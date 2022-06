Het algoritmevriendelijke moedernarratief is niet gebaat bij eerlijk verdeelde taken

Tijdens mijn vele speursessies op het internet naar hydrofieldoeken, neusperen en mosterdkleurige zonnehoedjes, heb ik me vaak afgevraagd of er ook fora en blogs bestaan waarop mannen discussiëren over wasbare luiers, de Rapley-methode en speelkleden naar de filosofie van Maria Montessori. Waar ze elkaar geen vaders noemen, maar papa’s, tips uitwisselen over inbakerzakjes en lunchtrommels met vakjes, en elkaar afvallen over de ergonomische doodzondes die ze begaan met matrasje X en wipstoel Y.

Ook zoiets: waarom zijn er amper dadfluencers op Instagram, die andere dads vertellen aan welke duurzame spullen ze nu weer een fortuin moeten uitgeven? Waar is de vadermaffia? Waarom vindt Google als je de zoekterm ‘mom-shaming’ intypt 341 duizend resultaten in 0,32 seconde en is de eerste suggestie bij ‘dad-shaming’ de vraag of het wel bestaat?

Wie online wijzer wil worden over het moederschap, komt terecht in een doolhof zonder uitgang. Je moet hard werken, thuisblijven bij de kinderen, een nanny, een doula. Je moet je striae laten zien, nee, je moet juist nonchalant je onaangeroerde buik tonen. Je moet borstvoeding geven, maar ook weer niet te lang. Je moet benadrukken dat het zwaar is, maar er niet uitzien alsof het zwaar is. Je moet aan de planeet denken (voor het nageslacht) maar heel veel kopen (ook voor het nageslacht). Je moet jezelf feminist noemen, maar het wel steeds hebben over de vrouwelijke intuïtie tegenover de mannelijke ratio. Het is, kortom, een uitputtingsslag, en daar komen die slapeloze nachten dan nog bij.

Geheel volgens verwachting dus dat vrouwen als een wesp gestoken reageerden op de nieuwe campagne van een bekend Nederlands draagzakkenmerk. ‘Motherhood is easy’ staat er in grote letters op een tram die momenteel door onze hoofdstad rijdt, met daarnaast een prachtig model dat met een baby op haar buik gebonden op de wc zit. Ze heeft een gezellig kaarsje aangestoken voor bij het plassen, maar nog geen tijd gehad om iets aan te trekken. Behalve die draagzak dan, gemaakt van kasjmier en zijde, en met een jacquardgeweven yin-yangsymbool erop. Prijskaartje: 820 euro. ‘Ik hoop dat hun draagzak beter is dan hun marketing’, aldus een van de verontwaardigde reacties.

De campagne van ‘Motherhood is easy’.

Door de yin en yang op de draagzak, twee krachten die het vrouwelijke en mannelijke symboliseren, tegengestelde waarden die elkaar volgens het Chinese principe aanvullen tot een perfect gebalanceerd geheel – in de praktijk: moeders googelen zich suf naar buikjesolie, glutenvrije traktaties en bedhemeltjes, en vaders doen dat niet – moest ik denken aan iets dat ik onlangs las. Het stond in een stuk van socioloog Kathryn Jezer-Morton, die op momfluencers promoveert aan de Concordia-universiteit in Montreal en voor New York Magazine over het moderne gezinsleven schrijft.

Jezer-Morton stelt dat het algoritme van Instagram weinig interesse heeft in nuances en veelkantigheid. We zien daarom vooral traditionele man-vrouwgezinnen en momfluencers nemen herkenbare rollen aan: de energieke jongensmoeder, de cynisch grappende wijndrinker, de borstvoedingsgoeroe. Haar partner krijgt een bijrol als liefhebbende vader, waar ze dankbaar voor is, maar dat hij thuis wat minder uitvoert, is geen kwestie waar ze zich aan wil branden. Zij is de spil van het gezin, de vermoeide held van het verhaal. Haar algoritmevriendelijke moedernarratief is niet gebaat bij eerlijk verdeelde taken, en de geïnfluenceden maken ijverig notities.

Wordt het moederschap vergemakkelijkt door een draagzak van 820 euro? Voor dat geld mag je wel wat verwachten. Moet het momfluencermerk bij uitstek alleen nog even afrekenen met het algoritme van Instagram. Easy, zou ik zeggen.