraagt niet om incidentbeheersing, maar om een samenhangende aanpak met een toekomstvisie over onze schaarse ruimte. Misschien een nieuwe uitdaging voor Remkes?

Herman Weelink, Bennekom

Groeien

KLM-strategie: om de wereld schoner te maken moet de sector groeien om in schonere vliegtuigen te kunnen investeren.

Rabobank-strategie: om de wereld schoner te maken moet je meer runderen aanschaffen zodat je een lening mag afsluiten om te kunnen innoveren.

Wat zijn dit voor strategieën waarin je de problemen eerst groter maakt? Hoe kunnen dure ceo’s dit nog serieus verkondigen? Het is ontluisterend.

De technologie kan niet alles oplossen. Groei is vandaag de dag ook niet meer de oplossing. We moeten juist terug naar de basis. Want deze voorstellen gaat niet om een schonere wereld, maar om een hogere winst.

Mariska van Zanten, ’s-Graveland

Prioriteit

‘De rek is eruit, het werk drukt steeds zwaarder op een kleinere groep, met alle gevolgen van dien. Instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval. Collega’s vragen om harder te werken is onverantwoord. Als we zo doorgaan moeten we wellicht besluiten om onze dienstregeling verder af te schalen’, aldus NS-directeur Bert Groenewegen.

Ik heb wel een tip: we zien af van het organiseren van de Grand Prix in Zandvoort (Max Verstappen is toch al kampioen). De enorme inspanning van NS-personeel en -materieel tijdens het raceweekend en in de maanden eraan vooraf, wordt ingezet om de dagelijkse reizigers te vervoeren. NS, waar ligt jullie prioriteit?

Jan Huiberts, Castricum

Lompe belasting

Ik hoop dat Sander Schimmelpenninck begrijpt dat zijn voorstellen betreffende pakketbezorging voornamelijk van toepassing zijn in een grootstedelijke omgeving. Want even op de fiets springen om een pakketje te halen is prima te doen in Amsterdam, maar niet voor iedereen in Nederland een optie. Daarbij, zijn het echt pakketbezorgers die onze wegen laten dichtslibben? Wellicht in dichtbevolkte steden, maar in kleinere gemeenten krijg ik die indruk niet. En is het ook niet dat door bezorgopties mensen juist thuisblijven in plaats van in de auto te stappen om zelf een stofzuiger te kopen in een winkel? Ook voor centrale afhaallocaties geldt dit, een stofzuiger neem je doorgaans niet even op de fiets mee, dus neemt men weer de auto naar de afhaallocatie.

Toegegeven: er valt veel te verbeteren, maar ik vind dat we moeten waken voor een lompe belasting waar onderbetaalde pakketbezorgers niets aan hebben, rijke stedelingen zich niet door laten afschrikken en daarom in een stad als Amsterdam amper effect zal hebben. Als de overheid pakketfirma’s zou verplichten hun bezorgers in dienst te nemen en eisen stelt aan pakketbezorging in drukbevolkte of autoluwe gebieden (bijvoorbeeld door alleen maar een beperkte hoeveelheid kleine, emissieloze voertuigen toe te staan) zullen deze kosten uiteindelijk ook bij de klant doorberekend worden (waarbij minder mobiele mensen worden ontzien).

Als kleine, lichtere pakketten vervolgens gratis bij een centrale locatie in de buurt kunnen worden afgehaald, heb je toch je ontmoedigingsheffing, maar dan op een manier dat iedereen er wat aan heeft.

Rob Steenvoorde, Leiden

2 x 190

Ook wij hebben het bedrag van 2 x 190 euro compensatie voor de energierekening niet per se nodig. Maar om dat nu terug te storten (zoals eerder in deze rubriek werd voorgesteld, red.) gaat me te ver.

Om zeker te weten dat het geld goed terechtkomt, lijkt het me een beter idee om dit te doneren aan de voedselbank ter plaatse. Dan weet je zeker dat het een goede bestemming krijgt.

Jorisa Zijlstra, Sneek

Ik denk het niet

Wouter Koolmees gaat de NS redden, maar weet hij wel wat de problemen zijn? Voor mijn werk moet ik deze week 5 dagen van Maastricht naar Rotterdam reizen. Dit kost zo’n 65 euro retour per dag. Doe dat keer 5, en je komt op een dikke 300 euro uit. Met mijn NS business card heb ik een budget van 3.000 euro per jaar.

Ik ben dus deze week al 1/10de van mijn jaarbudget kwijt. Buiten de spits reizen kan ik niet, want dan kom ik te laat. Dichterbij gaan wonen, Maastricht is ook een uithoek? Hoe? Mijn vriend heeft net een vast contract bij zijn horeca werkgever, dus we moeten ons gelukkig prijzen. Daarnaast is de kans op verhuizen minimaal.

Ik ben lid van de pech generatie en krijg dus nooit een hypotheek met mijn torenhoge studieschuld waar ik vooralsnog niks op terug krijg. Ja, 1.000 euro, wat dus 1/3de is van mijn reisbudget. Thuis werken? Zeker, dat kan, maar besprekingen zijn allang niet meer online en thuis is het ook koud. De verwarming moet toch echt even aan, en elke graad meer kost net zoveel als een treinkaartje naar kantoor. Maar het kaartje wordt vergoed, de energierekening niet, want had ik al verteld dat we net boven het maximum bedrag voor hulp zitten? Mensen vragen of we al aan kinderen denken, nou, ik denk het niet.

Amber Scheepers, Maastricht