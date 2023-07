Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Welke wijn past bij ik-wil-dood-niets-doet-er-meer-toe-liefdesverdriet?’

INT. WIJNWINKEL - DAG JILL (32) staat twijfelend met twee soorten rode wijn in haar hand. Ze zet er een terug en pakt een ander. MONA (30) komt achter de balie vandaan om haar te helpen.

MONA Waar ben je naar op zoek?

JILL Eh... Nou...

MONA Deze is wat lichter met een klein zuurtje.

JILL Oké.

MONA Als je iets stevigers wilt, dan zou ik voor bijvoorbeeld deze gaan.

Mona pakt een dure fles wijn uit het schap.

JILL Welke wijn past het best bij hartverscheurend ik-wil-dood-niets-doet-er-meer-toe-liefdesverdriet?

MONA O.

JILL Ik wil een wijn die me in mijn gezicht slaat en zegt dat ik me niet zo aan moet stellen.

MONA Ik heb hier een Tannat uit Madiran. Extreem veel tanninen. Als je dood wilt, dan moet je die heel jong drinken.

JILL Dat klinkt perfect.

MONA Of een Malbec uit Argentinië. Hoog in alcohol, direct dronken.

Jill begint te huilen.

JILL Sorry, hoor. Hè. Klaar.

MONA Nee, ik... eh, ik snap het wel. Ik ga ook door een break-up heen.

JILL Serieus? O, wat geweldig.

MONA I guess.

JILL Hoe... wie...

MONA Hij.

JILL Klootzak.

MONA Ja.

JILL Dus. Welke wijn drink jij momenteel?

MONA Hmm. Ben je al in staat om te feesten?

JILL Nou, niet echt. Maar Pride komt eraan. Het plan is om daar even heen te gaan.

MONA Goed. Oké. Dit is wat je gaat doen. Indrinken met je vrienden. Niks van hier. Ik heb het over bier, mimosa, gin-tonic, Salmari. Goedkope, drinkbare wijn. De Grüner Veltliner van de Lidl. Daar een doos van. Dat drink je op alsof het water is en je door de woestijn loopt. Je koopt een zakje M. Neemt een lik. Beetje coke. Je gaat naar die Pride en je gaat los, oké? Flirten. Tongen. Dansen. Zuipen. Kotsen. Vliegen. Je gaat zo naar de klote dat je direct in slaap valt als je thuis komt, kleren nog aan, op de bank. Kotsemmer naast je. Je zorgt dat je vrienden de volgende dag voor je klaarstaan. Samen uitbrakken met bloody mary’s. En dit eigenlijk elk weekend herhalen. Doordeweeks af en toe een sapjeskuur. O! En Rocycle.

JILL Jezus hee.

MONA Het is heel therapeutisch. Wil je het nummer van mijn dealer?

JILL Ik eh... Ik ga denk ik voor de Malbec. Dankjewel.