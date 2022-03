Herkennen we nepnieuws uit Rusland wel?

Een Hongaarse vrouw deelt protestborden uit met daarop de beeltenis van de Russische president Poetin tijdens een betoging in Boedapest. Beeld REUTERS

Brief van de dag

Sander Schimmelpenninck schrijft: ‘Nepnieuws uit Rusland moeten we bestuderen en weerleggen, niet verbieden’. Wat hij vergeet is dat we nepnieuws uit Rusland eerst als zodanig zullen moeten herkennen.

Op Facebook staat onder artikelen van de Volkskrant over Oekraïne binnen enkele minuten commentaar van reaguurders met een Nederlands profiel en in vlot Nederlands geschreven.

Uiteraard zijn er genoeg Nederlandse ‘useful idiots/FvD-aanhangers’, maar zou het kunnen dat een deel van deze reaguurders ‘trollen uit Rusland’ zijn? Gewapend met een Nederlandse naam en het steeds betere Google Translate lijken ze bewust vrije media op te zoeken.

Inhoudelijk wordt het slim gespeeld, er worden soms links met covid gelegd, soms met verwijzingen naar de Nederlandse politiek.

Als aandachtige lezer valt het mij op dat het repertoire van deze reaguurders eenzijdig en volledig in lijn is met de boodschap van Poetin. Ik zie ook tactiek: bij veel tegenstand zeggen ze dingen als ‘alle politiek is corrupt, de een is geen haar beter dan de ander’. Twijfel zaaien lijkt het doel.

Veel verdachte profielen missen persoonlijke invalshoeken en kenmerken die reaguurders uit Nederland wel geneigd zijn te doen. ­Facebook lijkt niet in staat deze profielen te filteren. Intussen reageren argeloze mensen op de opmerkingen en gaan discussies aan.

Herkennen we werkelijk het nepnieuws uit Rusland? Is dit misschien al jaren gaande en zijn op deze wijze ‘wappies’ ontstaan? Wie het herkent mag het zeggen.

Ralph Koper, Den Haag

Misplaatst

Het korte en luchtige rubriekje Week Uit ( Volkskrant Magazine) had zaterdag de titel Chillen tot de max. Het ging over auteur en actrice Liesbeth Kamerling die, gefotografeerd in een ruime luxueuze open keuken met een mooie piano op de achtergrond, het fijn vindt eindelijk een eigen ­terugtrekkamer in huis te hebben (‘Alleen jammer dat de administratie er ook staat, dat is minder ontspannen’).

In de krant van diezelfde dag ging het uiteraard over de honderdduizenden mensen die op dit moment getraumatiseerd op zoek moeten naar een dak boven hun hoofd.

Het leven, en ook een krant, zit onvermijdelijk vol contrasten. Maar als je er voor kiest om op dit moment en op deze manier zo’n stukje te plaatsen, is dat misplaatst.

Paul Wijsman, Utrecht

Omdenken

Nu de peperdure fiscalisten en advocatenkantoren aan de Zuidas hun diensten aan de Russische bedrijven zo spontaan hebben opgegeven komt daar veel werkcapaciteit vrij Die kunnen ze nu inzetten om diezelfde bedrijven van hun vermogens te verlossen ten bate van de wederopbouw in Oekraïne. Zij kennen die bedrijven en de zelfbedachte fiscale constructies immers door en door. Dus kom op, Houthoff en anderen.

J.M. Kloos, Apeldoorn

Dienstplicht

Het is verleidelijk om nu een betoog te houden te houden voor de herinvoering van de militaire dienstplicht en in het pleidooi de sociale dienstplicht en de opvoedende waarde van de dienstplicht mee te nemen: drie maatschappelijke problemen in één klap opgelost.

In de krijgsmacht zijn tekorten aan ict’ers, verpleegkundigen en technici, net als in de rest van de maatschappij. In militaire kringen wordt wel eens gespeculeerd om de dienstplicht partieel in te voeren. Uit een jaarklasse van 200 duizend jongens en meisjes worden dan 10 duizend jongeren met de gewenste beroepen geselecteerd. Eerlijk?

De dienstplicht leidt ertoe, dat de krijgsmacht op de arbeidsmarkt voor een dubbeltje op de eerste rij mag zitten. Maar als de samenleving van oordeel is dat voor de veiligheid voor een krijgsmacht nodig is, dan hangt daar een prijskaartje aan. Als de samenleving de jeugd beter wil socialiseren, dan is een investering in onderwijs en jeugdzorg nodig.

Het is eerlijker van alle burgers een bijdrage te vragen dan alleen jongeren daartoe te dwingen.

Stan Meuwese, Amstelveen