Het bewijs dat Amerika verdeeld is over de steun aan Taiwan heeft China nu al in de zak

Door haar plannen niet af te stemmen met president Joe Biden heeft Nancy Pelosi de Chinese leiders in de kaart gespeeld.

Ruim twee uur lang sprak de Amerikaanse president Joe Biden afgelopen donderdag met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in een poging de crisis te bezweren als gevolg van plannen van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, om Taiwan te bezoeken. Dat gesprek heeft bitter weinig opgeleverd. Als waarschuwing begonnen de Chinese strijdkrachten afgelopen weekeinde met een reeks militaire manoeuvres niet ver van het eiland dat door Beijing als een opstandige provincie wordt beschouwd.

Pelosi zou de hoogste Amerikaanse functionaris sinds 1997 zijn die een officieel bezoek aan Taiwan aflegt. Ook toen protesteerden de Chinese autoriteiten tegen het bezoek van Newt Gingrich, destijds de Republikeinse voorzitter van het Huis, maar ditmaal is de toon veel dreigender. President Xi waarschuwde Biden dat de VS ‘met vuur spelen’. Een bericht van het Volksbevrijdingsleger op Weibo, het Chinese Twitter, met de boodschap ‘Bereid je voor op oorlog!’ kreeg liefst 1,8 miljoen maal een duimpje omhoog.

Pelosi liet dit weekeinde nog in het midden of zij Taiwan daadwerkelijk zal aandoen, maar het is een publiek geheim dat zij in haar laatste jaar als voorzitter van het Huis een demonstratief gebaar van solidariteit met de Taiwanezen wil maken.

Daarvoor valt veel te zeggen. China stelt zich sinds Xi Jinping aan de macht is steeds harder op. De Chinese president maakt er geen geheim van dat hij de hereniging van het eiland met het door de communisten geregeerde vasteland, desnoods kwaadschiks, als zijn historische taak ziet. De kans op een vreedzame regeling is uiterst klein, zeker na de hardhandige manier waarop Beijing een voortijdig een einde heeft gemaakt aan de democratische vrijheden die het Hongkong had beloofd bij de overdracht door het Verenigd Koninkrijk.

Maar het is de vraag of Pelosi Taiwan met haar plannen een dienst heeft bewezen. Het uitlekken van haar voornemen legde pijnlijk de verdeeldheid binnen de leiding van de VS bloot. Uit vrees voor een militaire escalatie ontraadde president Biden, nota bene een partijgenoot, het bezoek. Dat zou volgens zijn militaire adviseurs op een verkeerd moment komen, nu China zich voorbereidt op een partijcongres waarop Xi tot ‘Leider van het Volk’ zal worden gezalfd.

Het is de vraag of er ooit wél een geschikt moment zal komen. Het ziet ernaar uit dat Xi zich na het krijgen van die eretitel en zijn derde ambtstermijn alleen maar assertiever zal opstellen als het gaat om Taiwan.

Toch blijft het bezoek een slecht idee, omdat het puur symbolisch is en de spanning alleen maar zal aanwakkeren, zonder dat het wezenlijk bijdraagt aan de veiligheid en het voortbestaan van het democratische bestel van Taiwan. De Taiwanese regering heeft meer aan stille, concrete hulp.

Door haar plannen niet af te stemmen met president Biden heeft Pelosi de Chinese leiders in de kaart gespeeld. Als het bezoek niet doorgaat, zal Beijing dat als een overwinning uitleggen. Het bewijs dat Amerika verdeeld is over de steun aan Taiwan heeft China nu al in de zak.