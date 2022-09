Help rijksmonumenten bewaard en bewoond blijven

Sfeerbeeld van de Zaanse Schans tijdens een zonnige winterdag. Beeld Joris van Gennip

Wat zou Nederland zijn zonder ons culturele erfgoed? Zonder kerken, zonder Hollandse molens? Geen boerderij te zien in de polder? Geen buitenplaatsen om in weg te dromen? Steden zonder een bonzend hart? Dan is ons land letterlijk en figuurlijk ‘kaal’.

Particulieren bewonen en bewaren zo’n 40.000 van deze rijksmonumenten. Het is voor hen een voorrecht en een opgave om daar te wonen. Want leven in en werken voor een monument is ongebruikelijk en met tussenpozen Spartaans.

Al lang voor de prijzen over de kop gingen was spaarzaamheid het devies want - zo was het gezegde - ’op de energierekening kun je leeglopen’. De thermostaat staat in veel monumenten standaard op 17 graden en het dragen van wollen truien en ondergoed zijn beproefde middelen om de winter door te komen.

De huidige energiecrisis maakt onverwacht en ingrijpend een einde aan deze delicate balans. De explosie van kosten voor warmte en licht gaan direct ten koste van het onderhoud van het monument. Graag zouden particulieren hun gebouwen aanpassen om duurzame energie binnen te houden en het warmtelek naar buiten tegen te gaan, maar het kan niet, het mag niet en het wordt niet gesubsidieerd.

Een warmtepomp werkt niet wanneer de woning onvoldoende is geïsoleerd. Zonnepanelen mogen niet op het dak worden geïnstalleerd omdat zoiets het monumentale beeld verstoort. Subsidies om te verduurzamen worden niet toegekend als de isolatiewaarde van de woning onvoldoende is. Monumenteigenaren worden door de hond én de kat gebeten, omdat niets meer kan.

Niemand heeft kunnen voorzien dat in de nasleep van de door Rusland ingezette ‘speciale militaire operatie’ de duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Nederland in het gedrang komt. De Federatie van Particuliere Monumenten eigenaren roept het kabinet op om zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen dat rijksmonumenten bewoond en bewaard kunnen blijven.

Rudi Westendorp, voorzitter Federatie Particuliere Monumenten eigenaren, Brakel

Prijsplafond

Premier Rutte geeft Brussel de schuld dat het kabinet pas last minute een prijs­plafond kon instellen voor de energieprijzen, om daarmee kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Nu blijkt dat er nooit een verbod is geweest, alleen kwam het Rutte goed uit om niet al te veel aan de stijgende energieprijzen te hoeven doen.

Dit doet mij sterk denken aan de onwaarheden die hij destijds debiteerde om de dividendbelasting af te schaffen. Als dit niet gebeurde, zouden al die multinationals Nederland verlaten door het verslechterde vestigingsklimaat. En wat bleek: ze vertrokken met hun hoofdkantoor naar het buitenland, dus zijn hele argumentatie kon zo de prullenbak in.

Gelukkig kwam de afschaffing niet door de Kamer en dat scheelde de schatkist 2 miljard aan onnodige uitgave. Dat geld kan nu mooi worden gebruikt ter ondersteuning van huishoudens en het mkb, zodat het vestigingsklimaat voor burgers en kleine ondernemers in ­Nederland op peil blijft.

Martin van den Berg, Utrecht

Energiebedrijven

Alsof het de normaalste zaak is, vertelde minister Rob Jetten op Prinsjesdag dat er vijftig (!) energiebedrijven actief zijn in het kleine Nederland. Natuurlijk heeft ieder van deze bedrijven overhead te ­dragen en een verdienmodel te realiseren. Wat een verspilling van energie.

Dick Vries, Den Helder

Krom

Fijn dat het kabinet met geld smijt om mensen bij te staan als hun gasrekening te hoog oploopt. Een beetje krom is het wel. Huurders van woningbouwverenigingen hebben de laatste jaren massaal verbeteringen aan hun woning tegen­gehouden; ze wilden niet meebetalen aan isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ze wilden wel de voordelen van een lagere energierekening, maar niet de huurverhoging.

Zeker niet elke huurder die nu in de problemen komt, is zelf medeverantwoordelijk voor de hoge rekening, maar het is tijd om de wet te veranderen en de vrijblijvendheid uit de energietransitie te halen. Dus: nu profiteren van de miljarden steun, straks gewoon accepteren dat je woning aangepast wordt.

Marcus van Engelen, Leiden

Subsidies

Natuurlijk hoop ik ook dat iedereen mag profiteren van het energieplafond. Maar dan wel eerst de ontvangen subsidie aftrekken voor zonnepanelen, warmtepompen en elektrische vervoermiddelen.

Bob van Nunen, Haarlem

Verspilling

De horeca kan nog terrasverwarmers ­laten snorren, dus dan valt het met de hoge energierekening voor hen nog ­reuze mee. Wat een verspilling.

Hans van Noord, Utrecht

Tevreden

In een gezelschap van duizend mensen kan een ontevreden schreeuwer alle aandacht opeisen. De indruk dat nu alles fout en mis is, die uit de media opdoemt, doet, in het licht van onze zwoegende regering, geen recht aan de situatie. De media moeten zich hier van bewust zijn. De stand van zaken is een gevolg van ons democratisch stelsel waar we, tevreden of niet, zuinig op moeten zijn.

Wim Zevering, Ermelo

Pechgeneratie

In haar ingezonden brief van 21 september vraagt Esther Pleij extra compensatie voor de studenten van de ‘pechgeneratie’. Zij vergeet echter dat deze generatie vanaf 2023 ruimschoots gecompenseerd gaat worden dankzij de vrijwel gratis kinderopvang.

De kinderopvang van mijn twee kinderen heeft mij in de afgelopen zes jaar circa 17 duizend euro gekost. Als student heb ik destijds een basisbeurs ontvangen van 14 duizend euro. Dus wie is nu eigenlijk de ‘pechgeneratie’?

Overigens vindt mijn 74-jarige vader dat juist hij de meeste pech heeft gehad. Als dienstplichtig militair is hij achttien maandsalarissen misgelopen.

Hans van den Heuvel, Amstelveen

Pechgeneratie (2)

Kunnen we voor de generatie studenten die de afgelopen jaren heeft moeten ­lenen niet net zoiets doen als nu met de energienota wordt gedaan? Een prijs­plafond instellen voor studiekosten, als een soort basisbeurs achteraf, dat aftrekken van de studielening en de rest laten terugbetalen?

Voor studenten die niet thuiswoonden, komt natuurlijk een hoger plafond. Want er is ook een groep studenten die, soms voor anderen, maximaal leende omdat er geen goedkopere leningen bestonden. Ik weet zelfs van een student die maximaal leende om te beleggen.

Al deze studenten betalen het extra geleende geld dan gewoon weer terug, zoals het hoort. Iedereen blij.

Carolien Steenman-Vollebregt, Houten

Mensen thuis

Tijdens de Kamerdebatten van afgelopen week werd weer voortdurend gesproken over ‘de mensen thuis’. Een nieuwe variant op de ‘hardwerkende Nederlander’ en ‘de mensen in het land’. Ik stel voor te stoppen met dit soort badinerende en neerbuigende kwalificaties. In dit land wonen burgers, daarmee worden ‘we’ afdoende geadresseerd.

Fokko van der Veen, Groningen

Smeerolie

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen was er een opvallende uitspraak van Sophie Hermans van de VVD. Zij stelde dat ondernemers en werkenden ­samen de economie overeind houden.

Begrijpelijk vanuit de VVD, maar ­onbegrijpelijk dat zij kennelijk niet weet, althans niet erkent, dat de inzet van honderdduizenden vrijwilligers, niet zelden van mijn generatie, juist de smeerolie vormen van diezelfde ­economie. Zij werken in de zorg, de ­culturele wereld, het onderwijs, de ­asielzoekersopvang.

Een dag staken van die groep, dat zou de maatschappij pas echt in de problemen brengen.

Huub Molenaar, Den Haag

Herhaalprik

Voor de tweede maal kreeg ik deze week eenzelfde uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona. Nu vraag ik me af of ze er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu standaard van uitgaan dat 80-plussers aan vergeetachtigheid lijden.

Irma Prent, Tiel

Neutrale overheid

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, heeft ‘groot verdriet’, omdat religieuze uitingen, zoals een hoofddoek, niet zijn toegestaan bij politie en boa’s in uniform. In zijn zoektocht en gesprekken heeft hij geen enkel professioneel argument gevonden waarom de hoofddoek voor vrouwen verboden moet blijven. Dat is zorgelijk. Heeft hij selectief gezocht en geluisterd?

In Nederland hebben we gelukkig vrijheid van religie en levensovertuiging, die wordt gewaarborgd door een neutrale overheid. Belangrijke beroepsgroepen zoals rechters, politie en boa’s hebben daarom bedrijfskleding met een neutrale uitstraling, zonder tekenen van religie of politieke overtuiging.

Wereldwijd hebben 57 landen geen neutrale overheid, maar een overheid en wetgeving met islamitische dominantie. Met als gevolg: discriminatie van onder andere vrouwen en van mensen met een andere religie of overtuiging. Vrouwen zonder hoofddoek kunnen daar een boete krijgen, in de gevangenis belanden of zweepslagen krijgen.

Daar word ik erg verdrietig van.

Annelies de Vries, Wageningen

Minister

Toen ik het heldere en visionaire stuk van Jan Douwe van der Ploeg over de crisis in de landbouw gelezen had, wist ik het meteen: deze man moet de nieuwe minister van Landbouw worden. Van der Ploeg wordt aangekondigd als ‘emeritus hoogleraar’, dus als het land geluk heeft, zoekt hij juist nu een nieuwe uitdaging.

Het stuk laat zich lezen als een open sollicitatie. Als ik leider van de ChristenUnie was, de partij die de nieuwe bewindspersoon mag leveren, zou ik mijn handjes dichtknijpen met zo’n kandidaat.

Geen partijlid? Geen nood, als mee­levend burger bied ik aan de komende vijf jaar de ChristenUnie-contributie voor hem te betalen. Een minister die wordt gesponsord door de ­samenleving, wat wil je nog meer?

Jan Goossensen, Den Haag