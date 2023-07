Het afscheid van Rutte doet sterk denken aan het verhaal van Gulliver en de Lilliputters

Wie op afstand de gebeurtenissen aan het Binnenhof heeft gevolgd, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier een modern hoofdstuk wordt geschreven van Gullivers reizen door Jonathan Swift (1667-1745). Vooral het eerste hoofdstuk over Gullivers ervaringen op het eiland Lilliput doen sterk denken aan de ervaringen van Mark Rutte in Den Haag.

Men kent wellicht het verhaal, geschreven in 1726. De hoofdpersoon, een schrijvende arts, lijdt schipbreuk en spoelt aan op Lilliput, waar mensjes wonen met een lengte van zo’n 15 centimeter. Hij wordt gevangengenomen door de Lilliputters, maar door zich vriendelijk te gedragen weet hij hun vertrouwen te winnen. Al snel raakt hij op de hoogte van de vreemde zeden en gewoonten van de Lilliputters. Zo maken zij ruzie over kwesties die in onze ogen futiliteiten lijken, maar die door de Lilliputters hoog worden opgenomen. Met een nabijgelegen eiland wordt zelfs een oorlog gevoerd over de vraag hoe men een eitje kapot moet tikken: aan de bolle of aan de spitse kant. In Lilliput doen ze dat aan de spitse kant – het kan ook omgekeerd zijn – wat een heftige ideologische strijd heeft opgeleverd, die in talloze Lilliputiaanse boeken, rapporten en commissieverslagen is opgetekend.

Over de auteur

Max Pam is schrijver en columnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Mocht u Gullivers reizen nooit hebben gelezen, dan moet u dat beslist nog doen, want het is een meesterwerk. Het is bijna vier eeuwen oud, maar u komt er beschrijvingen in tegen die zo vandaag kunnen plaatsvinden. Het afscheid van Mark Rutte bijvoorbeeld ga je met andere ogen bezien, als je het boek kent: Rutte groeit uit tot een soort Gulliver en de Tweede Kamerleden zijn de Lilliputters. Evolutionair krimpen soorten als er weinig eten is, terwijl tegelijkertijd veel vraatzuchtige predators op zoek zijn naar een lekker hapje. Zo is het ook met het parlement, dat wordt bevolkt door een oneindig aantal kleine partijtjes. Die kleuteren met elkaar over onnozele dingen, vangen vliegen af, terwijl de Grote Baas – gelijk de vogel Bisbisbis – er met verdeel-en-heers voor zorgt dat de macht bij hem blijft.

Maar op den duur komen de Lilliputters natuurlijk in opstand, want zij willen ook groter groeien. De boerendwerg, de complotdwerg, de klimaatdwerg, de 66-dwerg en de zeikerige-christen-ik-sta-voor-mijn-principes-dwerg, zij gaan allemaal tegen de Grote Baas aanschoppen. Als je dat maar vaak genoeg doet en steeds herhaalt dat hij er niks van kan, dat hij liegt en machtsspelletjes speelt, dan komt in een democratie vanzelf het moment dat hij zegt: ‘Oké dan. Ik houd ermee op.’

Dat voor de Lilliputters zijn vertrek toch nog als een verrassing kwam, was eigenlijk wel de grootste verrassing van allemaal. Dat ze daarna handenwringend door elkaar gingen krioelen met het verwijt dat hij het zaakje wegens landsbelang toch bijeen had moeten houden, wordt niet alleen in de Jordaan als ‘een gotspe’ beschouwd. Die motie van wantrouwen tegen de Grote Baas, die nog even gauw moest worden ingetrokken, maakte het helemaal lachwekkend.

‘De geschiedenis is een schilderijententoonstelling met weinig originelen en veel kopieën’, heeft de Franse filosoof Alexis de Tocqueville gezegd. Daarom belde ik met Martin Sommer, voormalig politiek commentator, met de vraag of hij dit eerder heeft meegemaakt. Nog geen dag na zijn vertrek bij de Volkskrant viel het kabinet, dus zijn hand reikt nog altijd erg ver. Tegenwoordig bekleedt Sommer als bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Haarlem de leerstoel: Onmisbare Mensen.

‘Deze gebeurtenis lijkt uniek’, zegt Sommer, ‘maar je moet natuurlijk naar het grotere plaatje kijken. En dan komt het mij allemaal heel bekend voor. Ik moet denken aan 1848, toen in Parijs onder het volk het oproer kraaide voor meer democratie. Aan de macht was het Orléans-regime van koning Louis-Philippe, die door Tocqueville werd gekarakteriseerd als ‘de man die weigerde te geloven dat zijn huis in brand stond, omdat hij de sleutel nog in zijn zak had’. Louis-Philippe meende dat hij geen gevaar te duchten had, zolang hij de zaken maar op hun beloop liet. Tocqueville heeft nog gewaarschuwd voor een socialistische coupe die allen zou meesleuren, maar in de Assemblée werd hij uitgelachen. Niet veel later brak inderdaad de Revolutie uit.’

Zover zal het in Nederland niet komen, vermoedt Sommer. Weliswaar is Nederland lang niet zo’n gaaf land als Rutte denkt, maar er is nog genoeg werk om op zijn beloop te laten. Intussen gaat Rutte lesgeven en een beetje van het leven genieten. Er zal een stoet van dwergen achterblijven, die zichzelf zal aankondigen als ‘de nieuwe generatie politici’.

Ten slotte vraag ik Sommer hoe het nu verder moet met ons verweesde land. Hij antwoordt: ‘Ach, een nieuwe generatie politici, een nieuwe bestuurscultuur – waar heb ik dat nog meer gehoord? Ze zullen er nog spijt van krijgen. Over een paar jaar staan ze weer voor zijn deur.’