Het aankomende concertseizoen brengt, ondanks een nieuwe coronagolf, veel veranderingen

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Nu het concertseizoen al bijna weer ten einde is, is het tijd voor voorspellingen. Hoe ziet het volgende seizoen eruit? Welkom bij Merlijns Grote Glazen Bol, de 2022-editie.

Welnu. Een paar maanden geleden hoorde ik programmeurs nog klagen over de staat van de klassieke muziek. De kaartverkoop wilde maar niet vlotten, zeiden ze. De vrees was dat het nog jaren duurt voordat het publiek weer zo massaal naar de concertzalen komt als voor corona. Maar er is nogal een discrepantie tussen de statistieken en mijn eigen bevindingen: de concerten en opera’s die ik de afgelopen weken bezocht, waren bijna allemaal (zo goed als) uitverkocht. In dit staartje van het seizoen – u heeft nog anderhalve maand – gaat u het er lekker van nemen, bevestigt de bol.

Want natuurlijk komt er weer een golf in het najaar. Het kabinet denkt ‘dikke yolo’ (you only live once) en zal de concertzalen sparen. Toch worden er weer tournees afgezegd en u durft niet meer te komen. Wat jammer is, want het Concertgebouworkest bijvoorbeeld heeft een hele trits goede dirigenten aangetrokken. Riccardo Chailly en Kirill Petrenko keren terug. Teodor Currentzis maakt zijn debuut. Recensenten hebben daar op persconferenties jarenlang om gezeurd en krijgen eindelijk hun zin.

Ook Mirga Grazinyte-Tyla, Joana Mallwitz en Barbara Hannigan komen langs. Het dirigentenbestand vervrouwelijkt vrolijk verder, en de tijd is aangebroken dat de muziekjournalistiek daar niet meer zo bij stil hoeft te staan – niet eens uit politiek-correcte overwegingen. Het Concertgebouworkest zal ook een nieuwe chef-dirigent aankondigen. Het wordt een Fin. (Ik zeg niet welke, ik heb liever die andere.)

Over verandering gesproken: Paul Witteman verdwijnt van de buis. Althans, hij stopt met het programma Podium Witteman. Volgende week zondag is de laatste uitzending. Witteman is 75 en heeft het acht seizoenen volgehouden. Nu vraagt u zich natuurlijk af: hoe moet dat verder? De glazen bol zegt dat de omroep (NTR) niet nog eens met drie mannen aan komt zetten en dat co-presentatoren Mike Boddé en Floris Kortie het met Jet Berkhout gaan doen. De kijker is al wat ouder en houdt niet van grote veranderingen, dus blijft een revolutie uit. Het gaat Podium klassiek heten. Volgens de glazen bol is de BN’er-cultus volgend seizoen namelijk helemaal passé.

Verder wordt er vanaf volgend seizoen achter de schermen volop gewerkt aan Nederlandstalige opera’s. De resultaten ziet u een paar seizoenen later. De Bruid te koop van de Nederlandse Reisopera (muziek van Bedrich Smetana, hertaald door Anne Lichthart) was zo’n succes dat ook bekendere titels aan een Nederlandse ver- of hertaling zullen worden onderworpen. Er wordt voortaan goed op gelet dat er geen muzikaal accent wordt geplaatst op een onbeklemtoonde lettergreep. Iedere hertaler en regisseur zal zich rekenschap geven van het feit dat elke opera die repertoire heeft gehouden, nog wordt gespeeld omdat de muziek zo goed is.

Ook Wagners Der Ring des Nibelungen wordt van een nieuwe tekst voorzien. Over wat er met de regels ‘Hojotoho! Hojotoho!/ Heiaha! Heiaha!’ gaat gebeuren, biedt de glazen bol geen uitsluitsel, maar misschien is ‘yolohoho’ een idee.