Het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials: ‘Het heeft dus geen enkele zin om jezelf te gaan zoeken. Op reis en zo. Dat is echt totale onzin’

INT. WOONKAMER - AVOND. Huisfeest. FLO (29) staat tegen een muur aan geleund met DAPHNE (30) te praten.

FLO Uiteindelijk leeft iedereen ten opzichte van de ander. Wie wij zijn wordt bepaald door de mensen met wie we omgaan. Met de een heb je een ander soort karakter dan met de ander, dus je bent nooit echt één persoon. Bij je partner ben je waarschijnlijk iemand anders dan bij je vrienden. Je past je ‘zelf’ altijd aan. Je liegt eigenlijk altijd over wie je bent. Maar hoe kun je liegen over wie je bent als je zelf niet weet wie je bent? Ja, misschien weet je wel wie je wílt zijn en je weet wel wie je níét bent, maar je kunt niet weten wanneer jij het meest jij bent omdat je helemaal niet één iemand kan zijn. Snap je?

Maud Wiemeijer is scenarist van series en films en bedenker van de serie Anne+.

DAPHNE Hè? Ik -

FLO Ken je Persona, die film?

DAPHNE Ik ga even wat drinken halen.

FLO Er zit zo’n monoloog ergens aan het begin. Over de hopeloze droom van zijn. Niet lijken, maar zijn. Snap je? Echt zijn, to be, being, zijn. Zonder masker, zonder liegen.

DAPHNE Oké. Ik ga even daarheen.

FLO Het heeft dus geen enkele zin om jezelf te gaan zoeken. Op reis en zo. Dat is echt totale onzin.



ZOEY (31) komt gehaast aanlopen.

ZOEY Flo! Daar ben je. Jezus. (Tegen Daphne) Sorry hoor. Ze heeft een half uur geleden twee trekjes genomen van een mystery joint en haar vriendin heeft het gisteren uitgemaakt.

DAPHNE O, vandaar. Het voelde echt alsof ik met een heteroman die een jaar filosofie heeft gestudeerd en een Cinevillepas heeft aan het praten was.

FLO Rude.

ZOEY Ja, kijk maar uit. Ik moest haar net tegenhouden om een gitaar te pakken en Hotel California te spelen.

DAPHNE (Lacht) Wil je een biertje?

ZOEY Nou. Lekker. Bedankt.

FLO En ik?

ZOEY Jij mag niet meer.