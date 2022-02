‘Het beste jongetje van de klas. Daar hoefde Joris Luyendijk eigenlijk niets voor te doen’

Journalist en antropoloog Joris Luyendijk. Beeld ANP

Zo was er groot ongenoegen bij Hans Kellerhuis uit Utrecht. ‘Er is niets mis met dankbaar zijn. Er is ook niets mis met anderen helpen als je dat aankan. Maar er is zo veel mis met de platgetrapte politieke privilege-praat van Joris Luyendijk. Ik ben elke dag dankbaar voor het feit dat ik het beter heb dan bijna iedereen die voor mij is gekomen. Maar deze politieke vorm van dankbaarheid is er een van groepen, schuld en schaamte. Ik heb privilege genoeg of misschien juist te weinig om te weten dat dit alleen maar ellende brengt.’

‘Na het lezen van het interview telde ik mijn vinkjes’, schrijft Marianne Pel uit Amsterdam. ‘Wit. Hetero. Twee in Nederland geboren ouders. Gymnasiumdiploma, al vond het hoofd van mijn lagere school gymnasium niet iets voor arbeiderskinderen. Liefst twee universiteitsdiploma’s. Maar: vrouw en twee ouders met alleen lagere school. Vijf vinkjes dus. Dat ik niet bevoorrecht was, lieten veel (niet alle) medeleerlingen en sommige docenten op het gymnasium in Hilversum eind jaren zestig me goed voelen. Dat leverde me genoeg sociale ambitie op voor aardige leidinggevende functies bij de overheid. Een klassenmigrant dus.

‘Ik zou me moeten herkennen in Luyendijks analyse. Mij erkend voelen. Mij gevleid voelen misschien. Toch zat het me niet lekker. Ik had nog een paar vinkjes voor Luyendijk. Acht: vitamine R van Relaties. Negen: de mores kennen. Maandagochtend benoemde Aaf Brandt Corstius genadeloos nog een vinkje: arrogante zelfverzekerdheid. Tien vinkjes. Het beste jongetje van de klas. Daar hoefde Joris eigenlijk niets voor te doen.’

Volgens Bauke Koekkoek was het vraaggesprek met Luyendijk vooral ‘herkenbaar, pijnlijk maar ook incompleet, want zonder aandacht voor de menselijke neiging tot inleving’. In het interview over zijn sociologische blauwdruk neemt Luyendijk, aldus Koekoek, zichzelf als maat der dingen. ‘Gelukkig zijn er mensen die al ruim voor hun 50ste concluderen dat niet iedereen geschapen is naar zijn eigen evenbeeld. Het menselijk in­levingsvermogen in de ander kan sociale verschillen niet wegpoetsen maar wel verzachten.’

‘Joris Luyendijk. Zelfs zijn naam is mooi’, schrijft Trees Roose uit Haren. ‘Hij studeerde om te beginnen al religieuze antropologie, twee woorden die ik niet eens kende toen ik 17 was, aangezien mijn moeder praktisch analfabeet was . Ik promoveerde via taaie avondstudies van werkster naar typiste. Uiteindelijk plat Amsterdams accent afgelegd, ordentelijke studie gedaan, maar natuurlijk nooit echt bij het goudvinkjesmilieu van Joris gehoord. Ook niet meer bij dat van mijn eigen familie trouwens. Maar ja, om met Gerard Reve te spreken: ‘Je kunt wel opbellen of schrijven naar de Autoriteiten, maar wat kunnen die er aan doen?’

‘Fijn dat Joris het probleem van deze ongelijkheid nu ook aankaart’, aldus Karien Ditzhuijzen (‘zes vinkjes’). ‘Minder fijn is dat hij het brengt alsof hij dit alles zelf ‘ontdekt’ heeft, en bij voorbaat kritiek over het oneigenlijk toe-eigenen van dit onderwerp vast afwimpelt – en daarmee generaties van feministen, antiracisten en andere activisten de mond snoert. Mijn zevenvinkjesechtgenoot vind het artikel geweldig en snapt mijn frustratie niet, verhitte discussie volgt. Ik blijf achter met een gevoel van moedeloosheid: weer is het gras me voor de voeten weggemaaid door iemand die net een vinkje meer heeft.

‘En ik moet nog blij zijn ook, want nu ‘7 vinkers’ zich hiermee gaan bemoeien, komt het vast eindelijk goed. Zucht. Wat Luyendijk beschrijft met zijn zeven vinkjes heet intersectionality, of ­intersectional feminism. Er is al veel over geschreven. Een verwijzing hiernaar zou hem gesierd hebben. Daarnaast beveel ik hem aan eens in Google in te typen ‘how to be an ally’.’