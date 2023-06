Het behoud van de Amazone is niet louter een Braziliaanse zaak. Het regenwoud gaat ons allemaal aan

Vier jaar lang heeft de machtige agro-economische sector in Brazilië zijn gang kunnen gaan. President Lula moet de geest van Bolsonaro weer in de fles krijgen.

De Braziliaanse president Lula da Silva heeft een actieplan aangekondigd om een einde te maken aan de ontbossing van het Amazone-gebied. Dat is goed nieuws: de Amazone is van groot belang voor het milieu, het klimaat en de natuur in Brazilië en de wereld.

Lula’s extreem-rechtse voorganger Bolsonaro zag de Amazone als een economisch wingewest, dat geen bijzondere bescherming behoefde. Hij schafte milieuwetten of decimeerde de milieudienst die op de bescherming van de Amazone moest toezien. Inheemse bevolkingsgroepen werden van hun gebied verjaagd. Zo ontstond een klimaat van economische exploitatie, criminaliteit en straffeloosheid, waarin vorig jaar de Britse journalist Dom Phillips en de expert in inheemse culturen Bruno Pereira werden vermoord.

Bij de presentatie van zijn actieplan betoonde Lula eer aan Phillips en Pereira, als teken dat er echt een andere wind is gaan waaien. Lula wil de illegale houtkap terugbrengen naar nul. In vorige regeerperiodes, van 2003 tot 2011, heeft hij laten zien dat dit geen loze belofte hoeft te zijn. In 2012 was de illegale houtkap ruim 80 procent minder dan in 2003.

Deze keer staat Lula echter voor een moeilijker opgave. Hij moet de geest van Bolsonaro weer in de fles krijgen. De machtige agro-economische sector heeft vier jaar lang zijn gang kunnen gaan en zal zich verzetten tegen elke aantasting van zijn positie. Bovendien is de Braziliaanse samenleving zwaar gepolariseerd en moet Lula zaken doen met een rechtse meerderheid in het Congres.

‘De Amazone is van ons, niet van jullie’, zei Bolsonaro. Daar had hij ongelijk in: de Amazone is van groot belang voor het mondiale milieu. Maar dat betekent ook dat behoud van de Amazone niet louter een Braziliaanse verantwoordelijkheid is. Veel bossen worden gekapt ter wille van de veeteelt en de teelt van soja voor de productie van veevoer. Een toenemend deel van deze landbouwproducten wordt geëxporteerd. China is verreweg de grootste klant, maar een deel gaat naar de lidstaten van de EU. Volgens Europese regels mag deze Braziliaanse import niet afkomstig zijn uit een gebied dat recentelijk is ontbost, maar Braziliaanse boeren weten deze regels met allerlei trucs te omzeilen. De EU doet er goed aan haar toezicht op de import van Braziliaanse landbouwproducten te verscherpen, in samenwerking met de regering van Lula. Het regenwoud gaat ons allemaal aan.