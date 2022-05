Het begrip cancelcultuur kan de prullenbak in

Internetjaren zijn als kattenjaren. Iets kan online pas zeven jaar geleden het levenslicht hebben gezien, maar gevoelsmatig toch al 44 jaar oud zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de jurk. Dé jurk, ja, want er is maar één jurk met een eigen Wikipediapagina getiteld ‘The Dress’. Ik heb het natuurlijk over de jurk die voor de ene kijker blauw met zwart lijkt en voor de andere wit met goud, en die in 2015 (of in 1978 dus, als je in kattenjaren rekent) de gemoederen op sociale media hoog liet oplopen.

De foto ervan was gemaakt in een designeroutlet door de moeder van een Schotse bruid, en gestuurd met de vraag of ze het blauwe kleedje zou kopen voor de aanstaande trouwerij. Blauw? Wit bedoelde ze zeker! En dat voor een bruiloft. De dochter besloot de discussie over de kleur te laten beslechten door haar Facebookvrienden, tot alle bewoners van het eiland Colonsay zich ermee gingen bemoeien. Daarna de gebruikers van Tumblr, de lezers van Buzzfeed en tot slot de internetgebruiker wereldwijd, die de restjes van de twistappel gulzig opat.

Oké, nu even een bruggetje. Stel je die jurk eens voor zonder dat blauw en dat goud maar als een man met een grijze snor en een schreeuwerige stropdas die in een televisieprogramma pocht over die goeie ouwe tijd, toen iedereen nog liederlijk en ruimdenkend kaarsen in elkaars lichaamsopeningen stak. Geen al te ingewikkelde denkoefening voor wie de afgelopen dagen het nieuws heeft gevolgd, maar de vraag is wat je precies voor je ziet.

Een slachtoffer van de woke-cancelcultuur-je-mag-ook-helemaal-niets-meer-maffia? Of juist het levende bewijs dat het wel meevalt met die cancelcultuur? Anders had ’s mans carrière niet controverse na controverse overleefd en zou hij na al die deuken in zijn imago nooit de vrijheid hebben gevoeld om op livetelevisie besmuikt de verkrachting van een bewusteloze vrouw op te biechten.

Grijze snor, schreeuwerige stropdas. Beeld Brunopress

Op sociale media zijn deze tegenstrijdige zienswijzen de afgelopen dagen dominant geweest. Wie wat ziet heeft alleen weinig te maken met lichtval of schaduwwerking, maar alles met het totaal uitgewoonde begrip cancelcultuur. Beetje tegenspraak? Cancelcultuur. Brug dicht? Cancelcultuur.

Ooit ging het over de mensen die online een stem hadden gekregen en zich, verlangend naar een rechtvaardigere wereld, van hun minst vergevingsgezinde kant lieten zien, soms op het kwaadaardige af. Tegenwoordig wordt het overal en nergens voor gebruikt, van een beetje kritiek en niet meer met iemand geassocieerd willen worden, tot ontslag en gevangenisstraf. Het is zo veel gaan betekenen dat het niets meer betekent.

Ben je gecanceld of had je een beetje tegenwind? Ben je je baan kwijt vanwege de cancelcultuur of omdat je ten overstaan van je baas en klandizie over seksueel misbruik hebt staan pochen? Ben je gecanceld of heb je alweer een nieuw podium, een nieuwe baan als technisch directeur? Ben je gecanceld of wil je een koekje?

Misschien moet dat hele begrip gewoon de prullenbak in, zodat we ons weer preciezer kunnen gaan uitdrukken. Poetin gaf vorige maand eigenlijk al de voorzet. Tussen het bombarderen van steden door had hij een momentje gevonden om over cancelcultuur te mopperen, als het vleesgeworden bewijs dat blijkbaar iedereen er in elke situatie mee aan de haal kan.