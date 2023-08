Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Ook als dit geen date was, dan zien we elkaar gewoon op werk en dat is echt prima’

EXT. STRAAT AMSTERDAM – NACHT.

AMY (29) en COCO (31) staan met de fiets in hun hand voor het huis van AMY. Ze zijn aangeschoten en nemen afscheid.

AMY Sorry, ik ga het toch even vragen. Ik moet het checken.

Over de auteur Maud Wiemeijer is scenarist van series en films en bedenker van de serie Anne+.

COCO Wat?

AMY Was dit een date?

Coco lacht.

AMY Ja, sorry.

COCO Nee, dat is helemaal oké.

AMY Oké. Dus?

COCO Hoe sta jij erin?

AMY Weet niet, jij?

COCO Ik vroeg het eerst.

AMY Volgens mij vroeg ik het eerst.

COCO Ik bedoel, ja, gewoon.

AMY Ja. Ik bedoel, we zijn collega’s. En ik wist niet zeker of jij…

COCO Of ik op vrouwen viel?

AMY En we drinken wel vaker koffie.

COCO En dit was bier. Een heleboel.

AMY Ja.

COCO Maar als jij denkt...

AMY Nee! Alles is oké.

COCO Ja.

AMY Oké. Cool.

COCO Cool.

AMY Nou. Het was gezellig in elk geval.

COCO Ja.

AMY Zie ik je maandag op werk?

COCO O, ik heb dan een vrije dag.

AMY Ah, shit.

COCO Ik vond het gezellig.

AMY Ja! Ik ook. En ook als dit geen date was. Alles helemaal prima. Dan zien we elkaar gewoon op werk en dat is echt prima. Dikke prima. Echt helemaal prima. Echt...

COCO Amy.

Coco leunt naar voren en zoent Amy.

COCO Het was een date.