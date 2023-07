Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Wat heeft queer zijn met tepelpiercings te maken?’

INT. WOONKAMER - AVOND. METTE (31) zit met haar vriendin ZOYA (30) op de bank tv te kijken onder een dekentje, een zak chips tussen ze in.

METTE Zal ik een tattoo nemen? Of een tepelpiercing?

ZOYA Hoezo?

METTE Gewoon. Dat is best sexy, toch?

ZOYA Straks verlies je al je gevoel in je tepel.

METTE Nee, het wordt juist gevoeliger, toch?

ZOYA Of het gaat mis. Dan word je nooit meer geil als ik aan je tepels zit.

METTE Jezus, wat een domper.

ZOYA Waarom wil jij opeens een tepelpiercing?

METTE Nou. Ik denk dat het me iets meer edge zou geven of zo. Dat ik me wat meer queer voel.

ZOYA Wat heeft queer zijn met tepelpiercings te maken?

METTE Alles! Jij zit vol tattoos. Je draagt androgyne kleding. Kort haar. Mensen zien meteen aan jou dat je queer bent.

ZOYA Een tepelpiercing zien mensen niet eens. Dus dat heeft in jouw logica helemaal geen zin.

METTE Hmm. Ja. Misschien toch een tattoo.

ZOYA Schatje. Het gaat toch niet om hoe je eruitziet? Wat maakt dat nou uit? Draag gewoon wat jij chill vindt.

METTE Ja, eh – jij hebt makkelijk praten met je sleeve en je sleutelbos die aan je broekriem hangt en je Dr. Martens. Ik werd laatst bijna geweigerd bij een queerclub omdat ik er niet queer genoeg uitzag.

ZOYA Dat vind ik echt fokking dom.

METTE Ja, maar ja. Ze moeten ergens op beoordelen.

ZOYA Schatje, liefje, laat je door niemand aanpraten dat je niet queer genoeg bent, hoor. Het hoort helemaal niet te gaan om hoe je je kleedt of presenteert. Juist niet.

METTE Ik voel me soms gewoon te saai om erbij te horen of zo. Ik ben niet butch, ik ben niet femme. Ik ben kennelijk een chapstick lesbian. Ik ben gewoon... modaal.

ZOYA (Lacht) Mijn modale lesbie. Ik ben gek op je. Zoals je bent.

METTE Ja? Vind je me nog hot?

ZOYA Ja, ik vind je hot. En als jij een staaf door je tepel heen wil prikken, moet je dat lekker doen. Maar alleen als je het echt zelf wil. Niet omdat je denkt dat anderen dat vet vinden. En voor mij hoef je het ook echt niet te doen.

METTE Ik hou van je.

ZOYA Ja, ja. Ik ook van jou.