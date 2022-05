Help met nog een miljoentje om volwassenen en kinderen muziek te laten maken

Kinderen in de voormalige achterstandswijk Malburgen in Arnhem proberen geluid uit een blaasinstrument te krijgen. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Brief van de dag

Enkele maanden geleden heb ik mijn trombone herontdekt. Het instrument lag jarenlang op zolder te verstoffen. Nu vraag ik me af hoe ik ooit zonder toeter kon ­leven.

Ik geniet van iedere noot, voel me fitter, heb meer quality time met de kinderen, die vrolijk swingen als ik repeteer en – last but not least – nu ik weer met een orkestje optreed kom ik uit mijn bubbel en draag ik iets bij aan onze stad.

De kosten van dat musiceren zijn helaas niet mis: maandelijks 50 euro voor twee privélessen, 10 euro voor het lidmaatschap van het orkest en binnenkort een verbouwing om een kamer in huis in te richten waar ik kan repeteren zonder de buren tot last te zijn.

Gelukkig ben ik de hoge aanschafkosten vergeten en zijn de onderhoudskosten van een trombone minimaal.

Ik ben de staatssecretaris dankbaar dat de registers worden opengetrokken om de cultuursector te ondersteunen. Het accent ligt begrijpelijk op professionele makers en de cultuurconsumptie. Ik hoop echter dat ergens nog een miljoentje te vinden is om volwassenen en kinderen aan te moedigen zelf (weer) muziek te maken.

Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die eigenlijk niet zonder muziekinstrument kan leven.

Peter Kruyen, Ede

Prioriteiten

Gezien de buitensporige aandacht in het Nederlandse nieuws en bij de politiek voor de rijen op Schiphol, moet ik helaas concluderen dat het personeelstekort bij bagage-afhandelaars kennelijk als belangrijker wordt beschouwd dan de personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en bij de politie.

Het leger inzetten op Schiphol wordt zelfs geopperd. Is het echt erger dat er mensen een paar uur langer in de rij moeten staan voor een vakantie dan dat mensen maanden lang moeten wachten op een operatie of dat er tientallen kinderen les krijgen van onbevoegden?

Thura Beckman, Amsterdam

Vluchten

Schiphol overtreedt dagelijks de wet omdat de luchthaven niet over een natuurvergunning beschikt. Daar waar iedere Nederlander daarvoor een dwangsom en boete krijgt bij continue overtreding, mag Schiphol doorgaan met het uitvoeren van teveel vluchten.

Ook is Schiphol niet in staat de aantallen passagiers goed te verwerken.

Naast mismanagement zie ik hier ook een mogelijkheid om twee vliegen in één klap te slaan. Minder vluchten laten vertrekken door je te houden aan wat wetmatig mag en meer tevreden passagiers tijdig laten vertrekken.

Sander Weysters, Sassenheim

Eindexamenvak

Margriet Oostveen benoemt in haar column van 27 mei een mooie proefballon voor een nieuw eindexamenvak ‘repareren’ voor het vmbo. Maar waarom niet verder gedacht, waarom niet als eindexamenvak ‘doe-het-zelf’ voor alle middelbareschoolrichtingen? Weer eens wat anders dan dans, sport of muziek als eindexamenvak. Bij dit vak leer je een wandje te stuken, simpele elektriciteit aan te leggen, kozijnen schilderen, banden plakken of je winterbanden omleggen, elektrische apparaten repareren, et cetera. En als theoretisch onderdeel kun je onderwerpen als een circulaire maatschappij of duurzame energie doceren.

Hiermee kan iedereen simpele klussen zelf doen rondom huis en ben je niet afhankelijk van schaarser en duurder wordende handwerkslieden. Zij kunnen dan focussen op de echte grote of complexere klussen. Een win-winsituatie.

Bas Bens, Groningen

Bezwaargolf

Peter de Waard heeft gelijk. De recente uitspraak van de kamergeleerden van de Hoge Raad over de spaartaks zal leiden tot een vloedgolf aan bezwaarschriften. Ik ben het al vele jaren oneens met het feit dat de Waterschappen ons gezin aanslaan voor drie vervuilingseenheden, terwijl het uit slechts twee personen bestaat. Net als bij de spaartaks doet de overheid dit omdat ze van mening is dat het anders te moeilijk wordt.

Louter gemakzucht dus; heeft niets met rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid te maken. De Hoge Raad kan dus moeilijk anders oordelen dan dat ook dit in strijd is met de Europese rechten van de mens. U hebt nog een paar weken om bezwaar aan te tekenen.

Geert Driessen, Malden

Menselijke hypocrisie

Het commentaar bij al die foto’s van nooddruftige dieren met ingenieuze braces en peperdure protheses riep op tot vrolijkheid en trots, want wat waren die kapotte beesten knap gerepareerd en wauw, alles betaald met crowdfunding (De Schallmaier-index, 27/5). ‘Een wereldwijde ommekeer’ in onze behandeling van dieren.

Maar het is vooral nogal treurig. Hun zware verwondingen zijn bijna allemaal veroorzaakt door de mens: een geit met bevroren pootjes door een onverwarmde vriesschuur, een eekhoorntje dat zonder handjes uit een stropersval werd gered, een olifant die op een landmijn stapte, een bijna gewurgd poedeltje, een krokodil zonder staart met dank aan een nietsontziende wildsmokkelaar.

Menselijke hypocrisie ten top: we kijken vertederd naar het fixen van iets wat we zelf kapot hebben gemaakt. Zonder ons zouden ze überhaupt niet rond hoeven lopen met blauwe plastic neppootjes of blitse turbowieltjes onder hun kont.

Trees Roose, Haren

Raak antwoord

Lezer Maartje van der Velde pleit voor een rubriek met antwoorden die vrouwen geven als ze met uitingen van alledaags seksisme worden geconfronteerd. Natuurlijk is het heerlijk als je als vrouw een raak antwoord kunt geven, maar in machtsverschillen kan dat verdomd lastig zijn.

Toch moest ik terugdenken aan een voorval van jaren geleden op een personeelsfeestje. Een beschonken collega stak zijn neus in mijn decolleté, snoof en vroeg ‘wat ik op had’. Tot op de dag van vandaag geniet ik na van mijn antwoord: ‘ twee rode wijn’, terwijl ik mijn glas over zijn kale schedel leegschonk.

Penny Schram, Nijmegen