Het beste wapen tegen kwaadaardigheid is een volk dat schreeuwt: ‘Soevereiniteit of de dood!’

De komst van Vladimir Poetin en alles waar hij symbool voor staat was lang voor zijn geboorte door een andere Rus ingeluid. En wel in het personage Rodion Raskolnikov die Fjodor Dostojevski heeft gecreëerd om op de meest weergaloze wijze de flinterdunne scheidslijn tussen het goede en het kwaadaardige in de mens te bestuderen. In Misdaad en straf stelt Raskolnikov zich boven wet en moraal, pleegt twee moorden en beseft uiteindelijk dat hij te vroeg heeft gehandeld. Want alleen de grenzeloos machtige mens heeft het voorrecht om kwaad te verrichten zonder er voor te worden gestraft.

Dostojevski hoefde niet ver te zoeken om een man te zien waar het kwaad zich diep in de vezels had genesteld. Zijn eigen vader was zo gewelddadig, zo liefdeloos, zo wild en zo zonder mededogen dat Fjodor na het bericht over diens dood een klein gevoel van blijdschap niet kon onderdrukken. Om vervolgens een heel leven lang gebukt te gaan onder het schuldgevoel over de stiekeme vreugde. Hij werd zodanig verscheurd tussen de erbarmelijke omstandigheden van zijn bestaan die hem tot slechtheid dwongen en zijn diepste wens om goed te blijven, dat hij in het koortsachtig schrijven de remedie vond tegen waanzin.

Om terug te komen op zijn Raskalnikov. Dat is een armoedige student die zichzelf overtuigt van de morele correctheid van een moord op een oude, verachtelijke woekeraarster. Hij weet zeker dat als hij eenmaal het geld van de vrouw heeft, hij veel meer kan betekenen voor de mensheid, en verricht de daad. Zoals Poetin nu vol overtuiging zegt dat de Oekraïense natie niet bestaat, zo vindt Raskolnikov dat de wereld niets heeft aan de oude vrouw, maar wel aan een Raskolnikov die niet meer arm is. Na de dubbele moord die hij tijdens de roofactie pleegt, is hij echter zo zonder macht, zo geen Napoleon en zo bang dat hij wordt gepakt, dat hij bekent om tot rust te komen.

Fjodor Dostojevski toonde ons de kwaadaardigheid die naar macht snakt om zijn gang te kunnen gaan. Na Misdaad en straf verschenen mannen als Mussolini, Hitler en Stalin op het wereldtoneel. De mensheid maakte als het ware kennis met Raskolnikovs die niet voortijdig hadden gehandeld en die heel slim hadden gewacht op voldoende macht alvorens over te gaan op actie.

Interessant hierbij is de vergeetachtige houding van de mensen van de relatief vrije wereld die na zoveel voorbeelden van de totstandkoming van de georganiseerde kwaadaardigheid telkens in een roes van optimisme vervallen en zich als potentiële slachtoffers aandienen. De kranten zijn al volgeschreven over hoe het vrije Westen decennialang heeft bijgedragen aan de huidige machtspositie van Vladimir Poetin en Xi Jinping. En aangezien ik deze column heb geopend met Dostojevski wil ik de naïviteit in deze streken ook met een voorbeeld uit de literatuur tonen.

De reden dat de Millennium-trilogie van de Zweedse schrijver Stieg Larsson zo’n grote bestseller is geworden, kan namelijk niet anders uitgelegd worden dan dat de Europese lezer in Liesbeth Salander een jonge vrouw die 1,50 meter groot is en slechts veertig kilo weegt – zichzelf heeft gezien. Liesbeth is wel klein en lijkt zwak en kwetsbaar, maar dankzij haar handigheid in de digitale wereld en in technologie is geen door en door slechte, reusachtige man veilig voor haar.

Liesbeth Salander nam de ene wraakactie op de andere. De mensen van Europa vierden met haar de illusie dat in het nieuwe tijdperk van het internet en de technologische vooruitgang boosaardigheid wat te vrezen heeft. Vergetend dat de professionele kwaadaardigheid heeft geleerd van het lot van Raskolnikov en dat het de Liesbeth Salanders van deze wereld goed doordacht en vanuit een sterke machtspositie belaagt. Met de steun van gehersenspoelde volkeren en met hele legers die in dienst staan van hun kwaadaardigheid.

In de jaren dat in Europa steeds meer stemmen opgingen dat soevereiniteit een achterhaald begrip is en dat we die in de nabije toekomst maar helemaal moeten opgeven, verricht Poetin massamoorden onder de Oekraïners. En het beste wapen tegen de georganiseerde kwaadaardigheid is een volk dat verliefd is op zijn onafhankelijkheid en naar de tiran schreeuwt: ‘Soevereiniteit of de dood.’

Geloof me, Raskolnikov is allang geen romanpersonage meer. Hij is teruggekomen in de gedaante van een andere Rus en zaait dezer dagen dood en ongeluk. Liesbeth Salander daarentegen is een verzinsel. Op haar motor zal ze nog wat jaartjes razen door de straten van Zweden, om dan spoedig door iedereen vergeten te zijn.

Erdal Balci is schrijver en journalist en schrijft om de week een wisselcolumn met Tim ’S Jongers.