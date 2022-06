Her Majesty moet een hologram worden; misschien is ze het al

Op 2 juni was het precies 69 jaar geleden dat Elizabeth II (96) in Westminster Abbey werd gekroond tot staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk en van nog een groot aantal andere landen uit het Gemenebest. Ze was toen al bijna zestien maanden de ongekroond regerende vorstin, nadat ze haar overleden vader was opgevolgd in februari 1952.

Dus dat ze in Groot-Brittannië feestvieren is begrijpelijk. Zeventig jaar dezelfde souverein is geen wereldrecord, maar indrukwekkend is het wel. Lodewijk de XIV, de Zonnekoning, regeerde van 1643 tot 1715 72 jaar, maar die werd dan ook koning op zijn vierde – had Elizabeth dat ook gedaan, dan was ze nu negentig jaar Queen. Het zeventigjarig jubileum wordt ook wel ‘platina jubileum’ genoemd. Een werkjubileum dat nog vijf jaar langer duurt, heeft niet eens een bijnaam, zo onmogelijk wordt het geacht. Tot Elizabeth ervoor gaat. Haar moeder werd 101, dus ze heeft goede papieren.

Het grote nadeel van zo’n langdurig dienstverband is dat men zich onwillekeurig gaat afvragen hoe het verder moet als je er niet meer bent. Sommige mensen hebben dat al met Mark Rutte, en die is nog niet eens toe aan zijn koperen jubileum.

De binding tussen het VK en de Queen is zo hecht en zo langdurig dat het moment van afscheid nemen als een pikzwarte wolk aan de hemel hangt die, gemeten naar menselijke maatstaven althans, steeds dichterbij komt. ‘We must face the fact that Queen Elizabeth II will eventually die’, schreef de site British Heritage met duidelijke tegenzin. De biografe Penny Junor – die onder meer een boek wijdde aanHer Majesty’s corgi’s – voorspelde een hevig geschokte natie en daarna een nationaal trauma ten gevolge van haar overlijden.

Zeventig jaar is zowat een mensenleven en daarmee komen we bij de crux van zo’n jubileum: de regeerperiode is domweg te lang. Sinds Elizabeth in 1952 aan haar reis begon, is alles in Groot-Brittannië anders geworden, op Buckingham Palace en het God Save the Queen na. Alleen zij is er nog, ietsje ouder, maar wezenlijk dezelfde gebleven. Dat verklaart ook haar grote populariteit, zelfs onder republikeinen: bijna alles zijn de Britten in die zeven decennia kwijtgeraakt, maar zij is er tenminste nog.

Met de aankondiging ‘Hoe verder na Elizabeth II?’ gaf Trouw het naderende verlies alvast handen en voeten. Dat werd met de tekst op de cover van de bijlage de Verdieping ‘Is er leven na de Queen?’ nog eens extra scherp aangezet, waarna met de kop boven het betreffende stuk ‘Een koninkrijk zonder de geliefde Queen, kan dat?’ alle onzekerheid naar een climax werd gevoerd.

Het antwoord op alle vragen was te vinden in de foto die bij het stuk was geplaatst, van een terneergeslagen, vermoeid ogende prins Charles (73): nee, nee en nog eens nee. De Britse monarchie staat na Elizabeth aan de afgrond. De kroonprins staart op de foto depressief naar de toekomst. Een halve eeuw heeft hij gewacht op de dood van zijn moeder om te kunnen doen waarvoor hij in de wieg werd gelegd, en nu het bijna zover is wordt hij, zo lijkt het, opeens besprongen door een schrikbeeld: de laatste koning.

Wellicht kan Elizabeth II in navolging van Abba een hologram worden en zo de onsterfelijkheid bereiken; kan Charles opgelucht ademhalen en hebben de Engelsen hun eeuwigdurende onveranderlijke baken. Je ziet Hare Majesteit weinig in het openbaar de laatste tijd; misschien ís ze al een hologram.