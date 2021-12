Herinnering je regelmatig te verheugen over het bestaan van een Grunberg-universum

In Pan’s Labyrinth, de film van Guillermo del Toro, krijgt de stiefdochter van een fascistische legerkapitein een toverkrijtje in handen. Met dat krijtje kan zij wanneer ze maar wil deuren op muren en plafonds tekenen, om er vervolgens doorheen te lopen, een andere wereld in. Ze vlucht van fantasie naar realiteit en weer terug.

Zo ongeveer stel ik mij het schrijverschap van Arnon Grunberg voor, een steeds herhaalde poging ondanks de uitzichtloosheid het uitzicht te blijven zien.

Maandag werd bekend dat Grunberg de P.C. Hooftprijs voor verhalend proza zal ontvangen. Voor zijn romans, wat hem plezier zal doen, want hoewel zijn oeuvre gigantisch en veelvormig is, is het Grunberg uiteindelijk het meest om zijn romans te doen. Hoezeer hij de ander ook nadert in zijn non-fictie, pas in fictie kan hij die ander wórden.

Jaren geleden onderzocht ik de hypothese of zijn almaar uitdijende non-fictieproductie in dienst stond van de in de jaren erna gepubliceerde fictie. Ik schreef er zelfs een scriptie over, waar ik belachelijk lang over deed. De conclusie luidde, meen ik: de non-fictie staat inderdaad in dienst van de in de jaren erna gepubliceerde fictie.

Wat ik in werkelijkheid probeerde, was achterhalen hoe Grunberg deed wat-ie deed, in de mate waarin hij dat deed, want destijds al bezat zijn verzamelde productie de karakteristieken van een particulier universum. Wie weet, als ik al die op dagelijkse basis geproduceerde blogteksten, columns, brieven, essays en journalistieke stukken maar vlijtig genoeg zou bestuderen, ze als het ware zou inkoken, maakte het geheime recept zich dan vanzelf bekend.

Een kernzin in de journalistieke bundel Kamermeisjes en soldaten luidt: ‘Ik schrijf omdat ik wil weten hoe mensen dat doen, leven.’ Ik bestudeerde Grunberg omdat ik wilde weten hoe hij dat deed, schrijven. Daar kwam ik niet achter, tuurlijk niet.

Momenteel is Grunberg bezig danser te worden, zoals hij eerder al kamermeisje, kelner, circusartiest, masseur, acteur, kunstwerk, vervangvader en nog honderd andere dingen werd. Tijdelijke transformaties, stuk voor stuk, want als iemand hem vraagt wat hij is, luidt het antwoord: ‘Schrijver.’ Schrijven is een doel, en tegelijk een middel om de doelloosheid voor te blijven, om het humeur op peil te houden, om de angsten te bezweren. In zijn eigen woorden: ‘Ik zie geen reden om niet te schrijven.’

Grunberg is in dertig jaar tijd alomtegenwoordig geworden. Hij is er altijd, overal, en er zijn altijd verse columns, essays en romans waarop je kunt aanvallen, tv-reeksen die je nog even achter de hand houdt, lezingen die destijds aan je aandacht ontsnapten.

Dat gelukkige toeval, die combinatie van talent, discipline en energie, aangevuld met een niet-aflatende nieuwsgierigheid die maakt dat er altijd méér van iets prettigs wordt aangeboden dan je ooit zou durven vragen, zou een bron van voortdurende vreugde moeten zijn. Vaak schiet vreugde erbij in, tijdgebrek waarschijnlijk. Je vergeet je te verheugen over de uitzonderlijkheid van iets wat alledaags lijkt, omdat er zo veel van is.

En dan, bij de toekenning van een oeuvreprijs bijvoorbeeld, herinner je je dat er nog een parallel heelal bestaat, waarin je eindeloos heen en weer kunt zweven tussen realiteit en fantasie, tussen analyse en overgave, tussen werkelijkheid en waarheid, en ook: dat zo’n plek er evengoed niet had kunnen zijn, en dat je dan nooit zou hebben geweten wat een armoe dat zou zijn geweest.