Het belastingstelsel gaat ten onder aan de opgestapelde goede politieke bedoelingen

Hoeveel bewijzen dat het belastingstelsel toe is aan een grondige herziening willen kabinet en Kamer nog zien?

Hoeveel houden werkenden over van elke euro die ze extra gaan verdienen? De snel oplopende zorgen in de Tweede Kamer over deze ‘marginale druk’ verdient enige relativering. De aanleiding tot de ophef is vooral de tabel met de cijfers voor de eenverdieners met kinderen. Daaruit bleek op Prinsjesdag dat zij er vanaf een inkomen van 34 duizend euro wel erg weinig aan overhouden als ze meer gaan verdienen, omdat dan aan de andere kant hun toeslagen en belastingkortingen snel worden afgebouwd.

Die groep is echter niet representatief. Voor tweeverdieners is het beeld veel minder dramatisch. Over de hele linie voldoet de marginale druk, net als de algehele inkomstenbelasting, nog gewoon aan het principe dat de sterkste schouders de sterkste lasten dragen, zoals de Tweede Kamer het graag wil.

Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel een maatschappelijk probleem is als mensen, zeker in tijden van grote personeelstekorten, gaan betwijfelen of extra werken wel loont. De snelste oplossing voor de krapte is als het leger van deeltijders besluit wat extra uren te maken. Dat schiet niet op als het financieel nauwelijks wat oplevert.

Hier wreken zich vele jaren van opgestapelde goede politieke bedoelingen. Toen het huidige belastingstelsel begin deze eeuw het licht zag, had het de charme van de eenvoud. Daarna voegde elke regeringscoalitie er haar eigen wensen aan toe, tot aan het punt dat jaren geleden al werd bereikt: het stelsel, met al zijn toeslagen en aftrekposten, is vermolmd, te ingewikkeld en draagt te weinig bij aan de werkgelegenheid. Arbeid wordt te zwaar belast, en vermogen en vervuiling te licht. Voor de uitvoerder, de Belastingdienst, is het allang niet meer te doen.

De toen al geconstateerde fiscale chaos was in 2009 voor het kabinet-Balkenende IV de aanleiding om een nieuw stelsel te willen bouwen. Er kwam een gedetailleerd voorstel van de commissie Van Weeghel. Rutte I bestelde in 2012 een tweede compleet plan. Dat kwam er ook, van de commissie Van Dijkhuizen. Twee stapels praktische voorstellen die zo kunnen worden ingevoerd.

Het tweede kabinet-Rutte speelde in 2015 even met de gedachte om het te doen, maar besloot er zijn vingers niet aan te branden. De gevolgen voor de belastingbetaler zouden te ingrijpend zijn en de overbelaste Belastingdienst zou het niet aankunnen, meldden VVD en PvdA.

Daarmee was de vicieuze cirkel wel geschetst en sindsdien is er weinig meer over vernomen. Ja, D66 en de ChristenUnie ondernamen in hun verkiezingsprogramma’s manmoedige pogingen om een nieuw stelsel te ontwerpen, maar kregen VVD en CDA niet mee in de formatie. Intussen heeft dit kabinet de boel nog gecompliceerder gemaakt door alle koopkrachtcompensatie voor de gestegen energierekeningen.

Niemand beweert dat een belastingherziening eenvoudig is. Zoiets vergt jaren voorbereiding en miljarden euro’s aan smeerolie om ongewenste inkomenseffecten te verzachten. Maar niets belet het kabinet om het denken in elk geval in werking te zetten. Al is het maar om aan het eind van deze kabinetsperiode iets in de steigers te hebben staan, opdat het land erover kan stemmen en het volgende kabinet het kan invoeren. Gewoon, zoals grote beslissingen vroeger vaak werden genomen.