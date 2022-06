Het abortus-besluit van het Hooggerechtshof legt de mankementen van de Amerikaanse democratie bloot

Het idee van de tirannie van de minderheid werd afgelopen week bewaarheid. Waar dit heen gaat is ongewis, maar de meerderheid van de bevolking zal zich toch ergens moeten laten gelden.

Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om tientallen miljoenen vrouwen in het land het recht op abortus te ontnemen laat eens te meer zien hoe gemankeerd de Amerikaanse democratie is. Niet de meerderheid (60 procent van het land is voor), maar een minderheid heeft het voor het zeggen gekregen. Daarmee vormt de historische beslissing de apotheose van een ontwikkeling die al decennia gaande is, en de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt: het ‘gamen’ van het systeem door conservatief Amerika.

Toen abortus vijftig jaar geleden met de uitspraak Roe vs. Wade tot grondrecht werd verklaard, werd dat besluit door leden van beide grote partijen gesteund. Het Hooggerechtshof had evenmin last van partijpolitieke stokpaardjes. Van de zeven rechters die voor stemden, waren er vijf door Republikeinse presidenten aangesteld, twee door een Democraat. De twee tegenstanders kwamen uit beide partijen.

Maar eind jaren zeventig begonnen conservatieve activisten een campagne waarin abortus tot doelwit werd verklaard. Conservatieve politici als Ronald Reagan realiseerden zich dat deze strenggelovige evangelicals bruikbaar waren om verkiezingen te kunnen winnen, en omarmden het ongeboren leven. Zo werden de Republikeinen, van oudsher voorvechters van vrijheden en burgerrechten, de vertegenwoordigers van het fundamentalistische smaldeel van het land.

Om hen electoraal te mobiliseren deed Mitch McConnell, de Republikeinse voorman in de Senaat, begin 2016 een brutale zet. Hij weigerde een post in het Hooggerechtshof te laten vullen door toenmalig president Barack Obama. Daarmee bood hij een kans aan de Republikeinse kandidaat Donald Trump, zelf verre van evangelisch, die beloofde de vacature zeer conservatief in te vullen. Trump won de presidentsverkiezingen. Zijn belofte is afgelopen week volledig waargemaakt.

En daarmee de door founding father Alexander Hamilton zo gevreesde tirannie van de minderheid.

Want hoewel de Republikeinse fractie van McConnell slechts een minderheid van de bevolking vertegenwoordigde, zat hij toch op die beslissende positie van ‘meerderheidsleider’ in de Senaat. Dit met dank aan het Amerikaanse systeem waarin elke staat twee senatoren levert, en de Republikeinen (uit vaak matig bevolkte staten) miljoenen Amerikanen minder achter zich hebben staan dan de Democraten.

En hoewel de Republikeinen de zogeheten popular vote wederom niet hadden gewonnen, zat Trump tóch in het Witte Huis. Dit met dank aan het Electoral College, dat in feite de stemmen negeert van kiezers die opgehoopt zitten in staten die hun partij toch wel wint.

En hoewel dus zes van de negen rechters benoemd zijn door een president die een minderheid vertegenwoordigt en bevestigd zijn door een senaatsleider die een minderheid vertegenwoordigt, vormen die zes toch een duidelijke meerderheid.

Nu mogen de staten beslissen of ze abortus nog toestaan of niet. Maar door het bemoeilijken van het stemmen in zwarte buurten en het tekenen van slimme kiesdistricten, eigenen Republikeinen zich ook op dat niveau op veel plekken meer macht toe dan hun getalsmatig toekomt.

Lang konden deze gebreken worden weggezet als papieren problemen. Maar nu worden ze voor honderdduizenden vrouwen voelbaar. Waar dit heen gaat is ongewis. Normaal gesproken verdienen minderheden bescherming, maar in de VS zal de meerderheid manieren moeten vinden om haar belangen veilig te stellen.