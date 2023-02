Het algoritme ondermijnt de zelfdiscipline van volwassenen net zo erg als een snoeplade die van kleine kinderen

De meesten van ons hebben weleens ervaren dat het een verademing kan zijn als we per ongeluk van gebaande paden afwijken – als we op een andere plek terechtkomen dan we hadden gedacht, een andere film zien dan verwacht of een ander soort eten krijgen voorgeschoteld. Ik had dit rijtje graag aangevuld met: als we per ongeluk een verrassend menu krijgen voorgeschoteld op YouTube of TikTok. Helaas, het typische van algoritmen is nu juist dat ze nooit per ongeluk verrassen: die zijn ontworpen om onze aandacht vast te houden door in te spelen op onze voorkeuren en onze neigingen. Steeds meer mensen kijken dagelijks uren achter elkaar naar méér van hetzelfde. Een algoritme dat beetheeft, ondermijnt de zelfdiscipline van volwassenen minstens zo erg als een open snoeplade die van kleine kinderen.

Van alle idealen die de gangmakers van de digitale revolutie ooit beleden, is ‘het verbreden van onze horizon’ vermoedelijk het meest in zijn tegendeel verkeerd.

Maar echt problematisch aan dat inspelen op voorkeuren is dat het moeiteloos kan overgaan in het voeden van obsessies. Dat algoritmen mensen die complotten zien kunnen attenderen op méér complotten, is inmiddels bekend. Maar in een inzichtelijk stuk in deze krant beschreef Lena Bril nog een heel ander soort problematiek, namelijk wat blootstelling aan algoritmen, in haar geval van TikTok, betekent voor mensen die een stoornis hebben of hebben gehad, in haar geval een eetstoornis. ‘Ik wil niet kijken, maar doe het toch. De video’s verbeelden, nee voeden een bekend piekerpatroon.’

Ik denk dat wat Bril ter sprake brengt een topje van de ijsberg is. Obsessies heb je bijna net zoveel als mensen. Eer er een keer regelgeving is die techbedrijven verplicht mensen tegen zichzelf te beschermen, of misschien zelfs hun horizon te verbreden, zijn we jaren verder, of decennia. Probeer nú die telefoon weg te leggen en naar buiten te gaan.