Herbegraving Franco-generaal splijt de geesten in Sevilla

Beeld Sophia Twigt

Wie een tijdje in het Spaanse medialandschap rondstruint, begint dat van Nederland vanzelf te zien als een van kabbelende beekjes en fluitende vogels. De media in Spanje zijn een weerspiegeling van de sterk gepolariseerde politiek. Kranten, nieuwssites, tv- en radiozenders beschrijven niet hetzelfde land vanuit verschillende hoeken, maar twee compleet andere Spanjes, één links en één rechts. In deze parallelle universa wijken peilingen af naar gelang de politieke kleur en kan een held in het ene, een landverrader zijn in het andere.

Soms botsen de twee universa op elkaar. Wat er dan gebeurt, was vorige week te zien met de verplaatsing van de overblijfselen van Gonzalo Queipo de Llano. Deze franquistische legerleider was tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) verantwoordelijk voor de executie van naar schatting 45 duizend politieke tegenstanders. Meer dan aan dat feit heeft Queipo de Llano zijn gitzwarte reputatie te danken aan zijn honderden radiotoespraken tijdens de burgeroorlog, waarin hij soldaten opriep ‘verwijfde’ mannen ‘als honden af te maken’ en linkse vrouwen te verkrachten. ‘Ze zijn toch zo van de vrije liefde?’ Na zijn dood in 1951 kreeg zijn kist een ereplek in de Macarena-basiliek van Sevilla.

De linkse Spaanse regering, die in 2019 dictator Francisco Franco al uit zijn monumentale graf in de Dodenvallei bij Madrid takelde, besloot in de nacht van woensdag op donderdag datzelfde te doen met Queipo de Llano. Om een toestroom van voor- en tegenstanders te voorkomen was het precieze moment stilgehouden, toch had OKDiario lucht gekregen van de operatie. OKDiario, een goed gelezen nieuwswebsite van (zeer) rechtse snit, besloot verslaggever Borja Jiménez op pad te sturen voor een nachtelijke live-uitzending bij de basiliek.

Of ze niet vonden dat de verwijdering van Queipo de Llano ‘het wissen van de geschiedenis’ betekende, wilde Jiménez van de inwoners van de volkswijk Macarena weten. Een nogal sturende vraag, die hij zonder het te beseffen stelde aan een personage uit het linkse universum: Manuel Pérez, voormalig lid van het regionale campagneteam van de sociaal-democratische PSOE. Het hallucinante gesprek dat zich ontspon, begon zo:

Een kleed markeert de plek in de Macarena-basiliek van Sevilla waar Gonzalo Queipo de Llano begraven lag. Beeld Getty Images

Jímenez: ‘Ze gaan de resten van Queipo de Llano hier weghalen. Wat wij willen weten: vindt u dit goed, vindt u dit normaal, of?’

Pérez: ‘Beter buiten dan binnen.’

J: ‘Waarom beter buiten?’

P: ‘Omdat deze man de Sevillanen, en de Macareners ook, veel schade heeft berokkend.’

J: ‘Maar is dit dan, en ik stel de vraag maar, hè, niet het willen wissen van de geschiedenis?’

P: ‘Helemaal niet. Dit is het recht laten zegevieren.’

De verslaggever deed er een schepje bovenop:

J: ‘Weet je dat het ons moeite kost om mensen te vinden die het hiermee eens zijn?’

P: ‘Geloof me: dat is niet zo.’

J: (...) Ik verzeker je: van de 10 mensen die ik het hier heb gevraagd, liet het ze óf koud, of…

P: ‘Geloof me: dat is niet zo. Maar misschien zoek je niet waar je moet zoeken.’

J: ‘Dat kan. Misschien zoek ik niet waar ik moet zoeken, is het een fout van mij.’

P: ‘Misschien wel, ja.’

J: (...) ‘Bent u toevallig socialist?’

P: ‘Mijn politieke ideologie houd ik voor mezelf.’

Op Twitter, waar de video viral ging, haalden beiden nog even hun gram. Pérez sprak er van ‘Fakediario’, Jiménez zei smalend dat zijn gesprekspartner zich blijkbaar schaamde voor zijn politieke kleur. En met dat laatste geknetter gingen de twee Spanjes, zoals ze in ieder geval in de simpele media- en politieke werkelijkheid zijn gaan bestaan, weer ieder huns weegs.