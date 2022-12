Het bezoek van Zelensky aan de VS toont dat het post-Amerikaanse tijdperk nog lang niet is aangebroken

het duo Zelensky-Biden houdt Europeanen een spiegel voor. De presidenten zijn symbolen van precies de standvastigheid die in Europa ontbreekt.

Daar stond Zelensky dan voor het Amerikaanse Congres, dat hem een warm onthaal bood. Niet vlak nadat de oorlog uitbrak, toen Biden hem uitnodigde te vluchten, maar na driehonderd dagen oorlog en verzet. Om te getuigen van de dankbaarheid van Oekraïners en om meer en zwaardere wapens te vragen.

Nogal wat Europeanen bezien die Amerikaanse hulp met een mengeling van schaamte en nauw verholen afgunst – want ging Europa niet zijn eigen weg? Maar voor Oekraïners is die Amerikaanse hulp geen politieke abstractie, maar het verschil tussen leven en dood van hun dierbaren.

Onbedoeld wellicht toonde het duo Zelensky-Biden ook een spiegel aan de Europeanen, over wier hoofdsteden Zelensky naar Washington was gevlogen. Beide presidenten hadden voor de oorlog weinig krediet in Europa, maar zijn nu symbolen van precies die standvastigheid die ontbreekt bij Duitsland en Frankrijk, de twee landen die zichzelf een Europese leiderschapsrol toedichten.

Zelensky’s besluit om met zijn kabinet in Kyiv te blijven toen de oorlog uitbrak, was het eerste signaal dat Oekraïne de verwachtingen van zowel vriend als vijand ver ging overtreffen. Zonder dat taaie Oekraïense verzet zou Europa, ook ons hoekje, er nu anders uit hebben gezien.

West-Europeanen dachten na Trump en ‘Afghanistan’ al in een post-Amerikaans tijdperk te leven, maar ze vergisten zich. Want zonder Amerikaans leiderschap en wapens en munitie had Europa er op dit moment ook heel anders uit gezien. In een situatie die om helderheid vraagt, was het continent dan overgeleverd aan de heren Macron en Scholz, beiden gespecialiseerd in het produceren van mist.

Het is een grote vraag of dan de eenheid bewaard zou zijn en of de Europeanen de politieke wil en het militaire vermogen zouden hebben gehad om Kyiv te helpen Poetin te stuiten. Een minstens zo grote vraag is wat gebeurd zou zijn als Donald Trump nog president was geweest. Wie deze vragen opwerpt, ontsnapt niet aan de conclusie dat de ‘westerse eenheid’ in een onstuimig politiek klimaat tot stand kwam en dus ook trekken heeft van een koorddans.

Onder het front van eenheid en vastberadenheid toonde Zelensky’s bezoek ook dat de toekomst en zelfs de uitkomst van de oorlog ongewis zijn, al ontkende de Oekraïense president dat. Omdat Oekraïne voor zijn bestaan vecht, heeft het land weinig andere opties dan doorvechten. Daarvoor zal nog veel nieuwe wapensteun nodig zijn. Maar Macron begint al tekenen van oorlogsmoeheid te vertonen en Biden wil sommige wapens, bijvoorbeeld als ze tot diep in Rusland reiken, niet geven. Hij waarschuwde dat een nog assertiever wapenbeleid tot een breuk binnen de Navo en Europa kan leiden. Scholz gebruikt hetzelfde argument om op de rem te trappen, wijzend naar Washington.

Terwijl Poetin, met de bezieling van een fanaticus, bereid lijkt zijn land en volk te offeren om zijn doelen te bereiken, worden hiermee de vragen over de politieke houdbaarheid van westerse eensgezindheid talrijker, in het Amerikaanse Congres en in sommige West-Europese hoofdsteden. Dat is geen geruststellende gedachte nu weinigen nog geloven dat er nog snelle ontsnappingswegen uit de oorlog zijn.