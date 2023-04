Het blauwe vinkje is nu een rode vlag

De paus had ineens geen blauw verificatiesymbooltje meer achter zijn naam staan. Anderen hadden er juist een gekregen. Een twitteraar genaamd @person012345670 bijvoorbeeld, die spottend reageerde onder een tweet van de ontvinkte @Pontifex: ‘Ik heb een vinkje en jij niet.’ Ik klikte op het anonieme profiel van @person012345670 en zag dat hij Twitter vooral gebruikt om foto’s van stokbroden, stoelen en andere voorwerpen te delen. ‘Hier is een foto van een pan’, schreef hij bijvoorbeeld bij een foto van een pan, ‘geniet ervan’.

Ook Sigrid Kaag raakte vorige week haar vinkje kwijt, in tegenstelling tot Wap des Vaderlands, een man die als profielfoto het gezicht van Poetin heeft gekozen. ‘Stop die ramadan maar in je hol’, reageerde hij onder een tweet waarin Kaag haar suikerfeestvierende volgers plezier wenst, ‘dat galmt lekker...’ In zijn bio staan een aantal trefwoorden: piano, keyboard, vocals, pensionado, right wing-extremist, complotdenker.

Zeker, het was even wennen. Zo’n blauw symbooltje achter je naam betekende tot voor kort dat je rapper, sporter, hoogwaardigheidsbekleder of een andersoortige beroemdheid was. Accounts van bekende mensen werden door Twitter geverifieerd en van een echtheidsteken voorzien, zodat imitatoren geen kans hadden.

Maar sinds eind vorig jaar, en in Nederland sinds begin maart, wordt precies hetzelfde teken verstrekt aan iedereen die maandelijks rond de 10 euro betaalt voor een abonnement op Twitter Blue. Ideetje van eigenaar Elon Musk, die zijn megalomane aankoop rendabel probeert te maken. Betalende gebruikers kunnen onder meer langere tweets plaatsen, hun account beveiligen met tweestapsverificatie en worden sinds kort ook voorgetrokken door het algoritme. En dan als kers op de taart dat bekende statussymbool achter je naam. Wie wil dat nou niet?

Nu betekent dat bekende statussymbool niets meer. Alle bekende twitteraars die geen abonnement hadden afgesloten om hun vinkje te behouden, raakten hem vorige week vrijdag kwijt. Wie er toen nog wel een had, was gevallen voor het cynische verdienmodel van een miljardair met twijfelachtige denkbeelden, zoveel was duidelijk. Toen bleken die mensen ook nog opvallend veel drek en desinformatie te verspreiden, wat extra zichtbaar werd nu het algoritme hen zo gunstig gezind was. Niet echt de groep waar je bij wilt horen.

Als reactie werd de hashtag #BlockTheBlue in het leven geroepen, een initiatief om alle betalende twitteraars preventief te blokkeren. Ook werd er een hulpmiddel ontwikkeld waarmee je ze automatisch kunt negeren. ‘Ik voel me (niet onterecht) behoorlijk voor lul staan vandaag’, schreef blogger Wouter, die zich enkel op Twitter Blue had geabonneerd in de hoop dat het hem meer lezers zou opleveren. Nu was zijn blauwe vinkje van de een op de andere dag in een rode vlag veranderd.

Om het symbool weer wat cachet te geven, besloot Musk vinkjes van het huis uit te delen aan beroemdheden met meer dan een miljoen volgers. ‘Dit account is geverifieerd omdat hij/zij geabonneerd is op Twitter Blue en zijn/haar telefoonnummer heeft geverifieerd’, staat er nu als je op hun profiel kijkt. Musk presenteert het als een cadeautje, maar het is natuurlijk gewoon misleiding. We leven in het influencertijdperk dus het gedrag van beroemdheden vindt meer navolging dan ooit, of ze nu een bepaald paar schoenen dragen of een abonnement op een socialemediadienst hebben. En influencers krijgen tenminste nog betaald als ze als uithangbord worden gebruikt.

Ongewenst bevinkten als Bette Midler, Stephen King en Lil Nas X haastten zich dan ook om duidelijk te maken dat ze dat abonnement niet zelf hadden afgesloten. Het idéé.