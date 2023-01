Het beste zou zijn als de regimes in Rusland, Iran en China worden omvergeworpen door het eigen volk

Met zijn vinger ging de Oekraïense president Zelensky over het papier van zijn toespraak tot het Amerikaanse Congres. Woord voor woord, regel voor regel. Als een kind dat leert lezen. Dit beeld greep me aan in de donkere eindejaarsdagen. Hier stond de leider van een volk dat verstoken van warmte, water, licht en prijsplafonds teruggeworpen is in een strijd voor het meest elementaire wat er is: zijn voortbestaan.

Hierbij past geen retorische ijdeltuiterij, geen gelikte show met behulp van een teleprompter. In een eenvoudig legergroen tenue verscheen Zelensky voor zijn gehoor. Er telde slechts één ding: doordringen tot het hart van de enige mogendheid die Oekraïne overeind kan houden. En dat is toch weer Amerika, onmisbaar als redder van bedreigde Europese democratieën, of het nu 1917, 1941 of 2023 is.

In Moskou moeten ze tandenknarsend de vinger hebben gevolgd waarmee die kleine man langs de woorden ging, veelvuldig staande ovaties uitlokte en zich verzekerde van verdere steun. Een simpele vinger als leeswijzer maakte voor de Oekraïners het glorieuze verschil tussen overleven of ondergaan.

Vrijheid versus dictatuur

Dat is belangrijk voor de hele westerse wereld. Zoals Zelensky zei: de miljardenhulp aan zijn land is een investering in wereldwijde veiligheid en democratie. Helemaal waar. De liberale democratieën zijn aan meerdere fronten verwikkeld in een krachtmeting met de autocratische regimes in Rusland, Iran en China. Het is simpelweg vrijheid versus dictatuur. Ingewikkelder is het niet.

De Russische president Poetin bezondigt zich aan ouderwetse landjepik en grijpt terug op middeleeuwse moordmethoden als vergiftigingen en defenestraties: overal kukelen opponenten uit ramen. De Chinese leider Xi Jinping dekt hem in de rug bij zijn antieke praktijken. En de Iraanse ayatollah Khamenei helpt Poetin door met zijn drones de dood te doen neerdalen op een Oekraïens volk dat de Iraniërs nooit iets heeft aangedaan. Thuis hangen de Iraanse theocraten ondertussen twintigers op vanwege de protesten tegen het verplicht dragen van godbetert een stuk textiel, de hoofddoek. Hoe achterlijk willen we het allemaal hebben?

Mijn wens voor 2023 is dat deze autocraten hun trekken thuis krijgen. De vraag is hoe. Het Westen doet wat het kan. Het houdt de gelederen gesloten, steunt Oekraïne met wapens en stelt sancties in. Die aanpak garandeert echter geen (snel) succes. Het beste zou zijn als de regimes in Rusland, Iran en China van binnenuit worden ondermijnd en omvergeworpen door het eigen volk. Maar het meest wenselijke is niet per se het meest waarschijnlijke.

Volksbeweging

Defensiespecialist Fred Kaplan wijst er in het Amerikaanse webmagazine Slate op, dat de autocraten allen heersen over landen die in de 20ste eeuw meerdere revoluties kenden en daar direct of indirect het product van zijn. Zelf aan de macht gekomen na opstanden zien de autoritaire regimes nu elke volksbeweging als een bedreiging en hebben zij zich ontwikkeld tot geharnaste dictaturen.

Toch kunnen dingen opeens gaan schuiven. Vooral door grote, ontwrichtende gebeurtenissen. En dat is precies waar Poetin en XI nu mee te maken hebben. Met respectievelijk de moeizame oorlog in Oekraïne en de mislukking van het zerocovidbeleid hebben de twee een monster gecreëerd dat zich tegen henzelf kan keren. Of het leidt tot interne coups, maar dat hoeft niet per se een verbetering te betekenen. Of de massa staat op, zoals nu al in Iran met het hoofddoekenprotest.

Dan komt het aan op volharding, legde de Amerikaanse politicoloog Gene Sharp me eens uit. Tegen het geweld van de machthebbers in moet de opstand zien door te groeien tot hij een kritische massa bereikt die groot genoeg is om aan de andere kant het rekenen, deserteren en overlopen te laten beginnen, en het regime uiteindelijk instort.

Verrassing

Kan het tot revoluties komen? Op de korte termijn is dat onwaarschijnlijk, zeggen experts tegen Kaplan. Maar het is ook niet onmogelijk. Want, schrijft hij, alle vroegere revoluties in Rusland, China en Iran kwamen als een verrassing.

Ooit schreef ik: ‘Vrijheid is als water, zij laat zich moeilijk bedwingen. Bied haar een gaatje, barst of kier en zij sijpelt er doorheen. En ook al gaat dat slechts druppel voor druppel, uiteindelijk holt zij de hardste steen uit.’ Daar klamp ik me aan vast. Als zelfs een vinger al het verschil kan maken…

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.