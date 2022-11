Het blijft mijn hoop dat je het leven zou kunnen uitbesteden: ‘Kun je morgen even namens mij leven?’

Ergens in februari van dit jaar ontmoette ik een jongeman die veel deed voor de rookworst van Unox. De ontmoeting vond plaats tijdens een sollicitatiegesprek – zijn niet de meeste van onze gesprekken sollicitatiegesprekken? Soms solliciteert men naar vriendschap, soms naar een kusje – de jongeman wilde de overstap maken van Unox naar literatuur. Hij wilde mijn assistent worden en tijdens het gesprek legde hij uit hoezeer de rookworst op de roman leek en vice versa. Het was overtuigend. Over niet al te lange tijd zal de betere boekhandel ook rookworsten verkopen, al zijn het maar vegetarische worsten of worsten van vis. De toekomst is aan de pescotariër. Iemand moet de toekomst hebben, Unox en de literatuur passen zich aan.

Verleden week gaf de jongeman op mijn uitnodiging een presentatie in een hotelletje in de duinen voor enkele van mijn werknemers en vrienden. Jezelf voortplanten is als bekend niet heel duurzaam, maar de service-economie is dat wel. Het blijft mijn hoop dat je het leven zelf voor enkele dagen zou kunnen uitbesteden aan een betrouwbare assistent. ‘Kun je morgen even namens mij leven?’

In de duinen bleek het genoeglijk, wij poogden idealen met economische realiteit te verzoenen, iets wat de politiek allang probeert. De geloofwaardigheid stond bij ons niet op het spel, een schrijver kan hooguit lezers verliezen en volgens de Roemeense schrijver Norman Manea heeft de schrijver aan zeven lezers meer dan genoeg.

In de vroege ochtend wandelden wij onder leiding van een ontroerende boswachter door de duinen. De nevel hing nog rond de bomen. Als we grote grazers tegenkwamen moesten we die niet aaien, prins Bernhard had hier nog op ‘wild en andersoortig wild gejaagd’.

Er was geen wild te zien. Twee vrienden zagen een fietser aan voor een hert, dat wel. Voor mij waren de bomen wild genoeg.