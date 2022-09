Het begin van Poldermocro’s deed niet direct vermoeden dat dit een gezellig tripje zou worden

Sahil Amar Aïssa noemde het aan tafel van Op1 onlangs ‘een heel nieuw fenomeen’: de ‘poldermocro’. Die term slaat volgens de presentator op Nederlandse jongeren met Marokkaanse roots die zich in geen van beide culturen echt thuis voelen. Volgens Aïssa hebben veel Marokkaanse Nederlanders bij hun geboorte ‘een identiteitscrisis cadeau’ gekregen, omdat ze nooit echt kunnen of willen kiezen tussen beide nationaliteiten.

Zes Nederlandse jongeren met een Marokkaanse achtergrond krijgen nu wél de kans om op zoek te gaan naar zichzelf, in de zesdelige BNNVara-serie Poldermocro’s. Hoewel de titel wellicht doet vermoeden dat de jongeren afreizen naar Enkhuizen of Appingedam, trokken ze in dit geval naar Marrakesh, waar ze samen met presentator Aïssa drie weken lang op zoek gaan naar hun roots. Ze komen uit plaatsen als Nieuwegein, Beverwijk en Heiloo, maar vallen met hun identiteit vaak tussen wal en schip. Voor Marokkanen zijn ze vaak ‘te Nederlands’, voor Nederlanders juist vaak weer ‘te Marokkaans’.

Het idee van het programma is dat de ‘poldermocro’s’ tijdens de reis meer leren over zichzelf, elkaar én hun cultuur. Dat bleek niet bepaald eenvoudig, want vooral binnen de groep werd al snel hevig gevochten om een plekje op de apenrots. Al na een kwartier begon het flink te schuren, toen de homoseksuele Aziz aankwam in de riad. Hij gedroeg zich volgens de twee andere mannelijke deelnemers ‘heftig’, en ‘als een typetje’. De 26-jarige Tarik dacht: ‘What the fuck komt hier binnen? Je ziet gelijk dat hij homo is!’ Even later adviseerde hij Aziz om zijn geaardheid maar gewoon te verzwijgen, want ‘hij kon die gayboys en dingen beter in Europa houden’. Hier in Marokko waren ze ‘niet ready’ om dat te accepteren.

De onderlinge verbroedering was nog niet heel groot in ‘Poldermocro’s’. Beeld BNNVara

Daarmee was de toon direct gezet; het deed niet bepaald vermoeden dat dit een gezellig tripje zou worden. De makers hadden er dan ook alles aan gedaan om de meest uiteenlopende types bij elkaar te zetten. De 21-jarige Yasmine begreep de Marokkaanse cultuur niet helemaal, maar ‘voelde het wel in haar hart’. De 26-jarige Tarik vond zichzelf meer een ‘mocro’ dan een ‘tatta’, en was ‘helemaal niet verkaasd’. De 26-jarige Yasmine (die volgens haar medereizigers prima door kon gaan voor een Kimberley), had juist alle affiniteit met Marokko verloren en bleek vooral geïnteresseerd in de Aziatische cultuur. Van hoofddoek tot homoseksueel en van atheïst tot moslim: de makers lieten geen mogelijkheid onbenut om de onderlinge verschillen te benadrukken.

Gelukkig was het doel van alle jongeren uiteindelijk hetzelfde: meer leren over hun roots, waarmee ze op een bepaalde manier allemaal worstelen. Die worsteling met hun identiteit maakte het programma uiteindelijk méér dan alleen een prachtig snoepreisje, vooral omdat er ook binnen de Marokkaans-Nederlandse identiteit heel veel verschillende identiteiten bleken te bestaan. Laten we hopen dat er in de komende vijf weken toch íéts van onderlinge verbroedering ontstaat.